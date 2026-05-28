Qualcomm amplia la propria offerta di piattaforme PC e annuncia Snapdragon C, una soluzione che punta direttamente al segmento entry-level del mercato notebook. La nuova piattaforma è stata annunciata in occasione dell’avvicinamento al Computex 2026 e nasce con un obiettivo molto preciso, ovvero portare Windows on Arm, accelerazione AI locale e lunga autonomia anche nei laptop economici da 300 dollari.

Si tratta di una novità particolarmente interessante perché fino a oggi molte delle funzionalità AI integrate nei PC Windows erano rimaste concentrate soprattutto nella fascia media e premium del mercato, spesso abbinate alle piattaforme Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus. Snapdragon C quindi cerca di cambiare approccio, proponendo invece un’opzione più accessibile pensata per studenti, famiglie, scuole e piccole imprese.

Qualcomm parla infatti di dispositivi progettati per offrire un’esperienza moderna nelle attività quotidiane come navigazione web, streaming video, videochiamate, produttività leggera e utilizzo dei principali servizi cloud, mantenendo allo stesso tempo consumi contenuti, temperature ridotte e sistemi silenziosi.

La nuova piattaforma Snapdragon C utilizza una variante personalizzata dell’architettura Kryo derivata dal mondo mobile, scelta che punta soprattutto a ottimizzare efficienza energetica e autonomia; proprio questo aspetto potrebbe favorire la diffusione di notebook fanless particolarmente sottili e leggeri nella fascia economica del mercato.

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Qualcomm porta AI e Windows on Arm nella fascia entry-level

Uno degli elementi più interessanti della nuova piattaforma Qualcomm riguarda la presenza di una NPU dedicata ai carichi AI locali, caratteristica ancora piuttosto rara nei notebook entry-level. Pur non offrendo ufficialmente la certificazione Copilot+, Qualcomm ha confermato che Snapdragon C sarà comunque in grado di gestire elaborazioni AI direttamente in locale, aprendo quindi la strada a funzionalità intelligenti integrate nelle future applicazioni Windows e nei software di produttività.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, Snapdragon C nasce infatti per offrire:

Autonomia estesa per l’intera giornata

Dispositivi silenziosi e a basse temperature

Accelerazione AI locale

Buona reattività nell’utilizzo quotidiano

Supporto a Windows on Arm

Costi più accessibili rispetto ai notebook AI tradizionali

Il mercato di riferimento è quello oggi dominato principalmente da Chromebook, Intel N-Series, MediaTek Kompanio e soluzioni AMD di fascia bassa, segmenti in cui autonomia e prezzo rappresentano spesso le priorità principali per gli utenti. Qualcomm ha già confermato la collaborazione con alcuni dei principali produttori PC del mercato, tra cui Acer, HP e Lenovo, che realizzeranno i primi notebook basati sulla nuova piattaforma.

Tra i primi modelli già anticipati troviamo Acer Aspire Go 15, notebook che dovrebbe integrare:

8 GB di RAM

512 GB di storage

piattaforma Snapdragon C

Windows on Arm

Al momento Qualcomm non ha ancora comunicato nel dettaglio tutte le specifiche tecniche della piattaforma, stessa cosa per frequenze operative o configurazione completa della CPU; il produttore però ha confermato che ulteriori informazioni arriveranno ufficialmente durante il keynote COMPUTEX 2026.

Interessante (ma non rassicurante) anche il tema memoria, ambito dove Qualcomm ha spiegato che molti dispositivi Snapdragon C potrebbero utilizzare configurazioni RAM limitate proprio a causa dell’attuale incremento dei costi della memoria DRAM.

Snapdragon C vuole ridefinire il concetto di laptop economico

Con Snapdragon C, Qualcomm prova quindi a ridefinire il segmento notebook entry-level portando caratteristiche tipiche della fascia superiore anche su dispositivi molto più economici. La presenza di AI locale, Windows on Arm e piattaforme progettate per garantire autonomia elevata potrebbe infatti modificare sensibilmente le aspettative degli utenti verso i laptop economici dei prossimi anni.

Allo stesso tempo, Qualcomm continua ad ampliare la propria presenza nel mercato PC dopo il debutto delle piattaforme Snapdragon X, spingendo ulteriormente sull’integrazione tra efficienza energetica, AI e mobilità. Per ulteriori dettagli non ci rimane che attendere l’inizio del Computex Taipei 2026, quindi solo pochi giorni.