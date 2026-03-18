Si chiama Xiaomi Watch S5 ed è il nuovo smartwatch annunciato nelle scorse ore dal colosso cinese per il mercato interno, a conferma del fatto che l’azienda ci tiene a continuare ad aggiornare la propria gamma di dispositivi indossabili.

Dotato di un design curato sin nei minimi particolari e basato sulla piattaforma proprietaria HyperOS, il nuovo smartwatch di Xiaomi senza dubbio fa della notevole autonomia uno dei propri principali punti di forza.

Le caratteristiche principali di Xiaomi Watch S5

Stando a quanto è stato messo in risalto dal team del colosso cinese, il nuovo smartwatch dell’azienda è stato completamente riprogettato e può contare su una ghiera integrata non rimovibile realizzata in acciaio inossidabile 316L, con un profilo notevolmente più sottile rispetto al modello della generazione precedente e una cornice ridotta attorno al display.

Sempre a dire di Xiaomi, sono stati aggiornati anche i vari sensori integrati, in modo da garantire agli utenti un monitoraggio della salute più preciso.

Ma la novità più importante è rappresentata dal comparto batteria che, stando al colosso cinese, sarà in grado di garantire fino a 21 giorni di autonomia, un risultato che solo pochi smartwatch possono offrire.

Stando a quanto è stato reso noto dal produttore cinese, Xiaomi Watch S5 farà il suo esordio ufficiale in Cina in due colorazioni nel corso di questo mese ad un prezzo di 999 yuan, pari al cambio a circa 125 euro.

Nella seconda parte del 2026 Xiaomi Watch S5 dovrebbe essere commercializzato anche a livello globale e sarà interessante scoprire se il prezzo vantaggioso verrà confermato e se arriverà anche nei mercati europei.