Specialized sta vivendo un periodo di particolare fermento. A un mese esatto dal lancio delle nuove Vado 3 e Vado 3 EVO, l’azienda californiana torna già con un terzo modello che alza ulteriormente l’asticella.

La nuova Vado 3 X porta nel mondo del pendolarismo urbano qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava riservato esclusivamente alle mountain bike: un sistema di sospensioni complete che promette di ridefinire il concetto stesso di bicicletta elettrica da città.

Il mercato delle e-bike premium sta vivendo una trasformazione interessante, visto che ormai i confini tra le diverse categorie si fanno sempre più sfumati, con gli acquirenti che cercano mezzi capaci di gestire sia gli spostamenti quotidiani in città che le avventure del fine settimana su terreni più impegnativi. La Vado 3 X sembra progettata esattamente per rispondere a questa esigenza crescente.

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Sospensioni anteriori e posteriori per chi non vuole compromessi

La differenza con le sorelle minori è evidente già a colpo d’occhio, infatti mentre la Vado 3 standard punta sul pendolarismo urbano puro e la Vado 3 EVO aggiunge versatilità per terreni misti con una forcella ammortizzata e telaio rigido, la Vado 3 X fa un salto di qualità aggiungendo un ammortizzatore posteriore con 120 mm di escursione, abbinato a una forcella anteriore con 130 mm di travel.

È la risposta di Specialized a una tendenza sempre più evidente nel segmento premium, dove la distinzione tra e-bike urbane e mezzi per l’avventura leggera si sta progressivamente dissolvendo.

Sotto il telaio ammortizzato troviamo lo stesso sistema propulsivo della famiglia Vado 3. Il motore 3.1 di Specialized, derivato direttamente dalla piattaforma delle mountain bike elettriche Levo, eroga fino a 810 W di potenza di picco e 105 Nm di coppia. Valori decisamente notevoli per una bici pensata principalmente per la città, che garantiscono degli ottimi spunti anche con carichi pesanti o su pendenze impegnative.

L’autonomia è garantita da un generoso pacco batteria da 840 Wh, che secondo il produttore può arrivare a cinque ore di utilizzo a seconda delle condizioni di guida, del percorso e del livello di assistenza selezionato.

Per chi ha bisogno di percorrenze ancora maggiori, magari per tragitti casa-lavoro particolarmente lunghi o per escursioni che si prolungano oltre il previsto, è disponibile opzionalmente un range extender da 280 Wh che estende significativamente il raggio d’azione.

Tecnologia e integrazione ai massimi livelli

Nonostante l’anima più avventurosa, la Vado 3 X non dimentica la sua vocazione urbana e mantiene tutte le funzionalità di integrazione premium che caratterizzano la famiglia Vado 3. Il display touchscreen MasterMind C4 da 2,2 pollici gestisce tutte le funzioni della bici, dalla selezione della modalità di assistenza alla navigazione tra i vari parametri di viaggio.

La connettività Bluetooth permette di collegare lo smartphone per funzionalità avanzate, mentre il tracciamento Apple Find My integrato offre tranquillità in caso di furto, permettendo di localizzare la bici in qualsiasi momento. L’illuminazione integrata arriva a 805 lumen in modalità abbagliante, garantendo visibilità eccellente anche nelle condizioni più buie, e il blocco ruota digitale Abus elimina la necessità di portarsi dietro lucchetti ingombranti.

Uno degli aspetti più interessanti della Vado 3 X è che il setup ammortizzato più aggressivo non ha sacrificato le funzionalità cargo e utilità che rendono una e-bike davvero utilizzabile nel quotidiano. Il portapacchi posteriore è ancora omologato per carichi fino a 27 kg, circa 60 libbre, ed è compatibile con rimorchi e seggiolini per bambini.

Dettagli che confermano come questa bici sia pensata per un uso quotidiano completo.

Prezzi per chi cerca il meglio

La Vado 3 X è disponibile in due allestimenti. La versione 4.0 parte da circa 5.500 dollari, mentre la 6.0 con componentistica superiore raggiunge gli 8.000 dollari. Cifre impegnative che posizionano fermamente il modello nella fascia più alta del mercato delle e-bike da pendolarismo.

Ma Specialized non sembra interessata a competere sul prezzo in questo segmento, bensì l’azienda appare invece concentrata sulla costruzione di quella che si potrebbe definire la versione SUV di lusso della e-bike da città: altamente integrata, estremamente capace, molto confortevole e pronta a gestire ben più delle semplici piste ciclabili asfaltate.

Certo, questo limita il mercato potenziale però, è ormai noto che chi acquista una e-bike Specialized lo fa perché cerca un mezzo di fascia alta senza compromessi, non perché sta cercando il prezzo più basso della categoria.