UGREEN ha annunciato in Cina un nuovo caricabatterie rapido compatto che prova a distinguersi dalla massa non soltanto per la presenza della tecnologia GaN, ormai sempre più diffusa in questa categoria di prodotti, ma anche per un design decisamente insolito che integra un piccolo display inclinato direttamente sulla parte frontale.

Il nuovo accessorio, chiamato ufficialmente UGREEN 45W USB-C GaN Fast Charger, sarà disponibile sul mercato cinese a partire dal 26 maggio al prezzo di 1199 yuan, pari a circa 18 dollari al cambio attuale.

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Il display è il vero elemento distintivo del nuovo caricabatterie UGREEN

A colpire immediatamente è soprattutto lo schermo integrato, una soluzione che negli ultimi mesi abbiamo iniziato a vedere su alcuni power bank e accessori premium ma che continua a essere piuttosto rara nel segmento dei caricabatterie da parete compatti.

Secondo quanto dichiarato da UGREEN, il display è in grado di mostrare in tempo reale diverse informazioni relative alla ricarica, tra cui la potenza erogata, la tensione, la corrente, il protocollo utilizzato e persino la temperatura del caricabatterie durante il funzionamento.

L’azienda afferma inoltre che il dispositivo può riconoscere alcuni prodotti Apple mostrando direttamente sullo schermo il modello collegato, aggiungendo anche il supporto a emoji personalizzate per rendere l’interfaccia leggermente più giocosa.

Interessante anche la scelta relativa all’inclinazione dello schermo, il pannello infatti è posizionato con un angolo di 45 gradi così da risultare più leggibile quando il caricabatterie viene inserito in una presa a muro.

Dal punto di vista estetico il nuovo caricabatterie UGREEN presenta una finitura argentata piuttosto minimalista, mentre la parte inferiore rompe un po’ la monotonia grazie ad alcuni accenti rossi che contribuiscono a conferirgli un look più moderno.

La basa ospita inoltre spine pieghevoli, una caratteristica che continua a essere molto apprezzata da chi viaggia spesso e vuole trasportare il caricabatterie senza occupare troppo spazio nello zaino o rischiare di danneggiare altri dispositivi.

All’interno troviamo ovviamente tecnologia GaN (nitruro di gallio), soluzione che permette di mantenere dimensioni relativamente compatte pur offrendo velocità di ricarica elevate e una migliore efficienza energetica rispetto ai caricabatterie tradizionali.

Il caricabatterie integra una singola porta USB-C con potenza massima di 45 W e supporta diversi profili energetici, inclusi 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A e 20V/2.25A.

Secondo UGREEN, alcuni smartphone possono raggiungere il 50% di carica della batteria in circa 20 minuti, mentre anche tablet e laptop compatibili possono beneficiare della ricarica rapida tramite l’unica porta disponibile.

L’azienda sottolinea inoltre che il caricabatterie sarebbe in grado di mantenere costante la velocità di ricarica senza ridurre la potenza erogata durante l’utilizzo, un aspetto spesso importante soprattutto quando si alimentano dispositivi più energivori.

Per gestire le temperature, UGREEN ha combinato il chip GaN con materiali di raffreddamento a base di grafene e una particolare tecnologia di incapsulamento studiata per migliorare la dissipazione del calore.

Nonostante la presenza dello schermo integrato, il caricabatterie mantiene comunque un peso contenuto di circa 96 grammi e supporta ingressi da 100 a 240 V, risultando dunque adatto anche ai viaggi internazionali. A completare il pacchetto troviamo infine una garanzia ufficiale di 18 mesi.