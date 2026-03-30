UGREEN continua a espandere il proprio ecosistema di prodotti per la ricarica e questa volta ha presentato il MagFlow Air Qi2 15W Ultra-Slim Magnetic Power Bank, un accessorio di ricarica compatto che combina un cavo integrato con il supporto sia per la ricarica wireless che per quella cablata rapida. Scopriamolo nel dettaglio.

Ricarica wireless Qi2 e cavo USB-C integrato

Dal punto di vista dell’hardware, il power bank ha uno spessore di 13,9 mm e un peso di 213 grammi, con dimensioni complessive di 111,0 x 69,8 x 13,9 mm che lo rendono facile da trasportare in tasca o da utilizzare mentre è agganciato magneticamente allo smartphone. A questo si aggiunge una finitura opaca pensata per resistere a impronte e graffi.

Il dispositivo supporta la ricarica wireless Qi2 con una potenza massima di 15W. L’allineamento magnetico aiuta a mantenere il dispositivo in posizione durante la ricarica, evitando disconnessioni accidentali.

Secondo quanto dichiarato da UGREEN, un iPhone Air può raggiungere il 35% di carica in circa 30 minuti utilizzando la ricarica wireless.

Il power bank include un cavo USB-C intrecciato integrato, testato per oltre 10.000 piegamenti, che può essere utilizzato sia per la ricarica in uscita che in entrata. Il cavo supporta la ricarica rapida bidirezionale fino a 30W, consentendo agli utenti di ricaricare smartphone, tablet e altri dispositivi USB-C, oppure di ricaricare il power bank stesso.

Capacità e compatibilità

La capacità della batteria è di 10.000 mAh, con celle ATL. Secondo Ugreen, questa capacità consente di ricaricare un iPhone 17 Air circa 1,7 volte e un iPhone 17 Pro Max circa 1,3 volte. La batteria è progettata per mantenere oltre l’80% della sua capacità dopo cinque anni di utilizzo.

Per quanto riguarda sicurezza e prestazioni, il power bank utilizza un chip ATL, un sistema di doppio monitoraggio della temperatura NTC e un dissipatore di calore metallico integrato che aiutano a gestire il calore e a mantenere una ricarica stabile.

Il dispositivo è compatibile con le serie iPhone 12, 13, 14, 15, 16 e 17, ad eccezione dell’iPhone 16e. La ricarica cablata è compatibile con iPad e dispositivi Samsung Galaxy, incluse le serie S25, S24, S23, S22 e S21.

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Prezzo e disponibilità

Il power bank UGREEN MagFlow Air Qi2 ha un prezzo di 69,99 dollari negli Stati Uniti, dove al momento risulta temporaneamente esaurito. In Europa, compresa l’Italia, è disponibile a 69,99 euro con spedizione immediata.

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