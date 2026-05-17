Se siete appassionati di calcio e siete alla ricerca di un tracker Bluetooth, UGREEN potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: stiamo parlando di UGREEN FineTrack 2 Smart Finder Soccer Design.

Così come suggerisce il suo stesso nome, si tratta di un nuovo tracker che si caratterizza per il design ispirato a questo sport tanto popolare: ha l’aspetto, infatti, di un piccolo pallone da calcio, ideale per essere attaccato ad un portachiavi, ad un borsone, ad una fotocamera o inserito in un bagaglio.

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Le principali caratteristiche di UGREEN FineTrack 2 Smart Finder Soccer Design

Forte del supporto ad Apple Dov’è, il nuovo tracker Bluetooth di UGREEN è compatibile con tutti i dispositivi basati su iOS 14.5 (o una versione successiva del sistema operativo del colosso di Cupertino).

Tra le sue principali caratteristiche troviamo una batteria non ricaricabile che, a dire del produttore, è in grado di garantire un’autonomia compresa tra i 5 e i 7 anni (il livello della batteria può essere consultato tramite l’applicazione Dov’è di Apple), un sistema integrato per garantire la privacy, un design fluorescente per facilitare la sua visibilità di notte, una scocca resistente all’acqua fino a 1 metro di profondità per 60 minuti (con certificazione IP68), un diametro da 34 mm e un altoparlante integrato che emette un segnale acustico da 110 dB.

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