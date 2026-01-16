Nel corso del CES 2026, UGREEN ha deciso di ampliare il proprio catalogo di accessori smart annunciando un prodotto decisamente particolare, che prova a unire due mondi solo apparentemente distanti: quello della ricarica mobile e quello della gestione intelligente delle informazioni vocali. Parliamo del nuovo UGREEN MagFlow AI Voice Recording Magnetic Power Bank, un power bank magnetico che, oltre a ricaricare smartphone e accessori compatibili, è in grado di registrare note vocali e sfruttare funzioni IA per tradurle e riassumerle.

Un’idea curiosa, che sulla carta potrebbe rivolgersi a chi lavora spesso in mobilità o a chi ama prendere appunti al volo, senza dover necessariamente sbloccare lo smartphone.

Un power bank magnetico con registrazione vocale e funzioni IA da UGREEN

Partendo dalla sua funzione principale, il nuovo MagFlow AI si presenta come un power bank magnetico dotato di batteria da 10.000 mAh, pensato per offrire una buona autonomia di riserva durante la giornata. Il dispositivo integra un pad di ricarica wireless, dettaglio che suggerisce una compatibilità con gli smartphone dotati di aggancio magnetico, anche se al momento UGREEN non ha fornito informazioni più precise in merito agli standard supportati.

Dall’immagine pubblicata dal produttore emerge la presenza di un display digitale integrato, capace di mostrare almeno il livello di carica residua della batteria; non è escluso che questo schermo possa visualizzare anche informazioni di ricarica in tempo reale, ma su questo punto l’azienda non si è ancora sbilanciata. Curiosamente, l’unica immagine disponibile non conferma la presenza di porte fisiche aggiuntive, come una USB-C, lasciando dunque qualche interrogativo sull’effettiva versatilità del prodotto dal punto di vista delle connessioni cablate.

Il vero elemento distintivo del nuovo power bank di UGREEN è però la seconda anima del dispositivo, quella legata alla registrazione delle note vocali. L’azienda parla di una intelligenza artificiale integrata in grado non solo di registrare l’audio, ma anche di tradurre e riassumere automaticamente le note, rendendole più facili da consultare e gestire in seguito.

Si tratta, almeno sulla carta, di una funzione che potrebbe tornare utile in diversi contesti: riunioni, appunti rapidi, promemoria vocali o idee annotate al volo. Detto questo, come spesso accade con i prodotti annunciati in fiera, mancano ancora diversi dettagli chiave; non è chiaro ad esempio come gli utenti potranno accedere alle registrazioni, se tramite un’app dedicata, una connessione diretta con lo smartphone o qualche altra soluzione proprietaria.

Come sempre in questi casi, UGREEN ha preferito mantenere un certo riserbo sugli aspetti più concreti, non sono ancora stati comunicati né il periodo di lancio né il prezzo ufficiale del MagFlow AI Voice Recording Magnetic Power Bank, informazioni che saranno fondamentali per capire se questo accessorio potrà davvero ritagliarsi uno spazio interessante sul mercato.

Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali, solo allora capiremo se questo curioso mix tra power bank magnetico e registratore vocale AI sarà una semplice sperimentazione, o l’inizio di una nuova categoria di accessori smart pensati per la produttività in mobilità.