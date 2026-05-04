Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software, sia in forma stabile che in beta, per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma.
Negli ultimi giorni, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato ben due nuove versioni in anteprima per i modelli di punta più recenti della gamma per le attività ricreative all’aperto, vale a dire Fenix 8 e tutti i modelli simili, risolvendo tanti bug. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come aggiornare questi smartwatch.
I Garmin Fenix 8 ricevono tanti fix con le due nuove beta
Come anticipato in apertura, lo scorso weekend Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i più recenti modelli di punta della gamma “outdoor recreation”: Fenix 8 AMOLED (43, 47 e 51 mm), Fenix 8 Pro, Fenix 8 MicroLED, Fenix 8 Solar (47 e 51 mm), Fenix E, Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8.
Tutti i modelli coinvolti hanno ricevuto, in ordine, le nuove versioni 22.27 beta e 22.28 beta del software che sostituiscono la precedente versione 22.26 beta rilasciata la scorsa settimana.
Questi due aggiornamenti portano avanti i lavori in corso verso il prossimo major update e, come suggerito dal changelog ufficiale (qui per la 22.27 beta, qui per la 22.28 beta), vanno esclusivamente a risolvere numerosi bug segnalati dai membri della community.
Changelog – versione 22.27 beta (dalla 22.26 beta)
- Corregge le stime della batteria quando si cambiano le modalità di alimentazione per le attività.
- Risolve il problema del blocco nell’attività della mappa durante l’utilizzo di Sight N’ Go.
- Risolve il problema del cambio di colore della visione notturna che non funziona (solo Tactix 8).
- Risolve un possibile arresto anomalo durante l’esecuzione delle attività.
- Risolve il problema dell’app meteo che non si aggiorna all’apertura.
- Aggiorna le traduzioni.
Changelog – versione 22.28 beta (dalla 22.27 beta)
- Risolve il problema per cui i secondi non venivano visualizzati sul quadrante quando la funzione di cambio colore era attiva.
- Risolve il problema di arresto anomalo che si verificava durante l’utilizzo delle mappe dopo aver usato un Z10 o uno Z30.
- Risolve il problema per cui il volume delle notifiche non cambiava quando si modificava il volume di sistema.
- Risolve il problema per cui la tastiera inglese non veniva visualizzata durante l’inserimento della password Wi-Fi.
- Risolve il problema per cui la schermata dei dati della mappa scompariva dopo aver ricalcolato un percorso a seguito di un’uscita dal tracciato.
Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta
Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.
Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.
Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.
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