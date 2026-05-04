Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software, sia in forma stabile che in beta, per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma.

Negli ultimi giorni, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato ben due nuove versioni in anteprima per i modelli di punta più recenti della gamma per le attività ricreative all’aperto, vale a dire Fenix 8 e tutti i modelli simili, risolvendo tanti bug. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come aggiornare questi smartwatch.

I Garmin Fenix 8 ricevono tanti fix con le due nuove beta

Come anticipato in apertura, lo scorso weekend Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i più recenti modelli di punta della gamma “outdoor recreation”: Fenix 8 AMOLED (43, 47 e 51 mm), Fenix 8 Pro, Fenix 8 MicroLED, Fenix 8 Solar (47 e 51 mm), Fenix E, Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8.

Tutti i modelli coinvolti hanno ricevuto, in ordine, le nuove versioni 22.27 beta e 22.28 beta del software che sostituiscono la precedente versione 22.26 beta rilasciata la scorsa settimana.

Questi due aggiornamenti portano avanti i lavori in corso verso il prossimo major update e, come suggerito dal changelog ufficiale (qui per la 22.27 beta, qui per la 22.28 beta), vanno esclusivamente a risolvere numerosi bug segnalati dai membri della community.

Changelog – versione 22.27 beta (dalla 22.26 beta) Corregge le stime della batteria quando si cambiano le modalità di alimentazione per le attività.

Risolve il problema del blocco nell’attività della mappa durante l’utilizzo di Sight N’ Go.

Risolve il problema del cambio di colore della visione notturna che non funziona (solo Tactix 8).

Risolve un possibile arresto anomalo durante l’esecuzione delle attività.

Risolve il problema dell’app meteo che non si aggiorna all’apertura.

Aggiorna le traduzioni. Changelog – versione 22.28 beta (dalla 22.27 beta) Risolve il problema per cui i secondi non venivano visualizzati sul quadrante quando la funzione di cambio colore era attiva.

Risolve il problema di arresto anomalo che si verificava durante l’utilizzo delle mappe dopo aver usato un Z10 o uno Z30.

Risolve il problema per cui il volume delle notifiche non cambiava quando si modificava il volume di sistema.

Risolve il problema per cui la tastiera inglese non veniva visualizzata durante l’inserimento della password Wi-Fi.

Risolve il problema per cui la schermata dei dati della mappa scompariva dopo aver ricalcolato un percorso a seguito di un’uscita dal tracciato.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.