Dopo settimane di testimonianze, accuse reciproche e riflettori puntati su uno dei casi più discussi dell’intero settore tecnologico, arriva una conclusione che, per molti versi, lascia più domande che risposte: Elon Musk ha perso la causa contro Sam Altman, ma non per il merito delle accuse.

La decisione infatti, si basa su un aspetto puramente tecnico, la prescrizione, e non entra realmente nel cuore dello scontro tra le due parti, che ruotava attorno al futuro e alla natura stessa di OpenAI.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

La giuria respinge tutto: il nodo è la prescrizione

Il verdetto è arrivato rapidamente, meno di due ore di deliberazione sono bastate alla giuria federale di Oakland per respingere tutte le accuse avanzate da Musk; la motivazione è tanto semplice quanto decisiva: il miliardario avrebbe aspettato troppo tempo prima di avviare l’azione legale.

Nel dettaglio, le accuse (tra cui la violazione di un vincolo fiduciario legato alla natura no-profit di OpenAI e l’arricchimento illecito) sono state considerate fuori tempo massimo. I termini erano piuttosto stringenti (due anni per alcune contestazioni, tre per altre), e secondo la giuria Musk era già a conoscenza della trasformazione dell’azienda almeno dal 2021.

La giudice distrettuale Yvonne Gonzalez Rogers, che aveva l’ultima parola, ha accettato integralmente il parere della giuria (seppur consultivo), chiudendo di fatto il caso e scagionando completamente Altman, il cofondatore Greg Brockman e persino Microsoft, chiamata in causa come presunto complice.

Il cuore dello scontro: da no-profit a colosso dell’IA

Per comprendere davvero la portata di questa vicenda è necessario fare un passo indietro. Musk, che ha contribuito a fondare OpenAI e a finanziarla nei primi anni (con circa 38 milioni di dollari), sosteneva che l’azienda avesse tradito la propria missione originaria.

Secondo la sua accusa, Altman e Brockman avrebbero progressivamente trasformato OpenAI da organizzazione no-profit a macchina orientata al profitto, arrivando a stringere partnership miliardarie, su tutte quella con Microsoft, e accumulando enormi ricavi.

La difesa tuttavia, ha ribaltato la narrazione, sostenendo che Musk fosse perfettamente consapevole di questa evoluzione già diversi anni fa; anzi, secondo quanto emerso in aula, lo stesso Musk avrebbe discusso scenari simili già nel 2017, arrivando persino a proporre l’integrazione dell’azienda con Tesla.

Ed è proprio su questo punto che si è giocata gran parte della partita legale: la tempistica. Per la corte, Musk non solo era informato, ma ha anche aspettato troppo prima di agire.

Una battaglia non solo legale, ma anche industriale

Al di là degli aspetti giuridici, è evidente come il caso abbia avuto anche una forte componente strategica e industriale. La causa è stata infatti intentata nel 2024, poco dopo la nascita di xAI, la startup con cui Musk è entrato direttamente in competizione con OpenAI.

Gli avvocati della difesa hanno più volte sottolineato questo elemento, descrivendo l’azione legale come un tentativo di indebolire un concorrente proprio mentre OpenAI raggiungeva valutazioni record (oltre 850 miliardi di dollari dopo un maxi round di finanziamento).

Un contesto che, ovviamente, ha contribuito a rendere il processo uno dei più seguiti degli ultimi anni nel mondo tech, anche per le implicazioni sul futuro dell’intelligenza artificiale.

Musk non si arrende ed è pronto a presentare ricorso

La partita però, potrebbe non essere finita qui. Musk ha già annunciato l’intenzione di presentare ricorso, criticando apertamente la decisione della corte.

Secondo il CEO di Tesla, giudice e giuria si sarebbero limitati a decidere su un cavillo temporale, senza affrontare il merito della questione; una posizione ribadita anche dal suo team legale, che punta ora sulla cosiddetta violazione continuata per cercare di riaprire il caso.

In altre parole, la strategia sarà quella di dimostrare che le presunte irregolarità non si sono esaurite nel passato, ma si sono protratte nel tempo, rendendo quindi ancora valide le accuse.

Cosa cambia per OpenAI e per il settore

Nel breve periodo, la sentenza mantiene lo status quo: OpenAI esce completamente rafforzata sul piano legale e può continuare a operare senza vincoli aggiuntivi, consolidando la propria posizione nel mercato dell’intelligenza artificiale.

Allo stesso tempo però, il caso ha sollevato interrogativi profondi (e destinati a restare) sulla governance delle aziende IA, sul rapporto tra missioni etiche e interessi commerciali e sul ruolo dei grandi investitori.

Non è dunque chiaro se questa vicenda rappresenti davvero un punto finale o piuttosto una pausa in uno scontro destinato a proseguire, magari su altri fronti. Non ci resta che attendere per capire se il ricorso di Musk porterà a un nuovo capitolo, o se questa lunga battaglia si concluderà definitivamente qui.