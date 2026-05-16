OpenAI ha portato Codex, il suo assistente AI per la programmazione, nell’app mobile di ChatGPT, rendendolo accessibile su iOS e Android per tutti i piani, inclusi Free e Go. Non si tratta di programmare direttamente dallo smartphone, ma di qualcosa di più intelligente.

L’idea alla base è quella di trasformare il telefono in una vera e propria superficie di controllo remota per le sessioni Codex già attive su un dispositivo principale, che sia un Mac, un Mac mini, una devbox o un ambiente remoto gestito dall’azienda. Il codebase non si sposta sul telefono: file, credenziali, permessi e configurazione locale restano sulla macchina dove Codex è in esecuzione, garantendo così la sicurezza dell’intero ambiente di sviluppo.

Dal proprio smartphone è possibile avviare lavori, ispezionare thread attivi, rivedere output, approvare comandi, cambiare modello e aggiungere contesto, il tutto seguendo in tempo reale screenshot, diff, risultati dei test e output del terminale. Il flusso pratico è immediato: si avvia Codex su Mac, l’app mostra un codice QR che si scansiona dalla versione iOS o Android di ChatGPT, e la connessione è stabilita.

A rendere possibile tutto questo è, come spiega OpenAI stessa, un secure relay layer:

«Codex utilizza un livello di relay sicuro che mantiene le macchine di fiducia raggiungibili tra dispositivi senza esporle direttamente alla rete internet pubblica. Quel relay mantiene inoltre lo stato della sessione attiva e il contesto sincronizzati ovunque siate connessi con ChatGPT.»

Il vantaggio concreto è evidente: si può avviare un’attività in ufficio o a casa, uscire, e ricevere sul telefono una notifica quando Codex ha bisogno di una decisione su come procedere, riducendo i tempi morti su progetti con scadenze strette.

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Novità per le aziende e limiti da tenere a mente

Insieme al lancio mobile, OpenAI ha annunciato diverse funzionalità rilevanti per il contesto enterprise. Il Remote SSH è ora generalmente disponibile, permettendo a Codex di connettersi ad ambienti di sviluppo remoti già approvati, con tutte le dipendenze aziendali, credenziali, policy di sicurezza e risorse di calcolo integrate. L’app desktop è in grado di rilevare autonomamente gli host SSH dalla configurazione SSH dell’utente ed eseguire i progetti direttamente su quelle macchine remote.

OpenAI ha inoltre comunicato che l’utilizzo di Codex in conformità con HIPAA in ambienti locali sarà supportato per gli spazi di lavoro ChatGPT Enterprise idonei, aprendo la porta a scenari d’uso in ambito sanitario, dove i requisiti di sicurezza e privacy sui dati sono particolarmente stringenti. Un segnale chiaro di quanto OpenAI voglia posizionare Codex non solo come strumento per sviluppatori individuali, ma come piattaforma seria per team aziendali: basti pensare che già oggi più di 4 milioni di persone utilizzano Codex ogni settimana.

Detto questo, ci sono alcune limitazioni da considerare. Al momento del lancio, la connessione mobile funziona solo con la versione macOS dell’app desktop di Codex: il supporto per Windows è in arrivo, ma senza una data precisa, e quello per Linux non è ancora stato menzionato, escludendo di fatto una fetta importante degli ambienti di sviluppo più diffusi. Rimangono inoltre aperti alcuni interrogativi pratici: non è ancora chiaro cosa succeda alle approvazioni in corso se il telefono perde il segnale durante una sessione, né come l’utilizzo sui piani Free e Go sia eventualmente limitato rispetto ai piani a pagamento.

Il contesto competitivo è altrettanto rilevante: il rilascio risponde direttamente ad Anthropic, che aveva già offerto agli utenti di Claude Code l’accesso mobile dallo scorso autunno. Ma va letto anche come un altro tassello del più ambizioso progetto di super app che OpenAI sta costruendo, con l’obiettivo di unire ChatGPT, Codex e il browser Atlas in un’unica esperienza desktop coerente, della quale il supporto mobile rappresenta un’estensione naturale.

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