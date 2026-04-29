Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere bene le ambizioni (spesso al limite tra visione e provocazione) di Elon Musk, ma quanto emerso nelle ultime ore rappresenta probabilmente uno degli esempi più estremi, e allo stesso tempo più coerenti, della sua filosofia: trasformare obbiettivi apparentemente irraggiungibili in metriche concrete, persino quando si tratta della sua stessa retribuzione.

Secondo quanto riportato da Reuters infatti, SpaceX avrebbe approvato un nuovo piano di compensazione per il proprio fondatore che lega direttamente il suo guadagno a piani tanto ambiziosi quanto simbolici, ossia la colonizzazione di Marte e la creazione di infrastrutture informatiche nello spazio.

SpaceX approva una retribuzione legata a Marte per Elon Musk

Il consiglio di amministrazione di SpaceX avrebbe definito un pacchetto retributivo basato su azioni vincolate (parliamo di numeri estremamente elevati, fino a centinaia di milioni di titoli), che verrebbero assegnate a Musk solo al raggiungimento di specifici obbiettivi.

Il più emblematico, e per certi versi anche il più iconico, riguarda proprio la colonizzazione di Marte: per sbloccare il massimo dei benefici, SpaceX dovrebbe contribuire alla creazione di una colonia umana permanente con almeno un milione di persone. Un numero che, come alcuni di voi potrebbero ricordare, non è affatto casuale, ma deriva direttamente dalle teorie esposte da Musk già nel 2017, quando parlava della soglia minima per rendere autosufficiente una città marziana.

A questo si aggiunge un ulteriore livello di complessità, l’azienda dovrebbe raggiungere una capitalizzazione di mercato pari a 7.500 miliardi di dollari, una cifra che, giusto per avere un riferimento, supera di gran lunga le valutazioni attuali delle più grandi aziende del mondo.

Come se non bastasse, il piano prevede anche incentivi legati alla creazione di veri e propri data center nello spazio, capaci di offrire una potenza computazionale di almeno 100 terawatt. Si tratta di un valore colossale, nell’ordine di decine di migliaia di centrali nucleari equivalenti, che sottolinea come SpaceX stia guardando ben oltre il semplice trasporto spaziale.

In altre parole, non si parla più soltanto di razzi o missioni, ma di un ecosistema tecnologico completo che potrebbe includere infrastrutture digitali fuori dall’atmosfera terrestre, uno scenario che fino a pochi anni fa sarebbe stato relegato esclusivamente alla fantascienza.

Un aspetto particolarmente interessante, e che merita di essere sottolineato, è che Musk non riceverà alcuna ricompensa se questi obbiettivi non verranno raggiunti; il piano infatti non prevede scadenze temporali precise, ma è vincolato sia alla permanenza del CEO in azienda sia al raggiungimento effettivo dei traguardi stabiliti.

Dal 2019 del resto, Musk percepisce da SpaceX uno stipendio simbolico, il che rende ancora più evidente come il vero guadagno sia sempre stato legato al successo dell’azienda.

Questo nuovo schema retributivo apre però anche a una riflessione più ampia, che riguarda il rapporto tra SpaceX e Tesla. Secondo diversi esperti di governance aziendale, le due società (entrambe fortemente legate alla figura di Musk) potrebbero finire per competere tra loro per attirare l’attenzione del loro leader.

Non è un caso che anche Tesla abbia in passato strutturato piani di compensazione basati su obbiettivi estremamente ambiziosi (sebbene più tradizionali, legati a ricavi e capitalizzazione), segno di una strategia ormai consolidata, ovvero spingere Musk a concentrarsi su risultati fuori scala attraverso incentivi altrettanto fuori scala.

Il tutto si inserisce in un momento particolarmente delicato per SpaceX, che potrebbe preparare il terreno per una possibile IPO intorno al 28 giugno, con una valutazione stimata attorno ai 1.750 miliardi di dollari. In questo contesto, definire obbiettivi ambiziosi non serve soltanto a motivare il CEO, ma anche, e forse soprattutto, a comunicare agli investitori una visione chiara e di lungo periodo, capace di giustificare valutazioni sempre più elevate.

Ciò che rende questo piano davvero unico è l’assenza di precedenti, raramente (se non mai) la retribuzione di un CEO è stata legata a obbiettivi che non solo esulano dai classici parametri finanziari, ma che non sono mai stati raggiunti nella storia dell’umanità.

Eppure, conoscendo il percorso di Musk e di SpaceX, è difficile liquidare tutto con un semplice esercizio teorico. La colonizzazione di Marte, così come lo sviluppo di infrastrutture spaziali avanzate, rappresentano da oltre vent’anni il cuore della visione dell’azienda, una visione che oggi, per la prima volta, viene tradotta in termini economici concreti. Non ci resta che attendere per scoprire, se e quando, questi obbiettivi verranno raggiunti.