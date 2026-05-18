SpaceX, la società produttrice di razzi e satelliti dell’eccentrico miliardario statunitense Elon Musk, punta ad entrare in borsa e ciò potrebbe avvenire già all’inizio del prossimo mese.

Stando a quanto viene riportato da Reuters, infatti, l’azienda avrebbe scelto il Nasdaq come sede di negoziazione per il suo attesissimo debutto sul mercato, che dovrebbe avvenire venerdì 12 giugno 2026.

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SpaceX pronta ad entrare in borsa

Pare che la società di Elon Musk stia anticipando l’annuncio della sua quotazione già a mercoledì prossimo, seguito da un roadshow per attrarre un maggior numero di investitori a partire dal 4 giugno e dalla vendita delle azioni già l’11 giugno.

Sempre secondo le indiscrezioni, SpaceX, che sarà quotata con il ticker “SPCX”, aveva inizialmente in programma l’esordio in borsa per la fine di giugno, periodo nel quale cade anche il compleanno di Elon Musk ma avrebbe deciso di anticipare di qualche settimana i suoi piani, ciò anche in seguito a una revisione più rapida del previsto della documentazione relativa all’IPO da parte della U.S. Securities and Exchange ​Commission.

SpaceX probabilmente punterà a raccogliere circa 75 miliardi di dollari, con una valutazione di circa 1.750 miliardi di dollari e ciò renderebbe questa operazione la più grande quotazione in borsa di tutti i tempi.

Si tratta di una valutazione che a prima vista potrebbe apparire persino folle ma che sarebbe giustificata dagli a dir poco ambiziosi obiettivi annunciati nei mesi scorsi dall’azienda, come il lancio di un milione di satelliti per creare un data center orbitale e la costruzione di una città sulla Luna.

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