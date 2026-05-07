Come molti di voi avranno notato negli ultimi mesi, il tema della potenza di calcolo sta diventando sempre più centrale nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, modelli più avanzati, carichi di lavoro sempre più complessi e una domanda crescente stanno mettendo sotto pressione le infrastrutture esistenti, tanto da spingere le aziende a stringere accordi strategici per garantirsi risorse adeguate. In questo contesto si inserisce la nuova partnership tra Anthropic e SpaceX, che promette di avere effetti concreti già nel breve periodo per gli utenti Claude, ma anche implicazioni decisamente più ambiziose guardando al futuro.

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Più potenza di calcolo per Claude e benefici immediati per gli utenti

Anthropic ha siglato un accordo con SpaceX per sfruttare l’intera capacità di calcolo di Colossus 1, uno dei supercomputer per l’intelligenza artificiale più avanzati attualmente disponibili. Parliamo di un’infrastruttura costruita in tempi estremamente rapidi, capace di mettere sul piatto oltre 220.000 GPU NVIDIA (tra cui acceleratori H100, H200 e le più recenti GB200), pensata proprio per gestire carichi di lavoro di frontiera, dall’addestramento dei modelli linguistici fino all’inferenza su larga scala.

Questa nuova disponibilità di risorse, che dovrebbe tradursi in oltre 300 megawatt di capacità aggiuntiva nel giro di poche settimane, si riflette immediatamente sull’esperienza degli utenti: Anthropic ha infatti annunciato il raddoppio dei limiti di utilizzo per Claude Code (che passano da cinque ore a un tetto più ampio per i piani a pagamento come Pro, Max, Team ed Enterprise), insieme alla rimozione delle restrizioni nelle ore di punta per alcuni abbonamenti e a un incremento sensibile dei limiti delle API per i modelli più avanzati.

Si tratta, in sostanza, di un aggiornamento che va a risolvere uno dei principali punti critici segnalati dagli utenti più intensivi, ovvero la difficoltà nel mantenere sessioni prolungate senza incorrere in limitazioni, soprattutto nei momenti di maggiore traffico.

Una strategia più ampia tra cloud e infrastrutture globali

Come spesso accade in questi casi tuttavia, l’accordo con SpaceX rappresenta solo un tassello di una strategia ben più articolata. Anthropic infatti ha recentemente annunciato partnership anche con Amazon, Google, Microsoft e NVIDIA, oltre a un importante investimento nelle infrastrutture IA negli Stati Uniti.

L’obbiettivo è piuttosto chiaro, ossia diversificare le fonti di calcolo e costruire una rete globale capace di sostenere la crescita esponenziale dei modelli di intelligenza artificiale, anche in ottica di espansione internazionale (con particolare attenzione a Europa e Asia, dove entrano in gioco anche esigenze normative e di residenza di dati).

Non è dunque solo più una questione di GPU, ma di distribuzione intelligente delle risorse, affidabilità dell’infrastruttura e capacità di adattarsi ai diversi contesti normativi.

Il vero obbiettivo: portare il calcolo nello spazio

Se però guardiamo oltre il breve periodo, l’aspetto forse più interessante di questa collaborazione riguarda un progetto che, almeno fino a poco tempo fa, poteva sembrare pura fantascienza: il calcolo orbitale.

Anthropic e SpaceX hanno infatti espresso interesse a sviluppare infrastrutture di calcolo nello spazio, con una capacità che dovrebbe arrivare a diversi gigawatt. Il motivo? La crescente difficoltà nel sostenere a terra le esigenze energetiche, di raffreddamento e di spazio fisico richieste dai data center di nuova generazione.

Ed è qui che entra in gioco il know-how di SpaceX che, grazie alla sua esperienza nei lanci e nella gestione di costellazioni satellitari, potrebbe trasformare questo scenario in qualcosa di concretamente realizzabile nel medio termine. L’idea, in estrema sintesi, è quella di sfruttare l’energia solare nello spazio per alimentare enormi cluster di calcolo, riducendo al contempo l’impatto ambientale sulla Terra.

Ovviamente, non è ancora chiaro come (e soprattutto quando) questo tipo di infrastruttura possa diventare operativa, le sfide ingegneristiche sono notevoli e riguardano non solo il trasporto e l’assemblaggio in orbita, ma anche la gestione termica, la latenza e la manutenzione.

Un’alleanza sorprendente ma strategica quella tra Anthropic e SpaceX

Un ultimo aspetto che merita attenzione riguarda il contesto, per certi versi inaspettato, di questa collaborazione. Negli ultimi tempi infatti, Elon Musk, figura chiave dietro SpaceX e xAI, non aveva risparmiato critiche ad Anthropic e al suo CEO Dario Amodei, arrivando a definirne l’approccio in termini tutt’altro che lusinghieri.

Eppure, come spesso accade nel settore tecnologico, le esigenze strategiche finiscono per prevalere, lo stesso Musk ha recentemente riconosciuto la qualità del team Anthropic e il potenziale del sistema Claude, pur mantenendo una certa cautela sul suo utilizzo.

Prospettive future

Insomma, quello che oggi si traduce in limiti più generosi e prestazioni migliori per gli utenti Claude potrebbe essere solo il primo passo di un cambiamento molto più profondo nel modo in cui concepiamo le infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

Resta da capire se, e quando, il calcolo orbitale diventerà realtà, nel frattempo appare già evidente che la corsa alla potenza di calcolo è tutt’altro che rallentata, e le aziende sono pronte a esplorare anche soluzioni radicali pur di sostenerla.