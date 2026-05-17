Vent’anni non sono pochi nel mondo tech e in particolare dell’hardware PC. Nel 2006 dominavano titoli come Oblivion, Counter-Strike: Source e World of Warcraft, mentre ASUS dava vita al marchio Republic of Gamers (ROG) con un prodotto destinato a diventare iconico tra gli appassionati: parliamo della la prima ROG Crosshair.

Oggi, per celebrare questo importante anniversario, ASUS presenta ufficialmente la nuova ROG Crosshair 2006, una scheda madre enthusiast che riporta in vita lo stile della storica motherboard originale, reinterpretandolo però con tutta la tecnologia del 2026.

Non si tratta semplicemente di una variante estetica., la nuova ROG Crosshair 2006 nasce infatti dalla piattaforma della Crosshair X870E Dark Hero e porta con sé una dotazione tecnica di fascia altissima pensata per i processori AMD Ryzen più recenti, con un mix molto particolare di nostalgia, design premium e soluzioni moderne dedicate agli utenti enthusiast. Vediamola insieme nel dettaglio.

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ASUS ROG Crosshair 2006 punta tutto su nostalgia e hardware di fascia enthusiast

La nuova motherboard di ASUS ROG colpisce immediatamente dal punto di vista estetico. Il riferimento alla prima Crosshair del 2006 è evidente praticamente ovunque, non a caso dominano le tonalità rame sui dissipatori, tornano gli inserti blu e bianchi sugli slot DIMM e sui connettori, mentre fa la sua comparsa anche il vecchio logo “Project G”, utilizzato internamente da ASUS agli albori del progetto Republic of Gamers.

Il look rétro però si accompagna a una piattaforma estremamente moderna e potente. ASUS ha infatti equipaggiato la ROG Crosshair 2006 con chipset AMD X870E e supporto completo ai processori Ryzen serie 7000, 8000 e 9000 su socket AM5; la scheda è dotata inoltre di una sezione di alimentazione molto avanzata con configurazione 20+2+2 fasi da 110A, accompagnata da componentistica premium come condensatori metallici 10K, choke MicroFine e connettori ProCool II.

Anche il comparto memoria è stato progettato per gli utenti più esigenti, offrendo supporto DDR5 fino a 9.600 MT/s in overclock, grazie a tecnologie proprietarie come NitroPath DRAM, AEMP e ottimizzazioni PCB di livello server dedicate alla stabilità dei kit ad alta frequenza.

Uno degli elementi più particolari della scheda è senza dubbio il display OLED LiveDash da 2 pollici integrato sul dissipatore del primo slot M.2. ASUS ha preparato animazioni dedicate ai vent’anni di ROG, con transizioni tra il logo storico Project G e l’attuale Fearless Eye, ma il pannello può anche mostrare informazioni hardware in tempo reale come frequenze CPU, temperature e velocità delle ventole.

Dal punto di vista della connettività, la ROG Crosshair 2006 offre praticamente tutto ciò che ci si aspetta da una motherboard flagship nel 2026.

A bordo troviamo infatti WiFi 7, doppia porta Ethernet 10 Gbps e 5 Gbps, USB4 40 Gbps, numerose USB ad alta velocità e supporto completo alle periferiche di nuova generazione.

ASUS ha lavorato molto anche sull’esperienza di assemblaggio. Tornano infatti tutte le più recenti tecnologie Q-Design della casa, comprese M.2 Q-Release, Q-Latch e PCIe Slot Q-Release, pensate per rendere più semplice l’installazione dei componenti senza utensili.

Interessante anche il debutto dell’ASUS AIO Q-Connector, soluzione progettata per eliminare del tutto i cavi visibili dei dissipatori a liquido compatibili; i futuri sistemi AIO della serie ROG Strix LC IV potranno infatti collegarsi direttamente alla motherboard senza utilizzare cablaggi tradizionali tra pompa e scheda madre.

Caratteristiche tecniche ASUS ROG Crosshair 2006

Socket AM5

Chipset AMD X870E

Compatibilità con CPU AMD Ryzen 7000, 8000 e 9000

Formato ATX

4 slot DDR5 fino a 256 GB Supporto RAM fino a 9600 MT/s OC

2 slot PCIe 5.0 x16

Storage 5 slot M.2 totali Supporto SSD PCIe 5.0 4 porte SATA 6Gb/s

WiFi 7 con Bluetooth 5.4

Doppia LAN Realtek 10 Gbps + 5 Gbps

2 porte USB4 da 40 Gbps

USB-C frontale con Power Delivery fino a 60W

Audio SupremeFX ALC4082 con DAC ESS ES9219

Display OLED LiveDash da 2 pollici

Sistema ASUS AIO Q-Connector

Pulsanti BIOS FlashBack e Clear CMOS integrati

Disponibilità e prezzo

ASUS ha confermato che la nuova ROG Crosshair 2006 arriverà sul mercato nel corso delle prossime settimane attraverso ASUS Gold Store, rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e principali partner commerciali del brand, incluso Amazon Italia.

Il prezzo suggerito per il mercato italiano è fissato a 849 euro, una cifra che posiziona chiaramente questa motherboard nella fascia enthusiast assoluta. Del resto, oltre alla piattaforma tecnica di altissimo livello, la ROG Crosshair 2006 rappresenta anche un prodotto celebrativo pensato per collezionisti, appassionati di hardware ROG e utenti che vogliono realizzare una configurazione AM5 senza compromessi.

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