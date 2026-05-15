Amazfit continua a rilasciare con cadenza regolare, tramite l’app Zepp, aggiornamenti software per i suoi smartwatch più popolari: nelle ultime ore, una nuova versione del software ha iniziato a raggiungere Amazfit Balance 2. L’aggiornamento in questione è “minore”, limitandosi a portare sullo smartwatch alcune ottimizzazioni.

Anche Garmin propone continuamente nuovi aggiornamenti software per i propri smartwatch, non solo in beta: negli ultimi giorni, l’azienda elvetico-statunitense ha aggiornato gli smartwatch della serie Lily 2 e i due smartwatch per golfisti Approach S44 e Approach S50. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come aggiornare i modelli coinvolti.

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Amazfit Balance 2 riceve un aggiornamento minore

Zepp Health ha rilasciato il quarto aggiornamento software del 2026 per Amazfit Balance 2, lo smartwatch che ha debuttato in Italia nella parte finale del mese di giugno 2025, portando sul dispositivo alcune ottimizzazioni.

Il nuovo aggiornamento fa seguito al precedente (e corposo) aggiornamento distribuito a inizio aprile: la versione software passa dalla vecchia 3.46.0.1 alla nuova 3.46.2.1, attraverso un pacchetto da circa 12 MB che è accompagnato da un changelog piuttosto risicato nel quale non vengono raccontati nello specifico i miglioramenti (via Reddit).

Il changelog dell’aggiornamento Amazfit Balance 2, con questo aggiornamento, migliora alcuni dettagli dell’esperienza utente, ottimizzando ulteriormente la stabilità e la fluidità del sistema. Aggiorna ora per un’esperienza ancora migliore!

L’utente Reddit che ha segnalato l’aggiornamento ha notato alcuni miglioramenti (lo strumento di generazione dei percorsi offline funziona più velocemente e ha meno probabilità di bloccarsi) ma anche alcuni bug (sincronizzazione errata dell’ora, mancanza di alcune funzioni della mappa e calcolo errato dell’altitudine) sul suo Amazfit Balance 2. Insomma, sembra che Zepp Health abbia tanto lavoro da fare per sistemare le cose.

Come aggiornare Amazfit Balance 2

Il nuovo aggiornamento software per Amazfit Balance 2 di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).

Garmin aggiorna Approach S44, Approach S50 e i Lily 2

Garmin ha aggiornato in forma stabile alcuni smartwatch del proprio catalogo. I primi ad aggiornarsi sono i due smartwatch per golfisti Approach S44 e Approach S50 che ricevono un nuovo “major update”.

Dopo aver ricevuto la versione 8 del software nel mese di gennaio, i due dispositivi ricevono ora la nuova versione 9.04 del software, accompagnata da un changelog piuttosto risicato (qua per Approach S44, qua per Approach S50) che parla esclusivamente di bug risolti.

Changelog – versione 9.04 (dalla 8.04) Risolto un problema per cui la schermata di calcolo del punteggio non veniva visualizzata dopo aver lasciato il green all’ultima buca.

Risolto un possibile problema per cui l’arco di misurazione del telemetro di accompagnamento non veniva visualizzato Modifiche per il solo Garmin Approach S44: Risolto un problema per cui alcuni pulsanti non venivano visualizzati nella schermata dei controlli musicali.

Oltre ai due modelli dedicati ai golfisti, Garmin ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento minore per gli smartwatch per il fitness della serie Lily 2: tutti i dispositivi coinvolti passano dalla versione 8.23 alla nuova versione 8.25 del software; il changelog parla solo di miglioramenti alla stabilità del sistema.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

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