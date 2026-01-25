Garmin prosegue nel suo ciclo di rilascio quasi quotidiano di nuovi aggiornamenti per tutti i suoi smartwatch: nelle ultime ore, ad aggiornarsi e ricevere miglioramenti sono stati alcuni smartwatch per il fitness non più recentissimi, ovvero Venu 3/3s e vivoactive 5, e due smartwatch per i golfisti, ovvero Approach S44 e Approach S50.

Oltre a questi aggiornamenti in forma stabile, l’azienda ha rilasciato un nuovo aggiornamento in beta per gli sportwatch di punta più recenti, a partire da Fenix 8 Pro (presentato a inizio settembre 2025 ma non ancora disponibile in Italia), proseguendo l’affinamento del prossimio major update. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come aggiornare tutti i modelli coinvolti.

Garmin Venu 3/3s e vivoactive 5 si aggiornano: ecco le novità

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento minore per gli smartwatch Venu 3, Venu 3s e vivoactive 5, estendendo al canale stabile la stessa versione del software che pochi giorni fa aveva raggiunto gli utenti in beta.

I tre modelli ricevono la nuova versione 17.05 (sostituisce la precedente 17.01) che è accompagnata da un changelog risicato in cui il team di supporto parla esclusivamente della risoluzione di bug e dell’implementazione di alcuni miglioramenti non meglio specificati.

Changelog – Versione 17.05 (dalla versione 17.01) Varie correzioni di bug e miglioramenti

Nuovo aggiornamento anche per i Garmin Approach S44 e S50

Discorso un po’ diverso per Garmin Approach S44 e Approach S50: i due smartwatch per i golfisti ricevono un “major update” che, in realtà, non va ad aggiungere nuove funzionalità ma si limita a risolvere alcune problematiche presenti.

Entrambi gli smartwatch ricevono la nuova versione 8.04 del software (sostituisce la precedente versione 7.16 distribuita circa tre mesi fa), accompagnata dal seguente changelog (identico per i due modelli):

Changelog – Versione 8.04 (dalla versione 7.16) Risolto il problema relativo all’attivazione/disattivazione della modalità PlaysLike nella schermata Ostacoli e Tiri in sospensione su S50.

Risolto un possibile problema con la distanza PlaysLike ricevuta da un telemetro associato.

Risolto un possibile problema relativo alla modifica del volume nell’app musicale.

Risolto il problema per cui le informazioni su buche e par potevano risultare errate nei campi in cui era stato scaricato un aggiornamento per un singolo campo.

Nuova beta per Garmin Fenix 8 e gli altri modelli della gamma

Parallelamente, Garmin ha potrato avanti il ciclo di sviluppo verso il futuro major update per i propri smartwatch e sportwatch di punta più recenti: Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).

A circa una settimana dalla precedente beta (versione 21.17), l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 21.18 beta che si preoccupa esclusivamente di risolvere bug presenti, evidenziati all’interno del changelog ufficiale.

Changelog – Versione 21.18 beta (dalla versione 21.17 beta) Risolto il ritardo nei thread lunghi di Messenger. Risolto un possibile crash durante l’interazione con il grafico HRV.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.