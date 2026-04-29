Si continuano a susseguire in Rete le anticipazioni relative alle novità che Apple dovrebbe introdurre con iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27, versioni dei sistemi operativi con le quali il team di sviluppatori del colosso di Cupertino dovrebbe correggere anche diversi bug e ampliare le funzionalità IA.

Nuove anticipazioni nelle scorse ore sono state riportate da Mark Gurman, il popolare giornalista di Bloomberg specializzato negli “affari Apple”, a dire del quale gli utenti iPhone, iPad e Mac potranno contare con la prossima versione del sistema operativo su un inedito strumento di editing.

Le novità IA di Apple per il 2026

L’obiettivo del colosso di Cupertino è quello di estendere le funzionalità di Apple Intelligence e migliorare le soluzioni per il fotoritocco con strumenti IA che siano in grado di competere meglio con le soluzioni offerte da Android.

Stando a quanto rivelato da fonti che hanno chiesto di rimanere anonime, le nuove funzionalità permetteranno agli utenti di estendere, migliorare e rimodellare le immagini usando modelli di intelligenza artificiale integrati on-device e pare che l’elaborazione richieda in genere pochi secondi.

Non è certo un segreto che Apple da tempo sta cercando di recuperare terreno in questo settore, nel quale Google e Samsung, tanto per fare due esempi, sono in grado di offrire ai rispettivi utenti funzionalità di fotoritocco con l’intelligenza artificiale avanzate.

Con il prossimo aggiornamento software l’interfaccia di editing dell’app Foto dovrebbe arricchirsi di una nuova sezione chiamata Apple Intelligence Tools, contenente le funzionalità Estendi (dovrebbe consentire agli utenti di generare contenuti aggiuntivi oltre l’inquadratura originale), Migliora (strumento che dovrebbe sfruttare l’IA per ottimizzare automaticamente il colore, l’illuminazione e la qualità complessiva dell’immagine), Rimodella (dovrebbe consentire agli utenti di modificare la prospettiva dopo aver scattato la foto) e Pulizia (strumento per rimuovere gli oggetti indesiderati).

Ricordiamo che, oltre ai nuovi strumenti per le foto, Apple dovrebbe implementare anche la nuova versione di Siri basata sui modelli di Gemini e la ricerca basata sull’intelligenza artificiale all’interno delle sue app.

In occasione del keynote della Worldwide Developers Conference ne sapremo certamente di più.