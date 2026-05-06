Con iOS 27, attesa prossima versione del sistema operativo mobile di Apple, dovrebbero essere introdotte importanti novità per quanto riguarda le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, settore nel quale il colosso di Cupertino è in ritardo rispetto alle principali aziende della concorrenza.

Stando alle ultime indiscrezioni, tra le novità studiate dal team di Apple vi dovrebbe essere anche la possibilità per gli utenti di scegliere tra diversi modelli IA di terze parti, come quelli di Google e Anthropic, con l’ulteriore possibilità di impostare voci personalizzate per Siri a seconda del modello esterno che risponde.

Nuove anticipazioni sulle funzionalità di iOS 27

A riportare tale indiscrezione nelle scorse ore è stato Mark Gurman, giornalista di Bloomberg esperto degli affari di Apple, a dire del quale questa nuova funzionalità nelle versioni di test di iOS 27 è chiamata Extensions e definita come una soluzione che consente di accedere alle funzionalità di intelligenza artificiale generativa delle app installate su richiesta tramite le funzioni di Apple Intelligence (come Siri, Image Playground, ecc.).

In pratica, Apple dovrebbe consentire agli utenti di scegliere tra una serie di servizi di intelligenza artificiale esterni, in modo da potenziare la propria offerta IA (in particolare per attività come la generazione e la modifica di testi e immagini), ciò nell’ambito di una strategia volta a trasformare i suoi dispositivi in ​​una piattaforma di intelligenza artificiale completa.

Questa novità non riguarderà soltanto iOS 27 ma anche iPadOS 27 e macOS 27, il cui rilascio ufficiale è in programma per il prossimo autunno.

Ricordiamo che lunedì 8 giugno prenderà il via l’edizione 2026 della Worldwide Developers Conference, evento in occasione del quale vi sarà la presentazione di iOS 27 e che, probabilmente, ci fornirà dettagli anche su Extensions e il sistema studiato da Apple per integrare gli agenti IA di terze parti nel suo ecosistema.