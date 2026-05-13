Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti software per due degli smartwatch più recenti a marchio Amazfit, ovvero Amazfit T-Rex Ultra 2, dispositivo annunciato lo scorso febbraio, e Amazfit Cheetah 2 Pro, dispositivo annunciato nel mese di aprile.

Il modello di punta torna ad aggiornarsi e riceve la stessa versione software recentemente portata sui cugini T-Rex 3, mentre l’ultimo arrivato ha ricevuto i primi due aggiornamenti della sua (fin qui) breve carriera. Andiamo a scoprire tutti i dettagli degli aggiornamenti.

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Nuovo aggiornamento per Amazfit T-Rex Ultra 2

Come anticipato in apertura, Amazfit T-Rex Ultra 2 torna ad aggiornarsi e, a distanza di tre settimane dal precedente aggiornamento (versione 4.7.3.1), riceve la nuova versione 4.8.3.5 del software.

Questo nuovo aggiornamento, stando al changelog ufficiale, aggiunge il supporto alle zone di frequenza cardiaca durante gli allenamenti e nuove metriche relative all’allenamento, oltre ad apportare importanti miglioramenti, sia in ottica allenamenti che all’algoritmo per il calcolo della VO2 max.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 4.8.3.5 che è in distribuzione su Amazfit T-Rex Ultra 2 su scala globale.

Gentili utenti, Benvenuti nell’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex Ultra 2. Dettagli: [Novità] Aggiunta la visualizzazione delle zone di frequenza cardiaca durante l’allenamento per mostrare la zona attuale (Percorso: Allenamento > Impostazioni allenamento > Pagine dati > Zona FC). Aggiunti nuovi dati: distanza rimanente, salita e discesa fino al punto successivo e alla destinazione. [Ottimizzazioni] Sensibilità degli avvisi di svolta ottimizzata. Interazione della pagina traccia ottimizzata – il touchscreen si attiva entrando in modalità modifica. Algoritmo VO2 max ottimizzato per maggiore precisione. Testi di navigazione ottimizzati, inclusi impostazioni del punto di partenza e pagina di arrivo. Effetti visivi della pagina traccia ottimizzati.

Primi aggiornamenti per Amazfit Cheetah 2 Pro

Amazfit Cheetah 2 Pro è uno dei prodotti a marchio Amazfit più recenti. Alla prima configurazione, viene chiesto agli utenti di aggiornare lo smartwatch alla versione 3.8.0.5 del software mentre, stando ad alcune segnalazioni, è già disponibile addirittura la successiva versione 3.8.0.7 (che però si preoccupa di apportare ottimizzazioni).

La versione 3.8.0.5, di fatto il primo aggiornamento per questo smartwatch, introduce svariate ottimizzazioni e tantissime novità che abbiamo già conosciuto su altri smartwatch dell’azienda: abbiamo ad esempio la modalità di allenamento ibrido e la misurazione della soglia del lattato.

Continuando a scorrere il lunghissimo changelog (lo trovate poco sotto), abbiamo poi i piani di allenamento ufficiali per la maratona, un calendario di allenamento che mostra gli allenamenti programmati e una funzione di gestione dell’attrezzatura.

Il changelog dei due aggiornamenti

Di seguito riportiamo il changelog completo degli aggiornamenti alla versione 3.8.0.5 (già disponibile su scala globale) e alla versione 3.8.0.7 (via Reddit), in distribuzione su Amazfit Cheetah 2 Pro

Versione 3.8.0.5 Benvenuto in Amazfit Cheetah 2 Pro. Novità: [Novità] Aggiunto Hybrid Training, che fornisce ai maratoneti una guida strutturata per migliorare le prestazioni, ridurre il rischio di infortuni e prolungare la durata dell’allenamento

Aggiunti dati e test della soglia del lattato per la corsa, per una valutazione più scientifica della resistenza e dell’intensità di allenamento

(Percorso: Allenamento > Corsa > Impostazioni > Allenamento)

(Percorso: Allenamento > Corsa > Impostazioni > Allenamento) Aggiunti piani di allenamento ufficiali per maratona, con supporto a piattaforme di terze parti come TrainingPeaks

Aggiunto il Calendario di allenamento per visualizzare le sessioni pianificate e aiutare a organizzare meglio il programma

Aggiunti nuovi allenamenti di corsa professionali integrati

Aggiunta la Velocità equivalente, che converte il passo in salita in passo su terreno pianeggiante per riflettere uno sforzo equivalente

Aggiunta la gestione dell’equipaggiamento per monitorare il chilometraggio di scarpe da corsa, attrezzatura da ciclismo e altri dispositivi, contribuendo a bilanciare l’usura e prolungarne la durata

Aggiunta la previsione del tempo di gara, che stima in modo intelligente i tempi di arrivo per maratona, mezza maratona e altre distanze [Ottimizzazioni] Migliorata la pianificazione dei percorsi con avvisi di deviazione più sensibili e notifiche di svolta più tempestive

Migliorata la visualizzazione delle mappe con maggiori dettagli del terreno e curve di livello più precise

Ottimizzato l’algoritmo del sonno per una maggiore accuratezza

Durata predefinita dello schermo estesa a 15 secondi

Supporto globale per musica locale e podcast

Aggiornamento sportivo di Launcher 2.0 con un’esperienza utente completamente ottimizzata

Correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni per una maggiore stabilità e fluidità del sistema Versione 3.8.0.7 Benvenuto in Amazfit Cheetah 2 Pro. Novità: Impostazioni di trasmissione vocale ottimizzate durante gli allenamenti.

Risolti problemi noti e migliorata la stabilità e la fluidità del sistema.

Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

I nuovi aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, possono essere scaricati direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).

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