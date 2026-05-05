Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per quelli che fino a poco tempo fa erano gli smartwatch di punta a marchio Amazfit, ovvero Amazfit T-Rex 3 (annunciato a IFA di Berlino nel settembre 2024) e T-Rex 3 Pro (annunciato a settembre 2025, sempre durante IFA).

Il nuovo aggiornamento porta sui due smartwatch la stessa versione del software: le novità principali sono le medesime tra i due modelli e puntano a migliorare l’esperienza utente durante gli allenamenti, anche se il changelog del modello più datato risulta decisamente più corposo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Gli Amazfit T-Rex 3 ricevono un nuovo aggiornamento

Come anticipato in apertura, Amazfit T-Rex 3 e Amazfit T-Rex 3 Pro tornano ad aggiornarsi a circa un mese dal precedente aggiornamento (versione 4.6.5.2 per T-Rex 3 e versione 4.7.3.1 per T-Rex 3 Pro), utile perché aveva risolto alcuni bug, introdotto alcune ottimizzazioni e implementato alcune novità.

Entrambi gli smartwatch stanno ora ricevendo la nuova versione 4.8.3.5 che, oltre ai soliti miglioramenti generali e alla risoluzione di bug, si preoccupa di portare sui due dispositivi alcune nuove funzionalità, evidenziate da changelog un po’ diversi (che analizzeremo di seguito) tra i due modelli:

Amazfit T-Rex 3 Pro riceve nuovi dati relativi all’allenamento come la distanza rimanente e il dislivello rimanente (in salita e in discesa) sia per la destinazione finale che per il waypoint successivo. Gli utenti possono inoltre usufruire di nuove impostazioni di allenamento, con la funzione Always-on Display e altre opzioni che possono essere configurate in base al tipo di attività. Inoltre, è possibile visualizzare la propria zona di frequenza cardiaca sull’orologio durante l’allenamento.

riceve come la distanza rimanente e il dislivello rimanente (in salita e in discesa) sia per la destinazione finale che per il waypoint successivo. Gli utenti possono inoltre usufruire di nuove impostazioni di allenamento, con la funzione Always-on Display e altre opzioni che possono essere configurate in base al tipo di attività. Inoltre, è possibile visualizzare la propria zona di frequenza cardiaca sull’orologio durante l’allenamento. Amazfit T-Rex 3 riceve la possibilità di personalizzare l’Always-on Display per ogni tipo di allenamento, collegare il dispositivo a un vogatore compatibile con FTMS (per condividere dati come potenza e distanza), visualizzare la zona di frequenza cardiaca durante l’allenamento. Inoltre, lo smartwatch guadagna le stesse potenzialità (distanza e dislivello rimanente) del modello Pro e offre i dati relativi al ritmo equivalente per segmento negli allenamenti di corsa e trail running.

Il changelog completo per il modello Pro

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 4.8.3.5 che è in distribuzione su Amazfit T-Rex 3 Pro (almeno in Russia) tramite un pacchetto OTA da circa 16 MB (via 4PDA).

Gentili utenti, benvenuti nell’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3 Pro. Dettagli: [Novità] Le impostazioni di allenamento sono state riprogettate, con opzioni come Always-on Display ora configurabili per ogni allenamento. Aggiunta la visualizzazione della zona di frequenza cardiaca durante gli allenamenti per mostrare in modo intuitivo la zona di frequenza cardiaca corrente. (Percorso: Allenamento > Impostazioni allenamento > Pagine dati > Zona di frequenza cardiaca). Aggiunti nuovi elementi dati di allenamento: distanza rimanente, dislivello rimanente in salita e dislivello rimanente in discesa fino al waypoint successivo e alla destinazione. [Ottimizzazioni] Ottimizzata la sensibilità dei promemoria di svolta durante la navigazione del percorso. Ottimizzata l’interazione con la pagina del percorso durante gli allenamenti: il touchscreen si attiva direttamente quando si entra in modalità di modifica. Ottimizzato l’algoritmo VO2 Max per migliorare la precisione dei dati. Ottimizzato il testo relativo alla navigazione del percorso, incluse le impostazioni del punto di partenza e la pagina di arrivo a destinazione. Ottimizzati gli effetti visivi della pagina del percorso durante gli allenamenti.

Il changelog completo per Amazfit T-Rex 3

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 4.8.3.5 che è in distribuzione su Amazfit T-Rex 3 (almeno in Russia) tramite un pacchetto OTA da circa 17 MB (via 4PDA).

Gentili utenti, benvenuti nell’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3. Dettagli: [Novità] Impostazioni di allenamento riprogettate: opzioni come Always-on Display possono ora essere personalizzate per ogni allenamento. Vogatore: ora è supportata la connessione a vogatori di terze parti*. Una volta connessi, è possibile visualizzare metriche come potenza e distanza. Zone di frequenza cardiaca: aggiunta la visualizzazione della zona di frequenza cardiaca corrente durante un allenamento (Percorso: Allenamento > Impostazioni allenamento > Pagine dati > Zona di frequenza cardiaca). Corsa e trail running: aggiunto il supporto per i dati di “andatura equivalente” basati sui segmenti (Percorso: Corsa/Trail running > Impostazioni allenamento > Pagine dati > Andatura > Andatura equivalente ultimo segmento / Andatura equivalente segmento corrente). Dati di navigazione: sono stati aggiunti nuovi elementi dati: distanza rimanente, salita e discesa al punto successivo e alla destinazione. Navigazione del menu: è stata aggiunta una voce “Navigazione” al menu della pagina del percorso durante un allenamento. Indicatori di stato: è stato aggiunto un interruttore per visualizzare gli indicatori di stato sul quadrante dell’orologio (Percorso: Impostazioni > Quadrante e ora > Indicatori di stato). [Ottimizzazioni] Sensibilità migliorata dei promemoria di svolta durante la navigazione del percorso. Interazione ottimizzata con le pagine di gestione degli allenamenti: è stato aggiunto un conto alla rovescia quando si mette in pausa o si termina un allenamento con una pressione prolungata. In modalità AMRAP (per HIIT, HYROX, Hybrid e cross training), il timer e i modelli di allenamento ora supportano durate fino a 99 minuti. Ottimizzazione della pagina del percorso: il touchscreen si attiva immediatamente quando si entra in modalità di modifica. L’algoritmo di calcolo del VO2 max è stato migliorato per una maggiore precisione. Testi relativi alla navigazione ottimizzati (impostazioni del punto di partenza e pagina di arrivo). Grafica migliorata della pagina del percorso durante gli allenamenti. Regolato l’ordine del carosello dei dati nella pagina di gestione quando si mette in pausa un allenamento. * Sono supportati i vogatori compatibili con FTMS, come il Concept2 RowErg.

Come aggiornare gli Amazfit T-Rex 3 e T-Rex 3 Pro

I nuovi aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, possono essere scaricati direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).