I temi per personalizzare le chat di WhatsApp sono disponibili da mesi sulle app per Android e iOS, ma la versione web ne era rimasta esclusa. Una lacuna che a breve dovrebbe essere colmata. Sembrerebbe infatti che WhatsApp Web stia per ricevere questa funzione. La novità è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno per i beta tester, ma le immagini emerse mostrano un’interfaccia già in uno stadio avanzato, con alcune differenze rispetto alle prime indiscrezioni. L’obiettivo di WhatsApp è quello di uniformare l’esperienza su tutte le piattaforme.

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I temi per le chat arrivano su WhatsApp Web

La schermata per la selezione dei temi è accessibile dalla pagina delle impostazioni e presenta le opzioni disponibili in un layout a griglia, pensato per rendere la consultazione e l’anteprima più intuitive. La stessa schermata sarà raggiungibile anche dalla sezione informazioni della singola chat, confermando che WhatsApp intende offrire sia un’impostazione globale (applicata a tutte le conversazioni) sia la possibilità di assegnare un tema diverso a ciascuna chat individuale. Come già avviene sulle app mobili, le personalizzazioni visive resteranno private e gli altri partecipanti alla conversazione non vedranno il tema scelto.

Rispetto alle prime indiscrezioni, che parlavano di 49 opzioni cromatiche disponibili, il numero di temi attualmente in sviluppo è stato ridotto a 39. Secondo WABetaInfo, la scelta riflette una revisione orientata alla qualità piuttosto che alla quantità, con l’obiettivo di ridurre la ridondanza visiva e offrire un’interfaccia più curata. Tra i temi disponibili, otto prevedono sfondi con combinazioni di colori più vivaci rispetto allo stile predefinito, pensati per chi preferisce un aspetto più colorato nelle proprie conversazioni.

Un aspetto su cui WhatsApp starebbe ponendo particolare attenzione è il rispetto degli standard di accessibilità. Gli sviluppi recenti indicano che l’azienda non si sta limitando a perfezionare la selezione e il layout, ma vuole assicurarsi che la funzione rispetti adeguatamente le esigenze degli utenti con requisiti specifici di accessibilità visiva, prima di renderla disponibile al pubblico.

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