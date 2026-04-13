Torniamo a parlare di WhatsApp e questa volta non ci sono aggiornamenti da segnalare per le app mobile, bensì una novità interessante in cantiere per il client Web della piattaforma di messaggistica su cui il team di sviluppo continua a lavorare per renderlo sempre più completo e, soprattutto, sempre meno dipendente dalle applicazioni desktop e mobile.

Dopo aver introdotto i temi per le chat sulle app per iOS e Android, WhatsApp sembra finalmente intenzionata a portare la stessa funzionalità anche sul client Web.

La novità, attualmente in fase di sviluppo e non ancora disponibile nemmeno per i beta tester, permetterà agli utenti di personalizzare l’aspetto delle proprie conversazioni direttamente dal browser, scegliendo tra un numero sorprendentemente ampio di opzioni: ben 49 temi diversi, incluso quello predefinito.

Ora, stando a quanto scoperto dai soliti colleghi di WABetaInfo, WhatsApp sta lavorando per estendere questa possibilità di personalizzazione anche al client Web, che fino ad oggi è rimasto piuttosto limitato sotto questo aspetto: al momento, infatti, gli utenti possono soltanto impostare uno sfondo predefinito e, al massimo, aggiungere i classici “doodle” decorativi sopra lo sfondo.

Come funzioneranno i temi su WhatsApp Web

In un futuro aggiornamento, WhatsApp migliorerà la personalizzazione delle chat sul client Web introducendo i temi. Si tratta di preset visivi che permetteranno di modificare l’aspetto delle conversazioni intervenendo sul colore delle bolle dei messaggi, mentre lo sfondo si adatterà automaticamente per complementare il tema selezionato.

Il risultato sarà un’interfaccia più personalizzata e visivamente coordinata, con la possibilità di scegliere il proprio tema preferito direttamente dalle impostazioni della pagina.

La novità più interessante, però, riguarda la personalizzazione a livello di singola chat. WhatsApp permetterà infatti di impostare un tema diverso per ogni conversazione, indipendentemente dalle impostazioni globali.

Questo significa che ogni chat potrà avere il proprio aspetto unico, rendendo più semplice distinguere visivamente una conversazione dall’altra con un solo colpo d’occhio.

49 varianti di colore tra cui scegliere ma i temi restano privati

WhatsApp sta esplorando un numero davvero ampio di temi, 49 opzioni in totale compreso quello predefinito. Alcuni di questi temi sono molto simili tra loro ma differiscono leggermente per tonalità e intensità del colore, permettendo agli utenti di scegliere tra più sfumature dello stesso colore invece di essere limitati a un’unica opzione.

Per fare un esempio concreto, sono disponibili diversi temi blu: Default Blue, Default Blue Tonal, Default Blue Minimal, Sky Blue, Sky Blue Tonal, Royal Blue e Royal Blue Tonal. Se un utente apprezza il blu predefinito ma non lo trova perfettamente in linea con i propri gusti, potrebbe scoprire che la variante Tonal offre esattamente il bilanciamento che cercava.

Un dettaglio importante riguarda la privacy dei temi: quando si seleziona un tema per una chat, questo non viene condiviso con gli altri partecipanti alla conversazione. Solo l’utente che sceglie il tema può vederlo applicato alla propria interfaccia, garantendo che la personalizzazione rimanga una preferenza del tutto personale.

A differenza di quanto accade su Instagram, dunque, i temi di WhatsApp non influenzano il modo in cui la conversazione appare agli altri partecipanti ma l’esperienza resta privata e limitata al dispositivo di chi la imposta.

Giunti alle battute conclusive, ribadiamo ancora una volta che queste novità per WhatsApp Web sono tuttora in fase di sviluppo, pertanto non sono ancora disponibili per gli utenti.

L’azienda sta ancora perfezionando il modo in cui i temi vengono applicati alle conversazioni e, una volta completati i test interni, la novità dovrebbe arrivare inizialmente per alcuni beta tester. Nelle prossime settimane ne sapremo probabilmente di più sulle tempistiche del rilascio.

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per PC Windows

Per scaricare o aggiornare WhatsApp per PC Windows è sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Microsoft Store (tramite questo link) ed effettuare un clic su “Installa” o “Aggiorna”. In alternativa, potete effettuare il download diretto del file .EXE (tramite questo link) e procedere con l’installazione manuale di WhatsApp Desktop

Nel caso in cui, invece, vogliate provare in anteprima le nuove funzionalità che verranno implementate in futuro nel client Desktop della popolare app di messaggistica, dovrete installare WhatsApp Beta dal Microsoft Store (tramite questo link). In ultima istanza, è possibile sfruttare l’app da browser Web tramite il portale web.whatsapp.com.