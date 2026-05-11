Quella appena trascorsa è stata, senza troppi giri di parole, una settimana particolarmente ricca per il mondo della scienza: tra piccoli imprevisti su Marte, nuove scoperte nelle profondità dell’Artico e perfino una curiosa dedica biologica in occasione di un compleanno davvero speciale, non sono mancati spunti interessanti che meritano di essere analizzati con attenzione, anche per capire quali potrebbero essere le implicazioni future.

Da un lato troviamo infatti il rover della NASA alle prese con un evento mai registrato prima, dall’altro una finestra inedita su ecosistemi praticamente inesplorati, senza dimenticare il tributo a una delle figure più iconiche della divulgazione scientifica moderna.

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Un imprevisto su Marte: Curiosity e quella roccia troppo resistente

Partiamo da Marte, dove il rover Curiosity, attivo da ormai 14 anni sulla superficie del Pianeta Rosso, si è trovato ad affrontare una situazione piuttosto insolita durante un’operazione di routine.

Nel tentativo di perforare una roccia soprannominata Atacama (larga circa 45 centimetri e con un peso che sfiora i 13-14 chilogrammi), il sistema di trivellazione ha incontrato una resistenza inaspettata: invece di fratturarsi, come accaduto decine di volte in passato, la roccia è rimasta letteralmente incastrata nella punta del trapano.

La scena, ripresa dalle telecamere del rover, è piuttosto emblematica, al momento della retrazione del braccio robotico l’intero blocco si è sollevato dal suolo, restando sospeso al manicotto della trivella; un comportamento mai osservato prima, e che inizialmente ha messo in difficoltà anche il team di controllo.

Come spesso accade in questi casi, la soluzione non è stata immediata. I primi tentativi, basati sulla vibrazione della punta, non hanno prodotto alcun risultato, costringendo gli ingegneri a rivedere la strategia operativa. Solo dopo ulteriori manovre, tra inclinazioni più accentuate del trapano, rotazioni e vibrazioni combinate, il rover è riuscito a liberarsi della roccia, che si è infine staccata frantumandosi al suolo.

Ora che il problema è stato risolto, Curiosity può tornare a svolgere il suo lavoro principale per la scienza, ovvero l’analisi di campioni marziani tramite strumenti come SAM e CheMin, fondamentali per comprendere la composizione chimica e mineralogica del pianeta.

Cosa si nasconde nei fondali artici: uno sguardo raro e prezioso

Spostandoci decisamente più in basso, ma sempre restando nel campo dell’esplorazione e della scienza, arrivano novità estremamente interessanti anche dai fondali di Inglefield Bredning, un fiordo situato nella Groenlandia nord occidentale.

Qui, grazie a un progetto di ricerca di lunga durata, gli scienziati sono riusciti a osservare per un’intera settimana ciò che accade a circa 260 metri di profondità, utilizzando videocamere e idrofoni per registrare immagini e suoni di un ambiente notoriamente difficile da studiare.

I risultati sono piuttosto sorprendenti, sono stati identificati ben 478 organismi diversi, tra cui ctenofori, vermi a freccia, pesci lumaca e gamberetti, a testimonianza di una biodiversità molto più ricca di quanto si potesse immaginare.

Tra gli aspetti più curiosi emersi dallo studio troviamo il comportamento di alcuni pesci lumaca, osservati mentre si lasciavano trasportare passivamente dalla corrente, ma all’indietro, una dinamica definita particolare dagli stessi ricercatori.

Non meno interessante è il contesto sonoro, gli strumenti hanno infatti captato quotidianamente i richiami dei narvali, oltre ai rumori prodotti dallo scioglimento degli iceberg e dal traffico navale umano.

E poi c’è la cosiddetta neve marina, un elemento che molti di voi potrebbero non conoscere ma che riveste un ruolo cruciale negli ecosistemi profondi. Si tratta, in sostanza, di una continua pioggia di materiale organico (resti di organismi, escrementi, particelle varie) che scende lentamente dagli strati superficiali dell’oceano fino al fondale, rappresentando una fonte primaria di nutrimento per molte creature degli abissi.

Gli autori dello studio sottolineano come questo tipo di approccio, basato su sistemi di osservazione compatti e relativamente accessibili, potrebbe diventare sempre più centrale per colmare le lacune della conoscenza degli ecosistemi artici profondi, un ambito ancora oggi poco esplorato.

Oltre 12.000 immagini della missione Artemis II

Nel frattempo, la NASA ha condiviso anche un’enorme raccolta fotografica legata alla missione Artemis II, offrendo al pubblico e agli appassionati di scienza la possibilità di esplorare oltre 12.000 immagini scattate durante il viaggio introno alla Luna.

Come da tradizione per questo tipo di archivi, l’interfaccia non è esattamente delle più moderne, ma il contenuto ripaga ampiamente lo sforzo: oltre alle spettacolari immagini del nostro satellite, spiccano anche scatti della Terra e della Via Lattea, capaci di restituire una prospettiva decisamente suggestiva del nostro posto nell’universo.

Una nuova specie per celebrare un’icona: Attenborough compie 100 anni

Chiudiamo con una nota decisamente più celebrativa, ma non per questo meno interessante per la scienza. In occasione del centesimo compleanno di David Attenborough (divulgatore scientifico e naturalista britannico, una sorta di Piero Angela inglese), gli scienziati hanno deciso di dedicargli una nuova specie, o meglio un intero genere, di vespa parassita: Attenboroughnculus tau.

Si tratta di un insetto minuscolo (circa 3,5 millimetri), raccolto originariamente in Cile nel 1983 ma rimasto per anni non classificato all’interno delle collezioni del Museo di Storia Naturale di Londra; solo di recente, grazie a un’analisi più approfondita, è stato possibile identificarne le caratteristiche uniche, tali da giustificare la creazione di un nuovo genere.

Un dettaglio che rende questa scoperta ancora più significativa, sono già oltre 50 le specie che portano il nome di Attenborough, ma i generi dedicati al celebre divulgatore sono decisamente più rari, il che rende questo riconoscimento ancora più prestigioso.

Una scelta, dunque, tutt’altro che casuale, e che sottolinea ancora una volta l’enorme impatto che Attenborough ha avuto (e continua ad avere) nel mondo della scienza e della divulgazione.

Uno sguardo al futuro della scienza

Queste notizie, per quanto apparentemente scollegate tra loro, raccontano in realtà un filo conduttore piuttosto chiaro: la scienza continua ad avanzare su più fronti contemporaneamente, tra esplorazione spaziale, studio degli ecosistemi terrestri e scoperte di nuove forme di vita.

Se da un lato episodi come quello di Curiosity ci ricordano quanto anche le missioni più rodate possano incontrare ostacoli imprevisti, dall’altro ricerche come quella dei fiordi artici dimostrano quanto ci sia ancora da scoprire sulla Terra.

Non resta dunque che continuare a osservare, studiare e, perché no, raccontare, in attesa delle prossime novità che non tarderanno ad arrivare.

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