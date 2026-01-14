La famosa ricetta segreta della Coca-Cola è custodita da più di un secolo in un caveau di Atlanta, ma oggi un curioso esperimento dimostra che quel segreto non è poi così irraggiungibile. Il canale di LabCoatz ha infatti pubblicato un video su YouTube in cui racconta come sia riuscito a riprodurre una versione della bevanda praticamente identica all’originale.

Il suo approccio è stato tutt’altro che improvvisato e, per arrivare al risultato finale, lo youtuber ha dovuto effettuare diversi test di assaggio comparativi e analisi chimiche condotte con spettrometrie di massa e fogli di calcolo per incrociare i dati, il tutto in veri e propri piccoli laboratori casalinghi.

Dalle analisi è emerso che oltre il 99% della Coca-Cola è composto da ingredienti facilmente riconoscibili, come zucchero, caffeina e acido fosforico, mentre la parte “misteriosa” degli aromi, che dona alla bevanda il suo gusto riconoscibile, rappresenta meno dell’1% del totale.

Il segreto della ricetta della Coca-Cola

In quella minuscola percentuale, che racchiude il vero e proprio segreto della Coca-Cola, LabCoatz ha individuato un equilibrio di oli essenziali di limone, lime e arancia, insieme a un pizzico di olio di tea tree per imitare la freschezza tipica delle foglie di coca. A completare la ricetta troviamo infine diverse spezie come cannella cassia, noce moscata, coriandolo e fenchol, unite a una soluzione acquosa contenente aceto, glicerina, vaniglia, colorante cammello e tannini del vino.

Proprio i tannini si sono rivelati la chiave per riprodurre il sapore autentico della Coca-Cola. Questi composti, presenti anche nella pianta Erythroxylum coca, bilanciano la dolcezza e donano quella sensazione di freschezza tipica della bevanda. Curiosamente, non emergono nei tradizionali test di spettrometria a gas, e LabCoatz è riuscito a identificarli solo dopo numerosi tentativi.

Replicare il processo non è cosa semplice, poiché sono necessari strumenti specifici come bilance di laboratorio, micropipette e vetreria chimica. Una volta impostata la formula, però, il costo del concentrato è talmente irrisorio (si parla di pochi centesimi) che è possibile ottenere facilmente litri di bibita a pochissimo prezzo.

L’azienda dietro la Coca-Cola non ha mai ufficialmente brevettato la propria ricetta, proprio per evitare che i concorrenti potessero copiarla o imitarla. Ogni ingrediente viene infatti confezionato e spedito separatamente da diversi stabilimenti, in modo che nessuno possa riuscire ad arrivare alla ricetta originale.

Questa strategia funziona da 139 anni, ma l’esperimento di LabCoatz dimostra che, grazie alla tecnologia e a un pizzico di curiosità, anche i sapori più leggendari e misteriosi possono essere riprodotti con una precisione quasi millimetrica. Se siete curiosi, potete guardare l’intero esperimento direttamente su YouTube qui in basso.