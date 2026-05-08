Parte oggi una nuova promozione Unieuro, valida solo per pochi giorni: si tratta dei NO IVA DAYS, che mettono a disposizione uno scorporo dell’IVA su tantissimi prodotti tech fino all’11 maggio. Vediamo come funziona la nuova iniziativa e come sfruttarla al meglio.

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Unieuro lancia nuovi NO IVA DAYS: tante offerte tech da sfruttare

Il weekend Unieuro è ricco di offerte: da oggi, 8 maggio, fino a lunedì 11 maggio, sono disponibili le proposte dei NO IVA DAYS, che permettono di ottenere extra sconti su centinaia e centinaia di prodotti. Come sempre con le iniziative NO IVA, lo sconto corrisponde allo scorporo della stessa, e quindi al 18,04% di ribasso rispetto al prezzo visualizzato attualmente sul sito: questo rende appetibili soprattutto i prodotti solitamente poco scontati e quelli che partono da prezzi già ribassati.

Prima di procedere e di dare un’occhiata a una selezione delle migliori offerte del sito, vale la pena specificare un paio di dettagli. I NO IVA DAYS di Unieuro coinvolgono tante categorie di prodotti, tra cui smartphone, tablet, wearable, TV, PC, robot aspirapolvere e così via: per fruire dello sconto del 18,04% sulle TV, serve acquistare contestualmente una o più TV rientranti nella promozione, per una spesa minima (anche cumulativa), di 499 euro. Per fruire dello sconto 18,04% sugli altri prodotti rientranti nella promozione, occorre acquistare contestualmente uno o più prodotti rientranti nella promozione (e comunque diversi da TV, grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa), per una spesa minima (anche cumulativa) di 199 euro.

Sul sito vengono inoltre specificate alcune esclusioni: non possono contare sullo scorporo dell’IVA i prodotti presenti nel volantino e negli speciali in corso, i prodotti abbinati al TV IOPLEE (codice IOP32SMART), i droni, le console da gaming, i videogiochi in preordine, i robot tagliaerba e pulisci piscina, le action cam e i prodotti a marchio Apple, Meta, Campingaz e Weber.

Chiarito tutto questo, diamo un’occhiata ad alcune delle migliori offerte riguardanti PC, TV, smartwatch, robot aspirapolvere e non solo. I prezzi indicati qui in basso comprendono già lo sconto del 18,04% previsto dalla promozione.

Offerte TV NO IVA DAYS Unieuro

Offerte PC NO IVA DAYS Unieuro

Altre offerte NO IVA DAYS Unieuro

Come detto, queste erano solo alcune delle offerte disponibili con i NO IVA DAYS di Unieuro. Se volete consultare tutte le proposte attive fino all’11 maggio 2026 potete seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare qualcosa di vostro gradimento? In tal caso, vi consigliamo di non tentennare troppo, visto che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

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