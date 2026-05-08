Parte oggi una nuova promozione Unieuro, valida solo per pochi giorni: si tratta dei NO IVA DAYS, che mettono a disposizione uno scorporo dell’IVA su tantissimi prodotti tech fino all’11 maggio. Vediamo come funziona la nuova iniziativa e come sfruttarla al meglio.
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Unieuro lancia nuovi NO IVA DAYS: tante offerte tech da sfruttare
Il weekend Unieuro è ricco di offerte: da oggi, 8 maggio, fino a lunedì 11 maggio, sono disponibili le proposte dei NO IVA DAYS, che permettono di ottenere extra sconti su centinaia e centinaia di prodotti. Come sempre con le iniziative NO IVA, lo sconto corrisponde allo scorporo della stessa, e quindi al 18,04% di ribasso rispetto al prezzo visualizzato attualmente sul sito: questo rende appetibili soprattutto i prodotti solitamente poco scontati e quelli che partono da prezzi già ribassati.
Prima di procedere e di dare un’occhiata a una selezione delle migliori offerte del sito, vale la pena specificare un paio di dettagli. I NO IVA DAYS di Unieuro coinvolgono tante categorie di prodotti, tra cui smartphone, tablet, wearable, TV, PC, robot aspirapolvere e così via: per fruire dello sconto del 18,04% sulle TV, serve acquistare contestualmente una o più TV rientranti nella promozione, per una spesa minima (anche cumulativa), di 499 euro. Per fruire dello sconto 18,04% sugli altri prodotti rientranti nella promozione, occorre acquistare contestualmente uno o più prodotti rientranti nella promozione (e comunque diversi da TV, grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa), per una spesa minima (anche cumulativa) di 199 euro.
Sul sito vengono inoltre specificate alcune esclusioni: non possono contare sullo scorporo dell’IVA i prodotti presenti nel volantino e negli speciali in corso, i prodotti abbinati al TV IOPLEE (codice IOP32SMART), i droni, le console da gaming, i videogiochi in preordine, i robot tagliaerba e pulisci piscina, le action cam e i prodotti a marchio Apple, Meta, Campingaz e Weber.
Chiarito tutto questo, diamo un’occhiata ad alcune delle migliori offerte riguardanti PC, TV, smartwatch, robot aspirapolvere e non solo. I prezzi indicati qui in basso comprendono già lo sconto del 18,04% previsto dalla promozione.
Offerte TV NO IVA DAYS Unieuro
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Samsung OLED AI TV 65” QE65S90FATXZT 4K, Processore NQ4 AI Gen3, 4K AI Upscaling Pro, Schermo antiriflesso, OLED HDR, Dolby Atmos & OTS Lite, Laser Slim
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LG OLED evo AI OLED55C55LA TV Serie C5 55” 4K, α9 Gen8, Brightness Booster, 40W, 4 HDMI, VRR 144Hz, Smart TV WebOS 25
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LG OLED evo AI OLED48G56LS TV Serie G5S 48” 4K, α11 Gen2, Brightness Booster Max, 40W, 4 HDMI 165Hz, Smart TV 2025
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Samsung Neo QLED AI TV 65” QE65QN70FAUXZT 4K Mini LED, Processore NQ4 AI Gen2, 4K AI Upscaling, Motion Xcelerator 144Hz, Neo Quantum HDR, OTS Lite, AirS
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LG OLED evo AI OLED48C55LA TV Serie C5 48” 4K, α9 Gen8, Dolby Vision, 40W, 4 HDMI, VRR 144Hz, Smart TV WebOS 25
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Samsung OLED AI TV 48” QE48S90FAEXZT 4K, Processore NQ4 AI Gen3, 4K AI Upscaling Pro, Schermo antiriflesso, OLED HDR, Dolby Atmos & OTS Lite, Laser Slim
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-18%
LG OLED evo AI OLED42C55LA TV Serie C5 42” 4K, α9 Gen8, Dolby Vision, 20W, 4 HDMI, VRR 144Hz, Smart TV WebOS 25
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Samsung Neo QLED AI TV 55” QE55QN70FAUXZT 4K Mini LED, Processore NQ4 AI Gen2, 4K AI Upscaling, Motion Xcelerator 144Hz, Neo Quantum HDR, OTS Lite, AirS
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Samsung QLED AI TV 55” QE55Q8FAAUXZT 4K, Processore Q4 AI, 4K Upscaling, Color Booster Pro, OTS Lite, Air Slim Design, Vision AI Smart TV, 2025
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TCL C6K Serie Smart TV QD-MiniLED 4K 55” 55C6K, 144Hz, audio Onkyo 2.1, Dolby Vision IQ & Atmos, Google TV
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LG QNED AI 55QNED70A6A TV Serie QNED70 55” 4K, α7 Gen8, HDR10, 20W, 3 HDMI con Game Optimizer, Smart TV WebOS 25
Offerte PC NO IVA DAYS Unieuro
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HP Victus Gaming 15-fb3006nl Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 350 Computer portatile 39,6 cm (15.6”) Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060
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-18%
MSI Modern 15 H AI C2HMG-276IT Intel Core Ultra 9 285H Computer portatile 39,6 cm (15.6”) Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows
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ASUS Vivobook 16 Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 350 Computer portatile 40,6 cm (16”) WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blu
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HP OmniBook 7 14-FR0016NL AI Intel Core Ultra 5 225U Computer portatile 35,6 cm (14”) 2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home
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HP 15-fd2017nl Intel Core Ultra 7 255U Computer portatile 39,6 cm (15.6”) Full HD 24 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home AI PC Arg
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Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Intel Core 7 240H Computer portatile 38,9 cm (15.3”) WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home
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-18%
HP OmniBook 3 NGAI 15FN0005NL Copilot+ PC AMD Ryzen AI 5 330 Computer portatile 39,6 cm (15.6”) Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Win
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ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ302W Intel Core 5 120U Computer portatile 39,6 cm (15.6”) Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 H
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-18%
Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R3MB AMD Ryzen™ 5 7430U Computer portatile 39,6 cm (15.6”) Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11
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MSI Modern 15 F13MG-022IT laptop Intel® Core™ i3 i3-1315U Computer portatile 39,6 cm (15.6”) Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Wind
Altre offerte NO IVA DAYS Unieuro
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Roborock Saros 20X Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Aspirazione 36.000 Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggi
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Roborock Saros Z70 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Braccio Meccanico OmniGrip, 7,98cm Ultrasottile, Aspirazione 22.000 Pa, Tecnologia FlexiArm, T
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Eureka J15 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Potente Aspirazione 19.000 Pa, Lavaggio Mocio ad Acqua Calda a 75℃, Mappatura con AI, Pulizia Avanzat
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Roborock Qrevo Edge 5V1 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, 18.500 Pa, Anti-groviglio, Spazzola Principale DuoDivide, Spazzola Laterale FlexiArm, Lavagg
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NARWAL Freo X Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 8.200 Pa, Mappatura 3D, Autopulente, Mop Sollevabili, Zero-Grovigli, DirtSense™, Pet-F
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MOVA P50 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Aspirazione 19.000 Pa, Mop Sollevabili, Lavaggio a 75°C, Stazione con Autosvuotamento e Rilevamento
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Garmin Venu 3 3,56 cm (1.4”) AMOLED 45 mm Digitale 454 x 454 Pixel Touch screen Nero Wi-Fi GPS (satellitare)
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Huawei WATCH GT6 Pro, Cassa 46mm in titanio e cinturino nero. Compatibile con iOS e Android. Fino a 21 giorni di autonomia.
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Roborock Q10 VF Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Aspirazione 10.000 Pa, Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0(3000 volte/min), Anti-groviglio, Evi
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Amazfit T-Rex 3 3,81 cm (1.5”) AMOLED 48.5 mm Digitale 480 x 480 Pixel Touch screen Nero Wi-Fi GPS (satellitare)
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Huawei WATCH GT6, Cassa 46mm in acciaio inossidabile e cinturino nero. Compatibile con iOS e Android. Fino a 21 giorni di autonomia.
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Huawei WATCH FIT 4 Pro, vetro zaffiro, cassa in titanio e cinturino nero. Fino a 10 giorni di autonomia e compatibile con iOS e Android.
Come detto, queste erano solo alcune delle offerte disponibili con i NO IVA DAYS di Unieuro. Se volete consultare tutte le proposte attive fino all’11 maggio 2026 potete seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare qualcosa di vostro gradimento? In tal caso, vi consigliamo di non tentennare troppo, visto che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
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