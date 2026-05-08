Il Computex Taipei si avvicina e tra i protagonisti di questa edizione 2026 ci sarà anche GeIL, azienda che non necessita di presentazioni quando parliamo di memorie RAM e che sarà presenta alla fiera con una delle novità più interessanti viste finora nel panorama memorie DDR5 consumer, ovvero i primi moduli DDR5 da 8.000 MT/s pienamente conformi allo standard JEDEC.

Insieme a questa soluzione, a dir poco interessante, il produttore ha colto l’occasione per anticipare la nuova linea AQUARIUS Diamond RGB, una serie che punta molto anche sul design oltre che sulle prestazioni, quindi con un target che di sicuro non strizza l’occhio alla fascia entry-level. Ma vediamo insieme qualche dettaglio in più, ricordando che per l’annuncio ufficiale e l’arrivo sul mercato dovremo attendere qualche giorno.

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GeIL e le DDR5 8.000 MT/s JEDEC: niente overclock, è tutto Plug & Play

Con questa nuova proposta, GeIL cerca di ridefinire il concetto stesso di memoria ad alte prestazioni. A differenza dei classici kit DDR5 ad alta frequenza che richiedono profili XMP, EXPO o configurazioni manuali da BIOS con tensioni anche spinte, i nuovi moduli DDR5-8000 integrano direttamente il profilo nello standard JEDEC SPD.

Tradotto in parole semplici, significa poter raggiungere gli 8.000 MT/s senza dover intervenire manualmente sulle impostazioni della scheda madre; ne consegue che, almeno sulla carta, questa soluzione punta a offrire un’esperienza “True Plug & Play”, mantenendo allo stesso tempo frequenze molto spinte. I moduli in questione operano con timing CL64-64-64-128 e tensione standard JEDEC di 1,10 volt, un dato particolarmente interessante se consideriamo la frequenza raggiunta; secondo GeIL, questo approccio permette di ottenere un mix ottimale tra banda passante, stabilità ed efficienza energetica.

Riguardo la compatibilità dei nuovi kit, GeIL dichiara che le DDR5 8.000 MT/s JEDEC sono già ottimizzate per le piattaforme Intel di ultima generazione, comprese le CPU Core Ultra serie 200 Plus abbinate a schede madri Z890 e B860. Nel comunicato ufficiale infatti vengono citati processori come il recente Intel Core Ultra 7 270K Plus, ma anche Intel Core Ultra 7 265K e Intel Core Ultra 5 245K, utilizzati proprio per validare i vari moduli.

L’azienda aggiunge inoltre di stare collaborando con i partner di settore (vedi produttori di CPU e schede madri) per garantire compatibilità anche con le prossime piattaforme desktop di nuova generazione AMD e Intel.

AQUARIUS Diamond RGB: GeIL punta anche sul design

Oltre alle novità tecniche, GeIL ha parlato per la prima volta anche la nuova serie AQUARIUS Diamond RGB, una linea di memorie DDR5 che cerca di distinguersi soprattutto per l’estetica, puntando a entrare in un segmento comunque molto battuto dai competitor nella fascia alta. Questi moduli sono equipaggiati con un dissipatore in alluminio abbinato a una barra RGB con lavorazione “diamond-cut”, progettata per creare particolari effetti di rifrazione della luce.

Le memorie saranno disponibili nelle colorazioni Graphite Black e Glacier White, seguendo il trend ormai consolidato delle build PC premium a tema chiaro o scuro. Stando sempre a quanto dichiara l’azienda, ogni modulo viene sottoposto a un processo di validazione particolarmente rigoroso per garantire affidabilità, integrità del segnale e prestazioni costanti anche sotto carichi pesanti, dal gaming agli applicativi AI più recenti.

GeIL non ha condiviso dettagli tecnici sulla capacità o velocità dei modelli AQUARIUS Diamond RGB, tuttavia, vista la fascia di destinazione, ci aspettiamo soluzioni quantomeno fino a 8.000 MT/s e alte densità, il tutto con supporto per Intel XMP 3.0 o AMD EXPO. Il Computex 2026 è alle porte e lo seguiremo di persona, quindi rimanete sintonizzati per essere aggiornati in tempo reale sulle novità in campo hardware della fiera di Taipei.

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