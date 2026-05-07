Nel panorama sempre più competitivo della casa intelligente, un settore che negli anni ha visto una crescita costante e una progressiva convergenza tra automazione, connettività e intelligenza artificiale, Dreame Tecnology continua a muoversi con decisione, ampliando passo dopo passo il proprio ecosistema di prodotti.

L’azienda ha annunciato ufficialmente una nuova gamma di elettrodomestici composta dalla serie L9 (che include lavatrici e asciugatrici intelligenti) e dal climatizzatore portatile P-Wind 10. Si tratta, a tutti gli effetti, di un ulteriore tassello nella strategia del brand, che punta a coprire sempre più ambiti della casa con soluzioni connesse, intelligenti e, almeno nelle intenzioni, capaci di semplificare concretamente la quotidianità.

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La serie L9 di Dreame porta l’intelligenza artificiale nel bucato quotidiano

Partendo dalla lavatrice Dreame L9, ci troviamo di fronte a un prodotto che prova a spostare l’attenzione dall’interazione manuale alla gestione automatizzata del lavaggio. Il sistema AI Full-wash Control, basato su un ampio set di dati (oltre 20.000 parametri), è infatti progettato per riconoscere il carico e le condizioni dei capi, regolando di conseguenza il programma in modo autonomo; un approccio che, come sempre in questi casi, mira a ridurre errori umani e ottimizzare consumi, tempi e risultati.

A questo si affiancano tecnologie complementari che lavorano in sinergia: il sistema di distribuzione del detergente, ad esempio, consente di scioglierlo completamente e distribuirlo in modo uniforme, mentre la tecnologia MousseBloom genera una schiuma più densa che penetra in profondità nei tessuti, agendo anche su sporco più ostinato come grasso e sebo (un dettaglio che potrebbe fare la differenza soprattutto nei lavaggi più complessi).

Non meno interessante è il sistema FreshLoop, che mantiene i capi freschi e senza pieghe fino a 12 ore dopo la fine del ciclo, una funzione pensata chiaramente per chi non riesce sempre a svuotare subito il cestello. Il tutto viene accompagnato dal dosaggio automatico di detersivo e ammorbidente e da un’interfaccia con manopola e schermo TFT che punta a rendere l’esperienza più intuitiva e, al tempo stesso, più raffinata dal punto di vista estetico.

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Passando all’asciugatrice Dreame L9, il discorso si sposta sull’equilibrio tra prestazioni e delicatezza. Il sistema Twin Inverter con pompa di calore consente di lavorare a basse temperature, proteggendo i tessuti ma senza rinunciare alla velocità, con cicli che possono arrivare a circa 30 minuti.

Anche in questo caso l’intelligenza artificiale gioca un ruolo centrale, i sensori monitorano costantemente temperatura e umidità, adattando il ciclo in tempo reale e interrompendolo nel momento più opportuno; questo non evita solo l’asciugatura eccessiva (che è una delle principali cause di usura dei capi), ma contribuisce anche a ridurre i consumi energetici.

Da segnalare poi la funzione PressFree Steam Care, che utilizza il vapore per ridurre le pieghe in circa 25 minuti, e la presenza di diverse modalità di asciugatura pensate per adattarsi alle esigenze quotidiane, dal capo pronto da indossare a quello da stirare. Il sistema di filtraggio multilivello inoltre, contribuisce a trattenere particelle come polvere e polline, migliorando la qualità dell’aria domestica.

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P-Wind 10: compatto, versatile e sempre connesso

Accanto alla gestione del bucato, Dreame Technology introduce anche il nuovo climatizzatore portatile P-Wind 10, una soluzione che punta sulla flessibilità d’uso e su un form factor compatto, pensato per integrarsi facilmente anche in ambienti di dimensioni contenuti.

Il dispositivo combina tre funzioni, raffreddamento, ventilazione e deumidificazione, permettendo di adattarsi a diverse condizioni climatiche nel corso della giornata. Il sistema di flusso d’aria 3D, con oscillazione automatica e direzione regolabile, contribuisce a distribuire l’aria in modo più uniforme, migliorando il comfort percepito (un aspetto spesso sottovalutato ma fondamentale nell’uso reale).

Dal punto di vista pratico, troviamo una configurazione pensata per essere immediata: installazione semplificata in pochi passaggi, rotelle per lo spostamento e dimensioni contenute. Non manca ovviamente tutta la componente smart, con controllo tramite app, Wi-Fi, telecomando e display LED, oltre a funzionalità come il timer e la modalità Sleep, progettata per ridurre rumore e consumi durante le ore notturne.

Prezzi e disponibilità

Guardando a prezzi e disponibilità, la serie L9 viene proposta rispettivamente a 899 euro per la lavatrice e 1099 euro per l’asciugatrice, con promozioni di lancio che abbassano i prezzi a 799 euro e 899 euro fino al 20 maggio. Il P-Wind 10 arriverà invece dal 12 maggio, con prezzi di 359 euro e 399 euro a seconda della versione, anch’essi accompagnati da uno sconto iniziale.

Interessante, come spesso accade per prodotti di questa fascia, anche il discorso legato alla garanzia: fino a 5 anni complessivi sui dispositivi e una copertura di 20 anni sugli elettromotori di lavatrici e asciugatrici, un elemento che potrebbe incidere nella scelta finale degli utenti più attenti alla durabilità nel tempo.

Con questa nuova gamma, Dreame Technology dimostra ancora una volta di voler costruire un ecosistema domestico sempre più ampio e interconnesso, andando oltre il segmento, ormai consolidato, della pulizia per abbracciare ambiti come il bucato e il comfort climatico.