Oltre a Roborock, anche Dreame ha di che festeggiare con la diffusione dei dati pubblicati da IDC nel report “Worldwide Smart Home Device Tracker”: nel 2025, Dreame ha infatti conquistato il primo posto in Europa nel mercato dei robot aspirapolvere per unità vendute, facendo segnare una imponente crescita rispetto al 2024 (+612%). Il brand ha raggiunto una quota del 27,6% del mercato europeo sull’intero anno.

Boom Dreame in Europa: +612% rispetto al 2024 e primo posto per vendite

Nel 2025 Dreame ha conquistato il primo posto in Europa nel mercato dei robot aspirapolvere per quanto riguarda le unità vendute, con una crescita di oltre il 600% rispetto all’anno precedente. I dati pubblicati da IDC parlano di un’accelerazione molto significativa per il marchio: Dreame è passata da 45.939 unità vendute nel 2023 a 57.526 nel 2024, per poi schizzare a 409.766 unità nel 2025, con una crescita del 612,3% rispetto al 2024 e del 791,8% rispetto al 2023.

“L’ottenimento del primo posto in Europa riflette la forte competitività dei nostri prodotti e la fiducia che abbiamo conquistato dai consumatori di tutta la regione” ha commentato un soddisfatto Sean Chen, Managing Director di Dreame WEU. “Siamo profondamente grati per questo risultato, che rafforza la nostra strategia fondamentale, ovvero l’innovazione incentrata sulle persone, volta a comprendere le esigenze degli utenti e a soddisfarle con una tecnologia che fa la differenza“.

Il risultato è coerente con l’andamento complessivo del marchio Dreame in Europa, dove il fatturato è cresciuto del 139% tra gennaio e luglio 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Dreame ha puntato su innovazione, ampiezza di gamma (con prodotti per tutte le tasche) e rafforzamento della presenza sul territorio per ottenere questi risultati. Il 60% della forza lavoro viene dedicata alla ricerca e sviluppo, e sono più di 6.300 i brevetti attivi.

Negli ultimi anni, Dreame si è impegnata a creare una rete di distribuzione multicanale profondamente radicata in tutto il Vecchio Continente, garantendo che i suoi prodotti siano facilmente accessibili. Integrando l’e-commerce e le partnership con rivenditori che vanno dai negozi nazionali alle filiali verticali locali, il marchio ha voluto restare strettamente connessa al proprio pubblico. Inoltre, entro la fine di quest’anno, l’azienda aprirà altri sette negozi monomarca indipendenti in Europa, tra Francoforte, Monaco, Madrid e Birmingham, oltre che un nuovo negozio italiano.

Per quanto riguarda l’assistenza, Dreame l’ha strutturata in modo da allinearsi alla rete di distribuzione: tutti i modelli vengono coperti da 3 anni di garanzia (uno in più di quelli previsti per legge) e sono supportati da 10 centri di riparazione situati in tutta Europa; in più, l’azienda ha annunciato di aver ampliato quest’anno il servizio clienti del 250%.

E per il futuro? L’azienda ha dichiarato di voler continuare a ricercare e sviluppare “nuovi modelli che risolvano i problemi reali delle famiglie“, puntando su una maggiore collaborazione con i rivenditori e su un ulteriore miglioramento dei servizi.