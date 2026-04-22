Dreame annuncia il lancio di Z30 Pro Aqua, nuovo modello senza fili 2-in-1 progettato sia per l’aspirazione a secco sia per la pulizia a umido. Il nuovo prodotto vuole proporre un nuovo concept di aspirapolvere wet&dry, che combina potente aspirazione ad avanzate funzionalità di lavaggio, e che promette una rimozione efficace delle macchie in un unico passaggio. Vediamo cosa è in grado di fare, quanto costa e dove acquistarlo in Italia.

Un nuovo concept di aspirapolvere wet&dry con Dreame Z30 Pro Aqua

Abbiamo iniziato a conoscere Dreame Z30 Pro Aqua nei giorni scorsi, ma con il lancio sul mercato possiamo dargli un’occhiata ancora più da vicino. Il marchio introduce un nuovo approccio definito come rivoluzionario alla pulizia quotidiana, andando a fondere le funzioni di aspirazione e di pulizia wet&dry in un unico design versatile, che può inoltre contare su funzioni di autopulizia con acqua fresca e asciugatura ad aria calda.

“La nostra ambizione non è solo quella di soddisfare le esigenze dei clienti, ma di plasmare il futuro della pulizia domestica attraverso un’innovazione significativa“, ha dichiarato Sean Chen, Managing Director di Dreame WEU. “Piuttosto che perseguire la tecnologia per il solo gusto di essere i primi, ci concentriamo sullo sviluppo di nuovi form factor che ridefiniscano il modo in cui le persone interagiscono con i propri spazi abitativi. Guidata dalla nostra missione di semplificare la vita attraverso la tecnologia, la Z30 Pro Aqua introduce un nuovo approccio alla pulizia quotidiana. È progettata per trasformare le abitudini delle famiglie europee, rendendo l’esperienza di pulizia più semplice, più intuitiva e senza sforzo“.

La scopa Z30 Pro Aqua unisce la potente aspirazione di un aspirapolvere senza fili di fascia alta alla funzione integrata di una lavapavimenti, consentendo agli utilizzatori di bagnare, strofinare e aspirare lo sporco in un unico passaggio. La spazzola AquaCycle 2.0 offre un sistema di pulizia sincronizzato in quattro fasi (spruzzatura, raschiatura, strofinamento e aspirazione), progettato per affrontare sia lo sporco umido sia quello secco; il processo coordinato consente di gestire fino a 40 minuti di pulizia a umido e di coprire fino a 290 metri quadrati.

Il nuovo modello propone un sistema di gestione dell’acqua a tre zone, utile per separare acqua pulita, acqua sporca e detriti solidi, e quindi migliorare l’igiene evitando contaminazioni. La stazione di ricarica è in grado di lavare e asciugare automaticamente il rullo con aria calda a 70°C, riducendo la necessità di interventi di manutenzione e preparando il tutto per l’uso successivo.

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Le spazzole multi-superficie sono dotate della tecnologia TangleCut e del sistema di illuminazione CelesTect, che prevengono l’aggrovigliamento di capelli e peli e migliorano la visibilità. La spazzola aggiornata di questo Z30 Pro Aqua sostituisce i tradizionali pettini anti-groviglio con due raschiatori motorizzati capaci di tagliare attivamente i capelli durante l’aspirazione, mantenendo così la spazzola libera ed eliminando la necessità di interventi manuali.

La potenza di aspirazione arriva fino a 28.000 Pa grazie alla tecnologia TurboMotor di Dreame: Z30 Aqua può rimuovere senza problemi peli di animali, polvere fine, briciole e detriti ostinati sfruttando la tecnologia ciclonica, che genera una potente forza centrifuga che separa la polvere e previene l’intasamento del filtro. Il sistema di filtraggio a cinque strati permette di catturare polvere fine e particelle (pollini compresi) con un’efficienza fino al 99,99%.

A livello di autonomia, Dreame promette fino a 90 minuti di utilizzo, con pulizia accurata di locali fino a 200 metri quadrati senza ricariche.

Dreame Z30 Aqua offre un design flessibile a 90°, caratterizzato da un’asta di prolunga pieghevole pensata per adattarsi alle diverse esigenze: può infatti piegarsi ed estendersi per raggiungere i punti più complicati sotto letti e divani oppure gli spazi più stretti. Grazie ai vari accessori il prodotto può essere utilizzato anche per la pulizia di tessuti, cuscini e tappeti.

Prezzo, uscita e dove acquistare il nuovo Dreame

Dreame Z30 Pro Aqua è disponibile all’acquisto in Italia e in tutti i mercati europei a partire da oggi, 22 aprile 2026. Il prezzo consigliato è di 599 euro, ed è valido sia su Amazon sia sul sito ufficiale del produttore.