Nel mercato in continua evoluzione delle e-bike, sempre più competitivo soprattutto nella fascia medio-alta, con soluzioni pensate per unire mobilità urbana e utilizzo su percorsi più impegnativi, TENWAYS annuncia la nuova TENWAYS AGO Performance, che punta a conquistare chi cerca un mezzo affidabile, semplice da utilizzare e con una manutenzione ridotta al minimo.

Parliamo di una e-bike progettata attorno all’ecosistema Bosh, pensata per adattarsi sia al commuting quotidiano sia al trekking leggero, cercando quindi di coprire più scenari d’uso senza complicare l’esperienza.

TENWAYS AGO Performance è una proposta equilibrata tra città e tempo libero

Il cuore della AGO Performance è rappresentato dal motore centrale Bosh Performance Line, capace di erogare fino a 75 Nm di coppia e una potenza di picco di 600 W. Si tratta di valori che, sulla carta ma anche nell’utilizzo reale, dovrebbero garantire un’assistenza progressiva e ben calibrata, sia nelle partenze in città sia su tratti più impegnativi.

Il sistema è progettato per offrire una guida stabile e controllata, evitando accelerazioni brusche e mantenendo una buona continuità nell’erogazione della potenza. A questo si affianca il Bosh Smart System, che integra il display a colori Kiox 300, comandi ergonomici e indicatori LED intuitivi per gestire rapidamente tutte le principali funzioni, inclusa la modalità Walk Assist.

Uno degli aspetti più interessanti della nuova TENWAYS AGO Performance riguarda l’autonomia, la batteria Bosh removibile da 540 Wh promette infatti fino a 120 km con una singola carica (valore che, come sempre, dipende da variabili come percorso, assistenza selezionata e peso complessivo).

A rendere ancora più fluida l’esperienza di guida ci pensa il cambio a variazione continua integrato nel mozzo Enviolo, che consente di regolare i rapporti senza scatti; questo si traduce in una pedalata più naturale e silenziosa, oltre che in una gestione decisamente più semplice rispetto ai cambi tradizionali.

Il sistema di trasmissione adotta inoltre una cinghia in carbonio Gates CDX che sostituisce la classica catena, niente lubrificazione, meno usura e abiti sempre puliti anche nell’uso quotidiano.

Dal punto di vista progettuale, TENWAYS ha scelto un telaio con cablaggio interno, soluzione che contribuisce a un’estetica pulita ma anche a una maggiore protezione dei componenti. Il tubo diagonale facilita la salita in sella, rendendo la bici accessibile a un’ampia platea di utenti, inclusi coloro che utilizzano abbigliamento non sportivo o necessitano di maggiore praticità nei movimenti.

Le ruote da 29 pollici, abbinate a una forcella anteriore ammortizzata (con funzione lockout), migliorano la stabilità e il comfort sia sulle lunghe distanze sia sui terreni misti. Il sistema frenante è affidato a freni a disco idraulici Shimano, pensati per garantire sicurezza e controllo anche in condizioni meno favorevoli.

Non manca poi un portapacchi posteriore compatibile con sistemi MIK HD, con una capacità di carico fino a 27 kg, a cui si affianca una gamma di accessori opzionali, tra cui portapacchi anteriore e borse impermeabili, per ampliare ulteriormente le possibilità d’uso.

Nel complesso, TENWAYS AGO Performance si presenta come una soluzione piuttosto completa, pensata per chi vuole un mezzo versatile senza doversi preoccupare troppo della manutenzione o della complessità tecnica; non introduce elementi rivoluzionari in senso stretto, ma combina componenti di qualità e scelte progettuali mirate in un pacchetto coerente.

La nuova TENWAYS AGO Performance è già disponibile attraverso il sito ufficiale e i rivenditori autorizzati, in due finiture, Mineral Blue Matte e Walnut Brown Glossy. Il prezzo consigliato al pubblico è fissato a 3.299 euro, ma è prevista una promozione dedicata ai primi acquirenti e valida fino al 12 maggio, che consente di ottenere uno sconto di 200 euro.