Tenways, azienda cinese con forte vocazione occidentale, ha recentemente presentato la Tenways Ago Air (Belt Drive), variante che si distingue dalla Ago Air già disponibile per l’adozione di una trasmissione a cinghia, soluzione perfetta per coloro che cercano un mezzo che richiede bassa manutenzione e maggiore durata.

Questa bici elettrica è pensata per un utilizzo misto, dagli spostamenti urbani al trekking, ed è stata progettata con una geometria del telaio specifica per offrire maggiore stabilità sulle lunghe distanze. Motore centrale, batteria capiente e tanto altro completano il pacchetto. Unico neo? Il prezzo. Scopriamo tutti i dettagli.

Tenways Ago Air (Belt Drive) è ufficiale

Come anticipato in apertura, Tenways Ago Air (Belt Drive) è ufficiale come variante della Ago Air già da tempo disponibile. L’elemento tecnico centrale del nuovo modello è l’utilizzo di una trasmissione a cinghia Gates CSX in carbonio, abbinata a un cambio Shimano NEXUS a cinque rapporti che è posizionato all’interno del mozzo.

Questa configurazione elimina la necessità di lubrificazione e riduce l’usura nel tempo, aspetti molto utili per coloro che sfruttano la propria bici elettrica per gli spostamenti quotidiani senza abbigliamento tecnico (non c’è rischio di sporcarsi con il grasso).

Il telaio della Tenways Ago Air (Belt Drive), realizzato in alluminio 6061, presenta un tubo diagonale ribassato per facilitare la salita e la discesa dalla sella, con l’obiettivo di rendere più agevoli le soste frequenti nel traffico urbano. A livello “geometrico”, l’interasse è stato allungato per favorire una posizione di guida più eretta e rilassata.

Abbiamo poi una forcella anteriore ammortizzata ad aria (per assorbire le vibrazioni del terreno), freni a disco idraulici (marchiati Shimano) e pneumatici CST 700x50C con sistema anti-foratura. Sul manubrio è disponibile un display TFT LCD a colori che integra funzionalità smart (navigazione tramite app dedicata e accensione protetta da password) che sfruttano la connessione bluetooth. La sella è ergonomica, mentre l’impianto di illuminazione prevede una luce anteriore da 60 Lux (omologata StVZO) e un fanale posteriore integrato.

Ad assistere il ciclista nelle fasi di pedalata ci pensa un motore centrale realizzato dalla stessa Tenways che può erogare 250 W di potenza con una coppia massima di 80 Nm: il sensore di coppia che gestisce il propulsore, modula l’assistenza in base alla forza effettiva che viene impressa sui pedali.

L’alimentazione della Tenways Ago Air (Belt Drive) è gestita da una batteria da 561,6 Wh con celle LG che è visivamente integrata nel telaio ma può essere facilmente rimossa per consentire la ricarica anche in casa o in ufficio. L’autonomia dichiarata dall’azienda ammonta a 100 km ma potrebbe variare in base alle pendenze e alle varie condizioni di utilizzo.

La dotazione di serie include un portapacchi posteriore con sistema di aggancio MIK e portata massima da 25 kg. Il peso complessivo del mezzo, al netto degli accessori, è di 23,5 kg, mentre la capacità di carico massimo (bici inclusa) è di 150 kg, quindi sulla carta non dovrebbero esserci problemi (togliendo portata del portapacchi e peso della bici, abbiamo comunque oltre 100 kg di margine per il peso del ciclista).

Specifiche tecniche di questa bici elettrica

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche della nuova Tenways Ago Air (Belt Drive).

Dimensioni: taglia unica (per ciclisti alti tra 160 e 200 cm)

(per ciclisti alti tra 160 e 200 cm) Peso: 23,5 kg (senza accessori)

(senza accessori) Portata: 25 kg (portapacchi), 150 kg totali (incluso il peso della bici)

(portapacchi), (incluso il peso della bici) Telaio: alluminio 6061

Sella: Selle Royal

Forcella: ammortizzata ad aria

Display: TFT LCD a colori con connettività smart e navigazione

a colori con connettività smart e navigazione Illuminazione: anteriore 60 Lux StVZO + posteriore integrata

+ Motore: centrale , 250 W (80 Nm di coppia)

, (80 Nm di coppia) Trasmissione: Shimanu NEXUS 5 velocità + cinghia Gates CDX in carbonio

Pneumatici: CST 700x50C antiforatura

Freni: Shimano a disco (idraulici)

(idraulici) Batteria: 561,6 Wh con celle LG, rimovibile

con celle LG, rimovibile Autonomia: fino a 100 km

Immagini di questa bici elettrica

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Disponibilità e prezzo di Tenways Ago Air (Belt Drive)

La nuova Tenways Ago Air (Belt Drive) è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale dell’azienda e presso la rete dei rivenditori autorizzati. Questa e-bike è proposta in taglia unica (adatta per ciclisti con altezze comprese tra i 160 e i 200 cm) e in due colorazioni (Velvet Red e Walnut Brown) al prezzo consigliato di 2.499 euro.

Acquista Tenways Ago Air (Belt Drive) sul sito ufficiale

Non è sicuramente contenuto il prezzo di questa e-bike che però propone alcune specifiche molto interessanti. Per chi volesse risparmiare qualcosa, è disponibile anche la versione con trasmissione a catena che costa 2.199 euro sul sito ufficiale. In abbinata con la Ago Air, Tenways propone una serie di accessori opzionali, tra cui una linea di borse laterali impermeabili (da 15, 17 e 25 litri).