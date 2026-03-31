Acquistare un’e-bike online è ormai prassi comune, ma quando arriva lo scatolone a casa inizia spesso la parte più complicata: il montaggio. E non si tratta solo di avvitare qualche bullone. Ci sono dettagli che, se trascurati, possono compromettere la sicurezza e le prestazioni della bici fin dal primo giorno, o creare problemi che si manifestano solo dopo settimane di utilizzo.

Per questo abbiamo realizzato un video completo che accompagna passo dopo passo attraverso tutto il processo: dal disimballaggio corretto (con qualche accortezza che in pochi considerano, come fotografare il contenuto prima di svuotare la scatola) fino alle regolazioni ergonomiche e alla manutenzione ordinaria. Si parla di manubrio, sella, ruota anteriore con freno a disco, pedali, serie sterzo e tensione del cambio, ma anche di cose meno ovvie come la lubrificazione corretta della catena, che non vuol dire spruzzare WD-40 e sperare per il meglio.

All’interno del video troverai:

04:15 Regolazione Manubrio

06:06 Montaggio Reggisella

07:25 Montaggio Ruote

09:23

10:32 Montaggio Pedali

11:35 Regolazione sterzo e manubrio

15:56 Centraggio pinze freno

17:09 Pressione gomme

17:29 Regolazione sella

19:53 Regolazione cambio

20:53 Manutenzione base

Alcune cose ci hanno convinto a fare questo video proprio ora: il mercato delle e-bike è cresciuto tantissimo e moltissime bici arrivano direttamente da acquisti online, spesso senza alcun supporto di un negozio fisico. Il risultato è che in rete si trovano informazioni frammentate, tutorial pensati per bici specifiche o, peggio, consigli errati che possono danneggiare componenti delicati come i freni idraulici o la batteria.

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Nel video cerchiamo di essere pratici e diretti, senza dare nulla per scontato ma senza annoiare chi ha già un minimo di esperienza. Per le regolazioni più complesse, come quelle sui freni idraulici o un cambio particolarmente capriccioso, il consiglio rimane sempre quello di passare da un meccanico professionista: alcune cose si imparano meglio in presenza, e il rischio di fare danni fai-da-te non vale il risparmio.

In chiusura aggiungiamo anche un elenco di prodotti e attrezzi che vi torneranno utili per il primo montaggio e per la successiva manutenzione.