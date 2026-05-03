Il team di sviluppatori di Garmin ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per alcuni popolari smartwatch di questo brand tanto amato dagli appassionati di sport.
Stando a quanto si apprende, l’update in questione è in fase di rilascio per i Garmin Instinct 3 AMOLED (versioni da 45 mm e 50 mm), Instinct 3 Solar (versioni da 45 mm e 50 mm), Instinct Crossover AMOLED, Instinct E (versioni da 40 mm e 45 mm) e Instinct 3 Tactical Solar/AMOLED.
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Un nuovo aggiornamento per diversi smartwatch di Garmin
L’update in questione porta il firmware degli smartwatch interessati alla versione 14.13 Beta e, stando a quanto è stato reso noto dagli sviluppatori, è disponibile via OTA e, pertanto, dovrebbe raggiungere automaticamente il dispositivo indossabile quando è connesso al Wi-Fi o all’app Garmin Connect.
Questo è il changelog ufficiale pubblicato dal produttore sul forum dedicato al supporto:
All I3/IE:
- Added Stocks glance.
- Added Mobility app.
- Added support for Backup and Restore.
- Added Recovery Time glance and Morning Report card.
- Fixed potential issue when attempting to send inReach message to multiple contacts.
- Fixed possible crash when using Interval Workouts.
- Fixed potential issue when navigating to Location using Saved app.
- Updated translations.
Solar/AMOLED/Crossover Only:
- Added support for Workout Execution Score.
- Updates your training guidance with consideration to recent dives.
Crossover Only:
- Added CIQ support for controlling analog hands.
Tra le novità più interessanti vi sono il supporto per le funzioni Backup e Restore e la correzione di un problema riscontrato dagli utenti durante la navigazione verso una posizione salvata sui Garmin Instinct 3 e Instinct E.
Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al post pubblicato dal produttore sul suo forum.
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