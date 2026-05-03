Il team di sviluppatori di Garmin ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per alcuni popolari smartwatch di questo brand tanto amato dagli appassionati di sport.

Stando a quanto si apprende, l’update in questione è in fase di rilascio per i Garmin Instinct 3 AMOLED (versioni da 45 mm e 50 mm), Instinct 3 Solar (versioni da 45 mm e 50 mm), Instinct Crossover AMOLED, Instinct E (versioni da 40 mm e 45 mm) e Instinct 3 Tactical Solar/AMOLED.

Un nuovo aggiornamento per diversi smartwatch di Garmin

L’update in questione porta il firmware degli smartwatch interessati alla versione 14.13 Beta e, stando a quanto è stato reso noto dagli sviluppatori, è disponibile via OTA e, pertanto, dovrebbe raggiungere automaticamente il dispositivo indossabile quando è connesso al Wi-Fi o all’app Garmin Connect.

Questo è il changelog ufficiale pubblicato dal produttore sul forum dedicato al supporto:

All I3/IE:

Added Stocks glance.

Added Mobility app.

Added support for Backup and Restore.

Added Recovery Time glance and Morning Report card.

Fixed potential issue when attempting to send inReach message to multiple contacts.

Fixed possible crash when using Interval Workouts.

Fixed potential issue when navigating to Location using Saved app.

Updated translations.

Solar/AMOLED/Crossover Only:

Added support for Workout Execution Score.

Updates your training guidance with consideration to recent dives.

Crossover Only:

Added CIQ support for controlling analog hands.

Tra le novità più interessanti vi sono il supporto per le funzioni Backup e Restore e la correzione di un problema riscontrato dagli utenti durante la navigazione verso una posizione salvata sui Garmin Instinct 3 e Instinct E.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al post pubblicato dal produttore sul suo forum.