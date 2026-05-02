La Festa della Mamma è ormai dietro l’angolo, e Narwal propone alcune iniziative pensate per le famiglie moderne, che cercano qualcosa di pratico per semplificare la pulizia della casa. Il marchio mette a disposizione sconti sul nuovo arrivato Narwal Flow 2, che viene proposto come un “regalo diverso” per la Festa della Mamma, ma anche su diversi altri modelli della gamma, che comprende robot aspirapolvere e lavapavimenti e aspirapolvere senza fili. Scopriamo tutto.

Il nuovo arrivato Narwal Flow 2 guida le offerte con 200 euro di sconto

Chi vuole regalare qualcosa che possa integrarsi nella vita di tutti i giorni in modo più significativo rispetto ad altri regali più “tradizionali” può dare uno sguardo sul sito ufficiale Narwal o sul negozio del marchio su Amazon. Il brand punta su regali che non siano solo oggetti, ma che possano alleggerire la quotidianità e restituire tempo.

Al centro di tutto ciò spunta in particolare Narwal Flow 2, il nuovo robot aspirapolvere di punta lanciato il mese scorso. Questo modello utilizza il sistema NarMind Pro Autonomous System e il modello di intelligenza artificiale VLM OmniVision, che gli permettono di comprendere e interpretare l’ambiente domestico con precisione. Il robot può adattarsi in tempo reale agli spazi, riconoscere gli ostacoli e regolare automaticamente il proprio comportamento di pulizia.

Il sistema FlowWash aggiornato con tecnologia Track Mop a 60°C rinnova costantemente il panno con acqua calda pulita durante il funzionamento, garantendo un livello di igiene elevato e una pulizia uniforme senza necessità di interventi manuali. In combinazione con una potenza di aspirazione fino a 31.000 Pa, la tecnologia CarpetFocus e il sistema DualFlow anti-groviglio, il robot è pensato per gestire lo sporco quotidiano su diverse tipologie di superfici e con il minimo sforzo da parte dell’utente.

Il tutto viene affiancato dalla Stazione base “all-in-one” che è progettata per una manutenzione completamente autonoma. Al suo interno, troviamo un sistema che avvia un ciclo di sterilizzazione termica a 100°C per neutralizzare i batteri nei circuiti dell’acqua, affiancato da un modulo anticalcare e dal dosaggio automatico del detergente. Dopo aver lavato i panni del robot, la base procede con l’asciugatura ad aria calda (fino a 60°C) per prevenire i cattivi odori. A disposizione due versioni: una con stazione base “Standard” e una con stazione base “Compatta”, pensata per chi ha problemi di spazio.

La proposta di Narwal per la Festa della Mamma non riguarda un semplice oggetto, ma qualcosa di pensato per semplificare una parte della routine quotidiana attraverso l’automazione. La promozione è attiva fino al 10 maggio 2026 ed è disponibile su Amazon e sul sito ufficiale Narwal: il robot è acquistabile con stazione base standard in offerta a 1099 euro (invece di 1299) oppure con stazione base compatta a 1299 euro (invece di 1499), in entrambi i casi con un set di accessori omaggio del valore di 219 euro e una garanzia estesa a tre anni (eventualmente con opzioni di pagamento a rate).

Le altre offerte Narwal

Le offerte Narwal per la Festa della Mamma non sono finite qui: il marchio propone fino al 17 maggio 2026 una serie di ulteriori sconti, che coinvolgono diversi modelli della gamma robot e anche l’aspirapolvere senza fili V40 Station.

In particolare, le promozioni sono le seguenti:

Per indecisioni sono a disposizione le nostre recensioni.