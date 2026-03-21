Con Narwal il punto non è mai stato solo aspirare bene, ma ridurre al minimo le volte in cui bisogna aprire, svuotare o pulire qualcosa. La serie Freo Z porta questa logica fino in fondo: stazioni che lavano i moci con acqua calda, li asciugano, svuotano la polvere e dosano il detergente da soli, sessione dopo sessione. Il Freo Z10 Pro abbraccia tutto questo senza aggiungere la fotocamera del modello superiore, una scelta precisa che tiene fuori la videosorveglianza e mantiene il focus su ciò che il robot deve fare: pulire bene e non richiedere attenzione. Ma un sistema così automatizzato regge davvero la prova quotidiana, o rimane una promessa da scheda tecnica?

Narwal Freo Z10 Pro: design, dimensioni e stazione base

Il robot si presenta come un disco circolare in bianco lucido, con un’altezza di 107,7 mm, una pianta di 355 per 350 mm e un peso di 4,5 kg: dimensioni che gli permettono di passare sotto la maggior parte di divani e mobili senza modificare l’arredamento, pur con un ingombro al suolo leggermente superiore ai modelli più compatti di categoria. Il modulo LDS, il sensore laser rotante che esegue la scansione degli ambienti, è integrato nella parte superiore senza creare sporgenze visibili, così il profilo rimane contenuto nei valori dichiarati.

La qualità delle plastiche è coerente con il segmento premium: superfici rigide senza giochi, connettori mop con aggancio preciso, vaschetta interna estraibile senza attrito eccessivo. Il sistema DualFlow, combinazione di spazzola principale flottante e spazzola laterale estensibile entrambe progettate per espellere capelli e fibre prima che si avvolgano, è certificato per un tasso di grovigli pari a zero, il che è poco comune in fascia e si traduce nel non dover smontare e pulire manualmente il rullo dopo ogni sessione in ambienti con animali domestici o capelli lunghi.

Sotto il robot, i mop hanno una geometria triangolare brevettata, la forma Reuleaux, che risolve il problema dei punti ciechi centrali tipici dei dischi circolari: la sovrapposizione di 10 mm tra i due pad durante la rotazione garantisce che nessuna zona del pavimento resti scoperta tra un passaggio e l’altro. La spazzola laterale si estende fisicamente oltre il perimetro del corpo per avvicinarsi ai bordi, operando in coordinazione con il sensore di prossimità laterale che rileva battiscopa e gambe dei mobili.

Tutta questa attività meccanica genera una raccolta di detriti che deve essere gestita, ed è qui che la stazione base entra in scena come componente autonoma, non come semplice dock di ricarica. La base occupa 431 per 403,5 mm di base e 461,5 mm di altezza, pesa 10,6 kg.

All’interno ospita il serbatoio dell’acqua pulita e quello dell’acqua sporca, il sistema di riscaldamento per il lavaggio dei mop, il ventilatore per l’asciugatura e il meccanismo di svuotamento automatico collegato al sacchetto raccoglipolvere da 2,5 litri. La capacità del sacchetto è progettata per contenere i detriti di circa 120 giorni di pulizia quotidiana, un intervallo di autonomia manutentiva che si posiziona sopra la media della fascia e riduce concretamente il numero di volte in cui è necessario aprire la base durante un trimestre.

Il momento in cui il robot rientra alla base innesca una sequenza automatica coordinata: prima lo svuotamento del contenitore della polvere interno tramite aspirazione, poi il lavaggio dei mop con acqua riscaldata a una temperatura compresa tra 45 e 75 °C in funzione del tipo di residuo rilevato, infine l’asciugatura con aria calda a 40 °C. Quando il ciclo si completa, il robot è pronto per la sessione successiva con i mop puliti, asciutti e senza odori.

Come pulisce il Narwal Freo Z10 Pro: test su grès e parquet

Messo in funzione su grès porcellanato come superficie principale e parquet in camera da letto come verifica di delicatezza, il robot trasmette fin dai primi cicli una sensazione di lavoro calibrato: la potenza da 18.500 Pa non si manifesta come forza bruta, ma come pressione uniforme e costante che rimuove anche i detriti più fini incastrati nelle giunture del grès. I mop ruotano a 180 giri al minuto applicando una spinta verso il basso di 12 N, equivalente a circa un 1,2 Kg di forza distribuita sul pad, il che spiega la capacità di aggredire residui asciutti senza richiedere passaggi multipli sulla stessa zona.

Sul parquet in camera il comportamento è diverso, ma non perché il robot lo decida da solo: il livello di bagnatura più basso e i rientri alla base più frequenti per il ciclo di lavaggio sono il risultato del profilo per stanza impostato nell’app, dove si assegna manualmente meno acqua alla camera rispetto alla cucina. Una volta configurato, il robot esegue queste scelte in modo automatico ad ogni ciclo, e il risultato è un pad sempre asciutto sul legno, senza umidità residua sulle assi.

La prova più classica in questi test è una macchia di caffè fresco: il risultato non è stato all’altezza delle aspettative, con tracce visibili rimaste sul pavimento e parte del residuo liquido trascinato verso la base al termine del ciclo. Il motivo è legato l’assenza di un sensore dedicato al riconoscimento dei liquidi e dello sporco incrostato, che su altri sistemi consente al robot di identificare la macchia, modulare il lavaggio e concentrare i passaggi sull’area interessata.

Senza questo riconoscimento, il robot tratta la zona come il resto del pavimento e non adatta il comportamento. Vale la pena dirlo chiaramente, anche se si tratta di una prova volutamente estrema che difficilmente rappresenta lo sporco quotidiano, e che non cambia il giudizio complessivo su un prodotto che nel rapporto qualità prezzo rimane difficile da battere nella sua fascia.

Passando ai punti strutturalmente più impegnativi, le fughe mostrano un risultato coerente con quanto ci si può attendere dalla categoria: la superficie orizzontale che circonda la giuntura esce pulita e uniforme, senza le strisce chiare ai bordi della piastrella che compaiono con sistemi a pressione inferiore, mentre l’interno della fugatura più profonda resta fuori dalla portata meccanica di qualsiasi pad rotante.

Ben diverso è il discorso al battiscopa, dove il mop destro si estende fisicamente oltre il perimetro del robot grazie all’EdgeSwing, il movimento oscillante che proietta il pad negli angoli e lungo i bordi della stanza avvicinandolo alla parete fino a pochi millimetri. La striscia non pulita lungo i bordi, difetto ricorrente nei robot con mop fissi, è praticamente assente sia sul grès che sul parquet in camera, con l’esito più evidente negli angoli della cucina e in prossimità delle porte, dove di norma rimane una banda di pavimento mai trattata.

Nello spazio sotto il tavolo, tra le gambe delle sedie, il robot rallenta, ricalcola il percorso e distribuisce l’acqua in modo uniforme anche nei passaggi più stretti, senza concentrazioni anomale lungo i sostegni. Con le sedie ravvicinate preferisce trattare prima il perimetro esterno e poi inserirsi negli spazi interni, una strategia che può allungare leggermente il tempo di ciclo ma garantisce una copertura senza zone saltate.

Navigazione laser e riconoscimento ostacoli del Freo Z10 Pro

Già dalla prima sessione il robot scansiona l’ambiente e costruisce una mappa della casa, che conserva e aggiorna ad ogni ciclo successivo. Questo significa che dopo il primo giro non esplora più alla cieca: conosce i percorsi, sa dove si trovano i mobili e, se qualcosa viene spostato, aggiusta la mappa da solo. Gestisce fino a quattro piani separati, riconoscendo automaticamente su quale si trova ogni volta che viene acceso.

Il software Freo Mind Mode 2.0 Pro Max, il sistema operativo di bordo che coordina navigazione, pianificazione del percorso e gestione degli ostacoli, riconosce oltre cento tipologie di oggetti per adattare il comportamento in tempo reale. I proiettori laser frontali e laterali rilevano oggetti di dimensioni ridotte, tra cui cavi sul pavimento, scarpe lasciate fuori posto, ciotole per animali e pezzi di costruzioni. Il robot mantiene una distanza di sicurezza variabile in funzione del tipo di ostacolo: si avvicina ai mobili per massimizzare la superficie trattata, mentre aumenta il margine di sicurezza rispetto a oggetti che potrebbero essere trascinati o spalmati.

La funzione di rientro automatico per la ricarica, seguita dalla ripresa esatta del punto interrotto, garantisce la copertura completa anche in superfici superiori all’autonomia della singola carica. La mappatura per stanza consente di definire zone di esclusione per i mop, particolarmente utili per proteggere tappeti a pelo lungo, e di impostare livelli di aspirazione differenziati per ambiente. La precisione nella riproduzione delle rotte, dopo alcune sessioni di apprendimento, risulta stabile e ripetibile: il robot non “riesplora” ogni volta l’appartamento, ma segue percorsi consolidati con variazioni minime.

Il confronto con le opzioni disponibili nella fascia è favorevole sul fronte della copertura dei bordi e della gestione degli spazi stretti, dove la combinazione tra navigazione laser e estensione laterale del mop produce risultati visibilmente migliori rispetto a sistemi con pad fissi e senza sensori laterali dedicati.

App Narwal e funzioni smart del Freo Z10 Pro

L’applicazione Narwal, disponibile sia per iOS e Android, rappresenta il pannello di controllo principale: mostra la mappa aggiornata dopo ogni ciclo, permette di identificare eventuali zone saltate e consente di ridefinire i confini di stanza direttamente dallo schermo senza dover riavviare una mappatura completa.

Dove l’app diventa davvero utile è nella gestione per stanza: intensità di aspirazione e livello di bagnatura dei mop si regolano in modo indipendente per ogni ambiente, modificando i profili in pochi tap senza riconfigurare l’intero ciclo. La pianificazione ricorrente con orari fissi funziona in modo affidabile anche senza che il telefono sia connesso alla rete domestica durante il ciclo, ed è qui che si configura anche il profilo di bagnatura ridotta per il parquet descritto nella sezione precedente.

Per la stazione base, l’app mostra in tempo reale il livello del serbatoio dell’acqua pulita e di quello dell’acqua sporca, lo stato del sacchetto raccoglipolvere e la quantità di detergente disponibile. Il dosaggio automatico del detergente, calibrato sul volume d’acqua utilizzato per ogni sessione, elimina la necessità di misurare e versare il prodotto manualmente prima di ogni ciclo, un’operazione che con i robot di fascia inferiore diventa un rituale settimanale. Questo singolo automatismo, combinato con il ciclo di rilavaggio attivato da DirtSense quando rileva residui persistenti, riduce gli interventi manuali a sostituzione periodica del sacchetto e rabbocco del serbatoio dell’acqua pulita.

Il robot è compatibile con Alexa, Google Home e Siri per i comandi vocali principali: avvia pulizia, rientra alla base, pausa. La compatibilità con tre ecosistemi vocali diversi senza necessità di configurazioni aggiuntive è comoda in ambienti domestici dove i dispositivi smart già presenti appartengono a marchi differenti. Il valore che riduce maggiormente il numero di interazioni necessarie, però, rimane la combinazione tra stazione autonoma e DirtSense: una volta impostati i profili di pulizia per stanza, il sistema lavora e si gestisce da solo per giorni senza richiedere apertura dell’app.

Prezzo del Narwal Freo Z10 Pro, dove acquistarlo e verdetto finale

Freo Z10 Pro è disponibile su Amazon.it al prezzo di lancio di 549 euro, scontato rispetto al listino di 599 euro.

A chi consigliamo il Narwal Freo Z10 Pro: ambienti ideali e profilo d’acquisto

Il valore complessivo si costruisce su tre elementi: potenza di aspirazione da 18.500 Pa con sistema anti-groviglio, stazione con lavaggio mop a temperatura adattiva tra 45 e 75 gradi e autonomia manutentiva di circa 3-4 mesi, navigazione con mappatura rapida. È un prodotto pensato per chi usa il robot ogni giorno in ambienti misti con pavimenti duri, con presenza di capelli o peli animali. Meno indicato per chi ha esigente molto elevate e non vuole nemmeno asciugare la macchia di caffè liquido con uno scottex, in quel caso meglio puntare su prodotti più costosi.

Pro: Pressione mop a 12 N con mop a geometria triangolare brevettata;



Aspirazione da 18.500 Pa;



Sistema anti-groviglio bicanale certificato;



Stazione con lavaggio mop a temperatura adattiva;



DirtSense con rilavaggio automatico e dosaggio automatico del detergente. Contro: Il detergente è di tipo cartuccia, quindi non si possono usare prodotti diversi dal detergente Narwal;



Non ha accessori di ricambio in dotazione;



Su fughe profonde la pulizia rimane superficiale: limite strutturale della categoria, non di questo modello specifico.