Narwal, uno dei cinque principali brand al mondo nel settore dei robot aspirapolvere nonché uno dei leader globali nella cura intelligente dei pavimenti, ha presentato in Italia il nuovo Narwal Flow 2, modello di punta 2026 dell’azienda.

Anticipato al CES 2026 di Las Vegas nel mese di gennaio, questo robot punta a evolvere radicalmente il segmento, abbandonando l’idea di semplice “automazione” per puntare su un’integrazione profonda e armoniosa con l’ambiente domestico. Il tutto, senza rinunciare a specifiche tecniche molto interessanti e tante innovazioni rispetto al modello di precedente generazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi i prezzi e la promo lancio con cui Narwal punta a rendere ancor più interessante il nuovo arrivato.

Alla scoperta del nuovo Narwal Flow 2

Come anticipato in apertura, Narwal ha annunciato ufficialmente il lancio del nuovo modello “flagship” per la pulizia domestica, ovvero Narwal Flow 2, che si pone come evoluzione radicale nel settore dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, puntando su un’integrazione profonda e armoniosa con l’ambiente domestico grazie alla nuova filosofia progettuale CleanFlow del brand.

Sotto la scocca, realizzata con un design ricercato pensato per integrarsi con lo stile moderno delle abitazioni, il robot nasconde specifiche tecniche di altissimo livello e una serie di funzioni pensate per ridurre al minimo l’intervento umano. Ecco le parole di Junbin Zhang, CEO di Narwal:

“In Narwal crediamo che la tecnologia debba semplificare la vita quotidiana, non complicarla. Flow 2 non è pensato per stupire con funzioni superflue, ma per offrire una semplicità intelligente che solleva gli utenti dal peso delle faccende domestiche. Ogni dettaglio – dalla fluidità dei movimenti alla discrezione dell’interfaccia – è studiato per restituire tempo e serenità, permettendo di vivere la casa con maggiore libertà e senza pensieri”.

Design curato e stazione base per la manutenzione automatica

Entrando un po’ più nel dettaglio per quanto concerne il design, Narwal Flow 2 si presenta con una finitura in vetro satinato, una forma squadrata con bordi smussati e un profilo ultrasottile da 95 mm che gli permette di muoversi agevolmente anche sotto i mobili più bassi.

A valorizzare ulteriormente il design, troviamo il sistema Cyber Glow che propone discrete pulsazioni luminose per comunicare all’utente, in modo intuitivo e discreto, lo stato del robot senza disturbare l’atmosfera o l’ambiente circostante. La batteria integrata è da 7.000 mAh.

La vera centrale operativa è però la Stazione base “all-in-one” che è progettata per una manutenzione completamente autonoma. Al suo interno, troviamo un sistema che avvia un ciclo di sterilizzazione termica a 100°C per neutralizzare i batteri nei circuiti dell’acqua, affiancato da un modulo anticalcare e dal dosaggio automatico del detergente. Dopo aver lavato i panni del robot, la base procede con l’asciugatura ad aria calda (tra 45°C e 60°C) per prevenire i cattivi odori.

Anche lo svuotamento della polvere è automatico e avviene in un sacchetto da 2,4 litri che garantisce fino a 120 giorni di autonomia. Il nuovo Narwal Flow 2, alla pari del predecessore diretto, è disponibile in due versioni: una con stazione base “Standard” e una con stazione base “Compatta”, alta solamente 28 cm e pensata per coloro che hanno problemi di spazio.

Sistema di lavaggio dei pavimenti super completo

Per il lavaggio dei pavimenti, Narwal ha accantonato i tradizionali panni a rullo in favore della tecnologia Track Mop che offre un’area di contatto con il pavimento 16 volte superiore alla media ed è in grado di mantenere una pressione costante di 12 N, utili per simulare la pulizia manuale profonda.

Il cuore del sistema è il FlowWash: durante la pulizia, 16 ugelli di precisione si preoccupano di irrorare il panno con un flusso continuo di acqua calda a 60°C, temperatura scelta per fare in modo che lo sporco organico o oleoso si sciolga ma che, al contempo, non si rovinino le superfici.

Contemporaneamente, un raschietto interno rimuove l’acqua sporca dal panno e la convoglia in un serbatoio separato, sempre presente a bordo del robot: ciò garantisce che a contatto con il pavimento ci sia sempre e solo acqua pulita.

Per i bordi e gli angoli più difficili, Narwal Flow 2 può sfoderare l’estensione dinamica del mocio EdgeReach, in grado di sporgere di ben 4,8 cm dal corpo del robot.

Sistema di aspirazione con 31.000 Pa di potenza

Narwal Flow 2 vuole dire la sua anche per quanto concerne l’aspirazione a secco e, in tal senso, è spinto da un motore in grado di generare una potenza pari a 31.000 Pa, ottimizzata sui tappeti grazie alla tecnologia CarpetFocus.

Essa utilizza una piastra a pressione adattiva per creare una sorta di guarnizione ermetica, permettendo all’aria di penetrare a fondo nelle fibre ed estrarre anche la polvere più insidiosa.

Per gestire peli e capelli è invece integrato il sistema DualFlow anti-groviglio: sia la spazzola laterale che la spazzola principale a rullo flottante sono progettate per non far incastrare i detriti e vantano la certificazione SGS per l’assenza di grovigli di capelli.

Sistema di navigazione e interazione con l’utente

A bordo di Narwal Flow 2 è presente il NarMind Pro 2.0 Autonomous System, affiancato da un modello VLM (Vision Language Model) denominato OmniVision, che si preoccupa della navigazione e del riconoscimento degli ostacoli.

In termini di sensori abbiamo un sensore LiDAR nascosto e una doppia fotocamera RGB (con risoluzione 1080p): grazie a loro e a tutti gli algoritmi (incluso il TwinAI Dodge per evitare gli ostacoli), il robot comprende la natura di tutto ciò che lo circonda, distinguendo un cavo elettrico da un giocattolo e adattando la distanza e l’approccio corretto per la pulizia.

Narwal ha inoltre integrato alcune funzioni che possono tornare utili in determinati contesti o situazioni: abbiamo ad esempio la modalità Pet Care (per interagire da remoto con gli animali domestici e pulire in modo selettivo) e la modalità Baby Care (fa sì che la pulizia sia super silenziosa nelle stanze dei bambini).

A livello software, Narwal Flow 2 può essere controllato (come tutti gli altri robot del brand) tramite l’app Narwal. Dal punto di vista dell’interazione, supporta l’assistente proprietario Hey Nawa ed è pienamente compatibile con gli assistenti più diffusi come Alexa, Google Assistant e Siri.

Specifiche tecniche di Narwal Flow 2

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di Narwal Flow 2 (versione con stazione base “Standard”).

Dimensioni stazione base: 360 x 450 x 530 mm

x x Dimensioni robot: 363,5 x 351,2 x 95 mm

x x Peso stazione base: 9,86 kg

Peso robot: 5 kg

Potenza di aspirazione: 30.000 Pa

Sensoristica: LiDAR (nascosto), TwinAI Dodge

(nascosto), Spazzola: a rullo flottante anti-groviglio

Spazzola laterale: anti-groviglio

Contenitore per la polvere: 2,5 litri (fino a 120 giorni)

(fino a 120 giorni) Sistema di lavaggio: mocio a nastro (266 x 73 mm) Estensione del mocio EdgeReach (48 mm) Pressione verso il basso pari a 12 N Sollevamento del mocio di 12 mm

(266 x 73 mm) Lavaggio del mocio: risciacquo con acqua calda (100°C) + pulizia dinamica con acqua calda (45°C – 60°C)

(100°C) + (45°C – 60°C) Batteria: 7.000 mAh Ricarica rapida Lavaggio e ricarica simultanei

Interattività: Freo Mind 5.0 Controllo vocale Videochiamata Assistente IA Nawa



Immagini di Narwal Flow 2

Robot

Stazione base “standard”

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Stazione base “compatta”

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Disponibilità e prezzi di Narwal Flow 2

Siamo giunti alla fine e non ci resta che parlare di disponibilità e prezzi del nuovo Narwal Flow 2 che sarà acquistabile in Italia, sia su Amazon che sul sito ufficiale, a partire dal 20 aprile 2026.

Alla stregua del modello di precedente generazione, anche Flow 2 arriva in due varianti che differiscono sul fronte della stazione base e sono proposte ai seguenti prezzi di listino nella sola colorazione nera:

Versione con Stazione Base “Standard” al prezzo di 1.299 euro

al prezzo di Versione con Stazione Base “Compatta” al prezzo di 1.499 euro

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