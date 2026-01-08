Gli abbonati Netflix potranno godersi tantissime novità nel corso del 2026. La popolare piattaforma streaming ha infatti anticipato alcune tra le principali novità in arrivo durante l’anno, tra film e serie TV, alcune delle quali hanno già una data di uscita: andiamo a dare un’occhiata.

Le novità Netflix in arrivo nel corso del 2026 tra film e serie TV

Netflix ha diffuso una prima lista dei contenuti in arrivo nel corso del 2026, con nuovi film, nuove serie TV e nuove stagioni degli show più apprezzati. Dopo un epilogo di 2025 (o meglio dire, un inizio di 2026) col botto, con il gran finale di Stranger Things (il lungo episodio conclusivo è arrivato nella notte di Capodanno, mentre le prime due parti della quinta stagione sono arrivate il 27 novembre e il 26 dicembre), ci aspetta un 2026 ricco di ulteriori novità, a partire dalla quarta stagione di Bridgerton e dal thriller d’azione The Rip, in uscita in questo mese di gennaio.

Sempre questo mese sono previste ulteriori novità come la nuova stagione di Star Search e la decima stagione di Queer Eye. In arrivo nel corso dell’anno anche nuovi episodi per il live action di One Piece, che ha esordito alla fine dell’estate 2023, la seconda stagione di Avatar: La leggenda di Aang, la seconda stagione di Devil May Cry e nuovi episodi per The Gentlemen e Il problema dei 3 corpi. Confermati nel palinsesto del 2026 pure Lupin, Outer Banks e la quinta stagione di The Witcher.

Lato film, nel 2026 di Netflix ci saranno Enola Holmes 3, che vedrà il ritorno di Millie Bobby Brown nei panni della sorella di Sherlock Holmes, e Peaky Blinders: The Immortal Man, lungometraggio che si inserisce come continuazione diretta delle vicende raccontate finora, riportando sullo schermo Tommy Shelby e l’intera struttura narrativa che ruota attorno a lui; in arrivo pure Here Comes the Flood, un heist movie con Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones che racconta la storia di una guardia di banca, un cassiere e un ladro provetto in un mortale gioco di truffe e doppi incroci.

Ecco le principali novità Netflix per il 2026, tra quelle che hanno già una data di uscita (o una finestra):

Star Search – 20 gennaio 2026

Queer Eye (stagione 10) – 21 gennaio 2026

Bridgerton (stagione 4, parte 1) – 29 gennaio 2026

The Lincoln Lawyer (stagione 4) – 5 febbraio 2026

Love is Blind (stagione 10) – 11 febbraio 2026

Tyler Perry’s Joe’s College Roadtrip – 13 febbraio 2026

The Night Agent (stagione 3) – 19 febbraio 2026

Bridgerton (stagione 4, parte 2) – 26 febbraio 2026

Formula 1: Drive to Survive (stagione 8) – febbraio 2026

The Actor Awards presented by SAG-AFTRA – 1° marzo 2026 (live)

War Machine – 6 marzo 2026

One Piece (stagione 2) – 10 marzo 2026

Virgin River (stagione 7) – 12 marzo 2026

Peaky Blinders: The Immortal Man – 20 marzo 2026

Beef (Lo scontro) (stagione 2) – 16 aprile 2026

Apex – 24 aprile 2026

Remarkably Bright Creatures – 8 maggio 2026

Devil May Cry (stagione 2) – 12 maggio 2026

Il colore delle magnolie (stagione 5) – 11 giugno 2026

Enola Holmes 3 – estate 2026

Lupin (stagione 4) – autunno 2026

Narnia – dicembre 2026

Previous Next Fullscreen

A questi contenuti si aggiungono poi tutti quelli già annunciati, ma ancora privi di una precisa finestra di lancio:

Il problema dei 3 corpi (stagione 2)

Avatar: La leggenda di Aang (stagione 2)

Here Comes the Flood

Man on Fire

The Diplomat (stagione 4)

East of Eden

Swapped

Little Brother

Emily in Paris (stagione 6)

The Four Seasons (stagione 2)

The East Palace

The Gentlemen (stagione 2)

The Golden Ticket

La casa nella prateria (serie reboot)

Nobody wants this (stagione 3)

Orgoglio e pregiudizio

Sesame Street

Stranger Things: Tales From ’85

The Witcher (stagione 5)

Outer Banks (stagione 5, finale)

Per ulteriori indicazioni sulle uscite di Netflix del 2026 potete seguire questo link e consultare il file messo a disposizione dalla piattaforma. Naturalmente l’elenco non è comunque esaustivo: nel corso dei mesi si aggiungeranno tanti ulteriori contenuti.

Quale film o serie TV state aspettando di più?