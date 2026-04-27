Se state assemblando una nuova build per giocare, oppure dovete costruire una workstation o un PC per gestire il workflow da casa o in ufficio, la scelta del processore è sicuramente tra le più importanti e decisive per il rendimento della macchina.
Le opzioni, tra AMD e Intel, sono a dir poco numerose e anche se il periodo non è dei più rosei, si possono trovare diverse offerte che possono farci risparmiare, magari per investire qualche soldino in più su scheda video o altri componenti.
In questo articolo abbiamo preparato per voi una vera e propria selezione dei migliori modelli di CPU disponibili oggi su Amazon, dai più economici ai top di gamma, il tutto cercando come al solito di metterci anche dalla parte dell’utente che deve contenere a tutti i costi il budget.
Indice:
Migliori processori AMD e Intel da acquistare oggi su Amazon
Prima di procedere col nostro listone, vogliamo ricordare ai lettori che quella che trovate a seguire è una selezione personale (senza scelte “condizionate”) di quelli che riteniamo attualmente i prodotti più validi sulla piattaforma; l’elenco comprende processori in offerta, al minimo storico su Amazon, o comunque con un particolare rapporto prestazioni/prezzo.
Per facilitarne la consultazione, le offerte sono divise in tre fasce di prezzo, dai processori più economici, passando per la fascia media e i prodotti più potenti e costosi. Prima di procedere con le offerte di oggi, vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.
Migliori processori fascia bassa
- AMD Ryzen 5 5500,6C/12T AM4, disponibile su Amazon a 105,05 euro invece di 134 euro
- Intel Core i3-14100F, 4C/8T LGA 1700, disponibile su Amazon a 106,55 euro
- Intel Core i3-13100F, 4C/8T LGA 1700, disponibile su Amazon a 114,28 euro
- AMD Ryzen 5 8400F, 6C/12T AM5, disponibile su Amazon a 122,87 euro
Migliori processori fascia media
- AMD Ryzen 5 7600X, 6C/12T AM5, disponibile su Amazon a 160,15 euro
- Intel Core Ultra 5 225F, 10C/10T LGA 1851, disponibile su Amazon a 167,99 euro
- Intel Core Ultra 5 245KF, 14C/14T LGA 1851, disponibile su Amazon a 181,66 euro
- AMD Ryzen 5 9600X, 6C/12T AM5, disponibile su Amazon a 184,52 euro
- Intel Core Ultra 5 250KF Plus, 18C/18T LGA 1851, disponibile a 229,46 euro
- Intel Core Ultra 5 250K Plus, 18C/18T LGA 1851, disponibile a 244,99 euro
Migliori processori fascia medio-alta e fascia alta
- Intel Core Ultra 7 270K Plus, 24C/24T LGA 1851, disponibile a 354,99 euro
- AMD Ryzen 7 9800X3D, 8C/16T AM5, disponibile su Amazon a 409, 87 euro
- Intel Core i9-14900K,24C/32T LGA 1700, disponibile a 465 euro
- AMD Ryzen 9 9950X, 16C/32T AM5, disponibile su Amazon a 507,98 euro
- AMD Ryzen 9 9950X3D, 16C/32T AM5, disponibile su Amazon a 730,50 euro
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