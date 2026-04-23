Torniamo a occuparci di offerte e componentistica per PC con la nostra selezione settimanale delle migliori schede video in offerta su Amazon. Parliamo ovviamente di modelli indirizzati al mondo gaming che, inutile dirlo, all’occorrenza possono venirci in aiuto anche in ambito lavorativo o nella creazione di contenuti multimediali.
Il periodo, l’abbiamo detto più volte, non è dei migliori, tuttavia come al solito cerchiamo di non lamentarci troppo e di scovare per voi qualche offerta succulenta, in modo diciamo da risparmiare tempo e denaro.
Indice:
Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
La nostra selezione delle migliori schede video da acquistare su Amazon, come al solito prende in considerazioni tutti i migliori prodotti interessati da sconti e particolari promozione, senza per questo escludere modelli di GPU al minimo storico sulla piattaforma o con un prezzo di listino particolarmente allettante.
Per comodità abbiamo anche diviso le offerte in quattro gruppi, dalla fascia bassa a partire da circa 200 euro, per arrivare alle soluzioni di fascia enthusiast. Prima di procedere con le offerte di oggi, vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.
Schede video fascia bassa e medio-bassa
- MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X OC 6 GB, disponibile a 219,35 euro
- XFX SPEEDSTER SWFT210 Radeon RX 7600 CORE 8 GB, disponibile a 269 euro invece di 299 euro
- MSI GeForce RTX 5050 SHADOW 2X OC 8 GB, disponibile a 279,99 euro invece di 339 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8 GB, disponibile a 312 euro
- ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC Edition 8 GB, disponibile a 335,24 euro invece di 422,59 euro
- Sparkle Intel Arc B580 Titan OC 12 GB, disponibile a 338,05 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 OC Low Profile 8 GB, disponibile a 345,66 invece di 360,17 euro
Schede video fascia media
- XFX Radeon RX 9060 XT Swift OC 8 GB, disponibile a 379 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8 GB, disponibile a 366,03 euro invece di 429 euro
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT 16 GB, disponibile a 429 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti INSPIRE 2X OC 16 GB, disponibile a 589 euro
Schede video fascia medio-alta
- MSI GeForce RTX 5070 Shadow 2X OC 12 GB, disponibile a 599,99 invece di 689 euro
- PNY GeForce RTX 5070 ARGB OC 12 GB, disponbile a 633,33 euro invece di 809 euro
- ASUS PRIME Radeon RX 9070 EVO OC Edition 16 GB, disponibile a 639,99 euro invece di 763,60 euro
- Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16 GB, disponibile a 673,99 euro invece di 730,07 euro
Schede video fascia alta
- PNY GeForce RTX 5070 Ti OC Tripla ventola 16 GB, disponibile a 996,40 euro invece di 1.023,90
- Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16 GB, disponibile a 999,99 euro invece di 1.099 euro
- KFA2 GeForce RTX 5080 1-Click OC 16 GB, disponibile a 1.268 euro
- PNY GeForce RTX 5080 OC 16 GB, disponibile a 1.289,99 euro invece di 1.459 euro
- Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32 GB, disponibile a 3.876 euro
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