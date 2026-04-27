Garmin prosegue nella distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software in beta per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma, portando avanti i lavori verso il prossimo major update.

Protagonisti di questa carrellata di versioni in anteprima sono tutti gli smartwatch di punta più recenti per le attività ricreative outdoor capitanati da Fenix 8 e tutti gli smartwatch di fascia media della gamma Instinct 3. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuova beta (e tanti fix) per la gamma Garmin Fenix 8

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i più recenti modelli di punta della gamma “outdoor recreation”: Fenix 8 e Fenix 8 Pro, Fenix 8 MicroLED, Fenix 8 Solar, Fenix E, Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8 ricevono la nuova versione 22.26 beta del software (sostituisce la precedente versione 22.24 beta rilasciata la scorsa settimana).

Questo aggiornamento porta avanti i lavori in corso verso il prossimo major update e, come suggerito dal changelog ufficiale, va a risolvere numerosi bug segnalati dai membri della community.

Changelog – versione 22.26 beta (dalla 22.24 beta) Risolve il problema per cui la pressione prolungata e lo scorrimento verso il basso non funzionavano se il centro notifiche era disabilitato.

Risolve il problema per cui la barra di scorrimento dell’app Musica si interrompeva quando si riprendeva la visualizzazione.

Risolve un possibile arresto anomalo che si verificava quando si chiudevano le notifiche.

Risolve un possibile arresto anomalo che si verificava durante l’aggiornamento dei file dei messaggi audio insieme al software del dispositivo.

Risolve un possibile arresto anomalo durante l’utilizzo di LiveTrack.

Risolve un possibile problema per cui il pulsante “giù” non funzionava durante la selezione della difficoltà per le attività di arrampicata su roccia o bouldering.

Risolve un possibile problema per cui l’orologio non riproduceva più l’animazione di avvio.

Risolve il problema per cui i messaggi degli spettatori non vibravano o non emettevano un suono quando ricevevano un messaggio.

Risolve il problema relativo all’attivazione del rilevamento del percorso per le attività di corsa su sentiero.

Garmin ha rilasciato nel mese di febbraio il più recente major update per gli smartwatch di fascia media Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED.

Per questi smartwatch, che da allora hanno ricevuto solo alcuni aggiornamenti minori, nella parte finale del mese di marzo è partito il nuovo ciclo di sviluppo verso il prossimo major update.

L’azienda elvetico-statunitense ha da pochi giorni rilasciato la quinta versione in anteprima del ciclo di sviluppo, con la nuova versione 14.12 beta del software che prende il posto della precedente versione 14.09 beta e, stando al changelog ufficiale, mantiene lo stesso changelog delle versioni precedenti (segno che possa trattarsi di ritocchi dietro le quinte).

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.