Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software in beta per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma che sono già nel pieno del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update. Protagonisti di questa carrellata di versioni in anteprima sono tutti gli gli smartwatch di fascia media della gamma Instinct 3.

Al netto di questa beta per i modelli di fascia media, l’azienda elvetico-statunitense ha aggiornato anche un buon numero di dispositivi della gamma Descent, tra computer per immersioni e smartwatch per immersioni: per tutti i modelli coinvolti arrivano aggiornamenti minori che includonobugfix, ottimizzazioni e alcune novità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

La gamma Garmin Istinct 3 riceve una nuova beta

Garmin ha rilasciato nel mese di febbraio il più recente major update per gli smartwatch di fascia media Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED.

Per questi smartwatch, che da allora hanno ricevuto solo alcuni aggiornamenti minori, nella parte finale del mese di marzo è partito il nuovo ciclo di sviluppo verso il prossimo major update.

L’azienda elvetico-statunitense ha da poche ore rilasciato la quarta beta del ciclo di sviluppo, con la nuova versione 14.09 beta che prende il posto della precedente versione 14.08 beta e, stando al changelog ufficiale, porta su alcuni modelli un paio di fix.

Changelog – versione 14.09 beta (dalla 14.08 beta) Modifiche per i soli modelli AMOLED: Risolto il problema relativo all’animazione mancante dell’esercizio “Arm Circle”. Modifiche per i soli modelli Solar ed E: Risolto il problema per cui il valore del prezzo delle azioni non veniva visualizzato completamente.

Nuovi aggiornamenti per alcuni modelli della gamma Descent

Qualche giorno fa, Garmin ha anche distribuito nuovi aggiornamenti software per alcuni dei dispositivi dedicati alle immersioni subacquee: parliamo dei computer per immersioni Descent X50i e Descent X30, che ricevono novità e bugfix, e degli smartwatch della serie Descent Mk3, che ricevono novità, ottimizzazioni e bugfix.

Garmin Descent X50i – changelog versione 5.12 (dalla 5.09) Aggiunge la funzione di condivisione delle impostazioni di immersione: la possibilità di copiare l’elenco dei gas, le impostazioni di conservazione e altro ancora su un altro computer Garmin.

Aggiunge il supporto Sidemount: ricevi una notifica quando la differenza di pressione tra due delle tue bombole è diversa.

Aggiunge il campo dati RTR: mostra il tempo di erogazione dell’aria rimanente nel serbatoio inferiore di due serbatoi sidemount.

Migliora il comportamento del campo dati GF99 sulla superficie

Migliora la visualizzazione delle informazioni relative all’arresto di sicurezza nella schermata dei dati dinamici di profondità.

Garmin Descent X30 – Changelog versione 3.09 (dalla 3.06) Aggiunge la funzione di condivisione delle impostazioni di immersione: la possibilità di copiare l’elenco dei gas, le impostazioni di conservazione e altro ancora su un altro computer Garmin.

Migliora il comportamento del campo dati GF99 sulla superficie

Migliora la visualizzazione delle informazioni relative all’arresto di sicurezza nella schermata dei dati dinamici di profondità.

Garmin Descent Mk3/Mk3i – changelog versione 25.21 (dalla 25.14) Aggiunge la funzione di condivisione delle impostazioni di immersione: la possibilità di copiare l’elenco dei gas, le impostazioni di conservazione e altro ancora su un altro computer Garmin.

Migliora il comportamento del campo dati GF99 sulla superficie. Modifiche per il solo Garmin Descent Mk3i: Aggiunge il supporto Sidemount: ricevi una notifica quando la differenza di pressione tra due delle tue bombole è diversa.

Aggiunge il campo dati RTR: mostra il tempo di volo rimanente nel serbatoio inferiore tra i due serbatoi laterali.

Migliora la stabilità della connessione con la boa Descent S1.

Risolto il problema per cui le pressioni finali delle bombole nel registro delle immersioni potevano mostrare un valore errato.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.