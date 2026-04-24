Tineco, produttore cinese leader nel settore degli elettrodomestici smart e delle soluzioni smart per la cura della casa, ha recentemente presentato in Italia la nuova serie di lavapavimenti Tineco FLOOR ONE Fold Series, anticipata al CES 2026 di Las Vegas.

Il primo esponente di questa serie è il modello FLOOR ONE i7 Fold, già acquistabile in Italia nella versione standard e presto disponibile anche nella versione “Premium”. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Tineco ha lanciato in Italia una nuova serie di lavapavimenti

Come anticipato in apertura, Tineco ha ufficializzato in Italia la nuova linea di lavapavimenti FLOOR ONE Fold Series. La serie è stata progettata sulla base dei feedback ricevuti dai consumatori nel mercato europeo, ponendo attenzione sulle esigenze di coloro che devono fare i conti con spazi ridotti.

Con la nuova FLOOR ONE Fold Series, Tineco conferma il proprio impegno nel rendere la cura della casa sempre più in linea con il Modern living, attraverso soluzioni smart progettate per adattarsi agli spazi e ai ritmi della vita quotidiana.

Tra le peculiarità della serie rientrano un’asta pieghevole a 180° che punta a fornire un duplice vantaggio (rendere la pulizia più agile e ridurre gli ingombri quando viene riposta), un design leggero e sottile (3,5 kg di peso e 9,6 cm di altezza da terra quando distesa) per raggiungere anche le zone più basse.

Nonostante queste scelte in ambito design/ergonomia, le lavapavimenti della Tineco FLOOR ONE Fold Series non rinunciano a specifiche tecniche di tutto rispetto: abbiamo 22 kPa di potenza di aspirazione e un sistema di lavaggio di tutto rispetto.

Grazie alla tecnologia Tineco MHCBS, la spazzola sarà sempre pulita durante l’utilizzo, contribuendo a garantire costanza di rendimento a ogni pulizia. Abbiamo infine il sistema di auto-pulitura a doppia modalità: FlashDry a 85°C (migliora l’igiene e contribuisce a ridurre gli odori) e SilentDry (privilegia la riduzione del rumore durante l’asciugatura ed è pensata per la vita condominiale).

Tineco FLOOR ONE i7 Fold

Il modello entry-level della serie è rappresentato dalla Tineco FLOOR ONE i7 Fold, lavapavimenti che allo stand del produttore cinese al CES 2026 di Las Vegas rappresentava il cuore dell’Urban Retreat, zona che puntava a ricreare gli spazi domestici più compatti, quelli caratterizzati da ritmi frenetici.

La scelta di Tineco per questa tipologia di spazi è ricaduta su questa lavapavimenti proprio per il suo design compatto e flessibile che le consente, una volta piegata, di occupare molto meno spazio.

Il produttore cinese sottolinea la presenza del sistema DualBlock Anti-Tangle che abilita la gestione di capelli e peli con maggiore continuità, eliminando qualsiasi tipologia di groviglio, la tecnologia SmoothDrive che abilità movimenti fluidi e la disponibilità di un assistente vocale in grado di fornire aggiornamenti in tempo reale all’utente.

Specifiche della Tineco FLOOR ONE i7 Fold: Spessore: 9,6 cm

Peso: 3,5 kg (l’impugnatura ha un peso di 0,79 grammi)

(l’impugnatura ha un peso di 0,79 grammi) Design: asta pieghevole a 90° o 180° (da ripiegata è alta 76,3 cm)

(da ripiegata è alta 76,3 cm) Schermo: LED

Potenza di aspirazione: 22.000 Pa (10,5 N di pressione sul pavimento)

(10,5 N di pressione sul pavimento) Spazzola: design DualBlock anti-aggrovigliamento Lavaggio della spazzola con tecnologia MHCBS Pulizia dei bordi su due lati

Serbatoio acqua pulita: 0,7 litri

Serbatoio acqua sporca: 0,4 litri I rifiuti solidi vengono separati dall’acqua sporca

Modalità di utilizzo: 4 Suction (pensata per gli accumuli d’acqua nel bagno) Quiet (per l’uso in ambienti silenziosi) Max (per le macchie più ostinate) Eco (per le macchie leggere)

Autonomia: 30 minuti (modalità Suction e modalità Max), 50 minuti (modalità Quiet e modalità Eco)

(modalità Suction e modalità Max), (modalità Quiet e modalità Eco) Stazione base: ricarica e pulitura automatica FlashDry (lavaggio con acqua riscaldata a 85°C + asciugatura con aria calda a 85°C) – 5 minuti SilentDry (asciugatura più lenta e silenziosa)



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Disponibilità e prezzi della Tineco FLOOR ONE i7 Fold

La nuova Tineco FLOOR One i7 Fold arriva sul mercato italiano nella colorazione Black & Green ed è già disponibile all’acquisto su Amazon e sul Tineco Store. Il prezzo consigliato è di 499 euro.

In arrivo anche la Tineco FLOOR ONE i7 Fold Premium

Nello stesso comunicato stampa, Tineco ha anticipato che, a partire dal mese di giugno, nei negozi MediaWorld sarà disponibile la lavapavimenti Tineco FLOOR ONE i7 Fold Premium.

Rispetto alla versione standard, questa versione sarà caratterizzata da una colorazione bianca, da un’autonomia estesa fino a 50 minuti in modalità Eco e includerà accessori aggiuntivi. Il prezzo consigliato è di 499 euro.