Tineco ha costruito la sua reputazione sull’integrazione di tecnologie intelligenti in dispositivi per la pulizia domestica, cercando di automatizzare e semplificare la manutenzione quotidiana. Con la serie FLOOR ONE, il marchio ha progressivamente alzato l’asticella, introducendo sensori e funzioni di auto-manutenzione sempre più avanzate. La Tineco FLOOR ONE i6 Stretch si posiziona come un modello di fascia media che eredita una delle innovazioni meccaniche dei fratelli maggiori, scendendo a compromessi su altre automazioni. La vera domanda è se questa specializzazione giustifichi le rinunce e definisca un nuovo standard di praticità.

Qualità costruttiva e sensazione d’uso: com’è fatta davvero

Al primo contatto, Tineco FLOOR ONE i6 Stretch trasmette una sensazione di solidità ben assemblata, con plastiche di buona qualità e un’impugnatura ergonomica che facilita la presa. Il peso di 4,5 kg è ben distribuito per favorire il bilanciamento durante l’uso, anche se si fa sentire quando la macchina va sollevata per essere riposta o trasportata tra i piani. Il corpo principale ospita i due serbatoi separati: quello per l’acqua pulita da 0,8 L e quello per l’acqua sporca da 0,72 L, entrambi facilmente accessibili e rimovibili.

La vera innovazione, tuttavia, risiede nella struttura del manico e della testa pulente, progettati per consentire un’inclinazione completa di 180°. Questa capacità permette alla macchina di appiattirsi fino a un’altezza di soli 13 cm, un valore che le consente di scivolare agilmente sotto letti, divani e parti basse della cucina dove la maggior parte delle concorrenti si ferma.

Il fulcro del sistema di pulizia è il gruppo rullo, con design anti‑groviglio pensato per gestire senza intoppi capelli e peli di animali. I giri al minuto non sono dichiarati per questo modello; sui Tineco di fascia superiore (S6, S7, S9) sono attorno ai 450 RPM, un valore utile come riferimento indiretto. In ogni caso, l’erogazione dell’acqua è regolabile tra 20 e 100 ml/min, così da modulare con precisione l’umidità lasciata sulla superficie.

Sul fronte dell’aspirazione, il circuito impiega una separazione a tre camere (solidi, liquidi e aria) che mantiene una depressione stabile di 20 kPa anche quando l’unità lavora completamente inclinata a 180°. In pratica, riduce il rischio di perdite e assicura una raccolta dei liquidi costante durante le manovre sotto i mobili, a beneficio della continuità della pulizia.

Durante il funzionamento, la rumorosità si attesta fino a 80 dBA: un livello percepibile ma in linea con dispositivi da 220 W. Sul fronte della cura quotidiana, le operazioni sono snelle: il coperchio superiore si alza in un gesto, il rullo si sfila e il filtro HEPA è immediatamente accessibile.

Terminata la sessione di pulizia, la macchina si ripone sulla base di ricarica, che funge anche da stazione di manutenzione. È qui che entra in gioco la funzione più caratteristica del modello: FlashDry™, il sistema di asciugatura integrato. Concluso il ciclo di autopulizia con acqua riscaldata, la base attiva per 5 minuti un flusso d’aria a 85°C che asciuga a fondo le setole del rullo. L’avvio può avvenire dal pulsante sulla base o dall’app e il beneficio è concreto: meno rischi di muffe e cattivi odori, dispositivo sempre pronto e igienicamente in ordine.

Come lava e asciuga Tineco FLOOR ONE i6 Stretch

La prima cosa che colpisce, quando la si prende in mano, è una leggerezza poco comune per la categoria, con la trazione del rullo che accompagna l’avanzamento mentre l’impugnatura resta stabile e la direzione precisa, e con l’acqua dosata direttamente sul rullo che viene stesa in modo uniforme senza allagare, lasciando dietro di sé una scia sottile e regolare.

Su sporco leggero quotidiano (briciole e residui di bevande) l’i6 Stretch procede con prevedibilità: il rullo in microfibra solleva i detriti, l’aspirazione li convoglia nel serbatoio e, mentre si avanza, il pavimento torna asciutto senza schizzi laterali. Da qui siamo passati a prove più mirate per capire come si comporta quando lo sporco richiede qualcosa in più di una semplice manutenzione.

Nel test con una macchia di caffè, il primo passaggio a velocità standard ha rimosso gran parte del residuo lasciando un alone sottile; rallentando e insistendo con un secondo passaggio la traccia è scomparsa. In queste situazioni torna utile la potenza di aspirazione di 20 kPa. Non essendoci iLoop™ (presente sui modelli superiori), spetta all’utente dosare l’erogazione e decidere dove insistere, ma il risultato finale resta convincente.

Sulle fughe il comportamento è ordinato: le setole lavorano la parte superficiale del giunto senza spingere lo sporco in profondità e l’azione combinata meccanica+aspirazione impedisce ai micro‑detriti (come i granelli di zucchero) di correre lungo le linee.

Lungo i perimetri la testa ottimizzata pulisce a filo su entrambi i lati, con una distanza residua dal battiscopa di circa 0,5 cm: in pratica si copre quasi tutto il bordo senza ricorrere a ritocchi.

Abbiamo infine verificato la gestione di una piccola pozzetta: avvicinando la testa, il liquido viene aspirato in pochi secondi senza spruzzi e l’area rimane quasi asciutta. Il sistema di separazione a tre camere mantiene stabile l’aspirazione anche con quantità più generose, salvaguardando il motore.

Come si muove davvero in casa la lavapavimenti Tineco i6 Strech

Nonostante un peso di 4,5 kg, Tineco FLOOR ONE i6 Stretch risulta sorprendentemente maneggevole durante l’uso. La trazione generata dal rullo motorizzato alleggerisce lo sforzo necessario per spingere l’apparecchio, rendendo la pulizia fluida e poco faticosa anche su superfici ampie. Lo snodo della testa, con un angolo di rotazione di 45°, offre una buona agilità per aggirare le gambe di tavoli e sedie.

Tuttavia, il vero punto di svolta per l’ergonomia è la sua capacità di inclinarsi completamente a 180°. Questa funzione, che riduce l’altezza del corpo macchina a soli 13 cm, sblocca la pulizia sotto mobili bassi, letti e divani, aree tradizionalmente difficili da raggiungere con una lavapavimenti verticale.

L’autonomia della batteria da 4000mAh si attesta fino a 40 minuti, un tempo sufficiente per coprire superfici di circa 100-120 m² con una singola carica. Il rovescio della medaglia è il tempo di ricarica, che richiede tra le 4 e 5 ore per un ciclo completo, un valore piuttosto elevato che impone di pianificare le sessioni di pulizia.

Durante i test, abbiamo notato che, come molte lavapavimenti a rullo, se si incontrano detriti solidi di dimensioni maggiori durante una manovra in retromarcia, tende a spingerli anziché aspirarli. Questo piccolo difetto si mitiga facilmente eseguendo un secondo passaggio in avanti o procedendo con un’andatura più moderata.

Funzioni smart assenti? Ecco perché Tineco i6 Strech resta pratica lo stesso

Il Tineco FLOOR ONE i6 Stretch non dispone di connettività Wi‑Fi e non è gestibile tramite app. L’uso quotidiano avviene interamente dai comandi fisici: indicatori a bordo, pulsanti sulla maniglia e base di ricarica. Per questa fascia di prezzo e per l’impostazione di prodotto, questa assenza non è una mancanza grave: le funzioni chiave — pulizia, autopulizia del rullo e asciugatura rapida FlashDry™ — si attivano con un tasto e non richiedono configurazioni.

La manutenzione resta semplice: svuotare e riempire i serbatoi quando serve, risciacquare filtro e rullo se necessario e avviare periodicamente l’autopulizia per mantenere il circuito igienico e prevenire odori.

Prezzo, dove acquistarlo e conclusioni

Il Tineco FLOOR ONE i6 Stretch è disponibile su AliExpress in offerta a 261,75 €. In conclusione, il Tineco FLOOR ONE i6 Stretch è una macchina estremamente pragmatica. Si rivolge a chi cerca una pulizia efficace su pavimenti duri e, soprattutto, a chi ha la necessità di raggiungere spazi difficili.

Il suo valore non risiede in complessi algoritmi di rilevamento dello sporco, ma in tre soluzioni ingegneristiche concrete e rare in questa fascia di prezzo: l’inclinazione a 180° per pulire sotto i mobili, l’asciugatura del rullo con aria calda a 85°C e la pulizia a filo su entrambi i bordi.

Questi elementi, uniti a una buona autonomia, la rendono la scelta ideale per appartamenti moderni, dove la flessibilità conta più dell’automazione totale.

Pro: Design reclinabile a 180°



Asciugatura rapida del rullo con aria calda a 85°C (FlashDry)



Buona pulizia filo-muro su entrambi i lati (fino a 0,5 cm)



Autonomia fino a 40 minuti e serbatoi capienti Contro: Assenza del sensore di sporco iLoop



Mancanza di una luce LED frontale per le zone buie



Assenza di connettività WiFi e app



Tempo di ricarica lungo (4-5 ore)