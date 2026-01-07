Anche Tineco ha risposto presente alla chiamata del CES 2026 di Las Vegas. Il produttore cinese, leader nel settore degli elettrodomestici smart, non si è limitato a presentare nuovi prodotti ma ha proposto una vera e propria Modern Living Experience.

L’azienda ha invitato i visitatori del proprio stand a ripensare il concetto stesso dell’abitare, abbandonando il tradizionale format della fiera (basato sulle specifiche tecniche) per proporre una visione in cui l’innovazione sia al servizio delle emozioni e del benessere quotidiano.

Non solo prodotti ma sensazioni: ecco il CES 2026 di Tineco

Tineco ha scelto di prendere parte al CES 2026 in un modo non convenzionale con le normali partecipazioni alle fiere del settore, proponendo uno slogan che segni un cambio di passo nella filosofia del brand: We are not just designing cleaning products — we are designing how modern life feels at home” (lett. “Non stiamo solo progettando prodotti per la pulizia, stiamo progettando come si percepisce la vita moderna a casa”).

L’obiettivo del produttore cinese alla fiera dell’elettronica di consumo, in corso di svolgimento a Las Vegas, non è mostrare la perfezione di una casa “vetrina” ma proporre uno scenario da “vita reale”, simulando anche gli imprevisti e le imperfezioni tipiche della vita di tutti i giorni.

La filosofia del Modern Living, secondo Tineco, consiste nel rendere più fluida la routine quotidiana, creando maggiore comfort negli spazi condivisi e permettendo alla tecnologia di integrarsi naturalmente nell’ambiente domestico, senza però dominarlo.

Lo stand di Tineco al CES 2026 diventa un percorso immersivo

Lo spazio espositivo di Tineco è stato allestito come un percorso immersivo dove sono presenti i prodotti ma il “racconto” non è il classico filotto di specifiche fine a se stesso. I prodotti vengono raccontati in termini di sensazioni ed utilità all’interno della casa contemporanea, progettata per essere vissuta a fondo ogni giorno.

Questo percorso prevede varie aree, ognuna delle quali è chiamata a rappresentare un diverso modo di vivere la modernità, catturando momenti di vita e atmosfere specifiche:

Innovation Lab – Un ambiente futuristico, illuminato da LED e scenografie dal forte impatto, che fa da sfondo al FLOOR ONE S9 Scientist , la scopa lavapavimenti presentata a IFA 2025. Si tratta di un modello che dispone del rilevamento intelligente dello sporco (grazie al sensore iLoop Smart) e la pulizia profonda ad alta temperatura per la rimozione delle macchie più ostinate.

– Un ambiente futuristico, illuminato da LED e scenografie dal forte impatto, che fa da sfondo al , la scopa lavapavimenti presentata a IFA 2025. Si tratta di un modello che dispone del rilevamento intelligente dello sporco (grazie al sensore iLoop Smart) e la pulizia profonda ad alta temperatura per la rimozione delle macchie più ostinate. Creative Studio – Questa zona è dedicata alla scopa lavapavimenti FLOOR ONE S9 Artist e punta a trasmettere l’idea che gli strumenti per la pulizia non debbano essere nascosti ma che, in una casa moderna, il design e l’uso quotidiano possano coesistere. Il dispositivo viene inquadrato come parte integrante dell’arredamento per contribuire a rendere l’ambiente raffinato ed espressivo.

– Questa zona è dedicata alla scopa lavapavimenti e punta a trasmettere l’idea che gli strumenti per la pulizia non debbano essere nascosti ma che, in una casa moderna, il design e l’uso quotidiano possano coesistere. Il dispositivo viene inquadrato come parte integrante dell’arredamento per contribuire a rendere l’ambiente raffinato ed espressivo. Urban Retreat – Questa zona punta a ricreare gli spazi più compatti, quelli in cui si vive a ritmi frenetici, mostrando come la tecnologia possa adattarsi alla casa e non viceversa. In questa zona, il dispositivo protagonista è scopa lavapavimenti FLOOR ONE i7 Fold ; con essa, Tineco dimostra che il design intelligente possa rispettare lo spazio e garantire flessibilità all’interno degli appartamenti moderni.

– Questa zona punta a ricreare gli spazi più compatti, quelli in cui si vive a ritmi frenetici, mostrando come la tecnologia possa adattarsi alla casa e non viceversa. In questa zona, il dispositivo protagonista è scopa lavapavimenti ; con essa, Tineco dimostra che il design intelligente possa rispettare lo spazio e garantire flessibilità all’interno degli appartamenti moderni. Flagship Residence – L’ultima zona è quella che punta a ricreare lo standard del lusso abitativo moderno, mettendo al cedntro il modello di punta della serie Master, ovvero FLOOR ONE S9 Master: si tratta di una aspirapolvere e lavapavimenti che rappresenta il massimo delle prestazioni che Tineco ha da offrire con il proprio catalogo; al contempo, troviamo un design studiato nei minimi dettagli (con profilo reclinabile a 180°), funzionalità di illuminazione DustReveal grandangolare, spazzola con tecnologia anti-groviglio e display dinamico che cambia colore in tempo reale, a seconda della modalità di pulizia impostata.

Le altre novità di Tineco al CES 2026

Oltre alle novità raccontate all’interno di questo percorso espositivo, il produttore cinese propone anche il resto della propria gamma, incluse le scope elettriche PURE ONE A90S e S70 e il lavatappeti CARPET ONE Cruiser (inserito dal TIME nelle Best Inventions del 2025).

Chiudiamo infine con le parole di Mr. Leng, CEO di Tineco, che ha così commentato l’esperienza dell’azienda al CES 2026 di Las Vegas: