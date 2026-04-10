OpenAI ha annunciato un nuovo livello di abbonamento a ChatGPT Pro al prezzo di 100 dollari al mese (103 euro in Italia), colmando un vuoto significativo nella sua struttura di piani e posizionandosi direttamente contro Anthropic e il suo popolare strumento Claude Code.

La novità porta a quattro i livelli di abbonamento personale disponibili per ChatGPT: Free, Go (8€/mese), Plus (23€/mese), il nuovo Pro da 103€, sparisce almeno in Italia il Pro originale da 200$/mese, mentre sono disponibili il piano Business a 21€ / utente / mese e il piano per Impresa consolidata.

Il cuore del nuovo piano è l’accesso a Codex, lo strumento di programmazione assistita da AI di OpenAI: il nuovo tier offre infatti cinque volte la quantità di utilizzo rispetto al piano Plus, rendendolo ideale per sessioni di coding più intense e prolungate. Come ha dichiarato OpenAI stessa, “il piano Plus resterà la scelta migliore a 20$ per un utilizzo quotidiano regolare di Codex, mentre il nuovo Pro da 100$ offre un percorso di aggiornamento più accessibile per chi ne fa un uso più intenso.”

Per incentivare l’adozione, fino al 31 maggio OpenAI offre limiti di utilizzo raddoppiati sul nuovo piano, equivalenti a dieci volte quanto disponibile con il Plus. Superata quella data, i limiti torneranno ai valori standard. Vale la pena sottolineare che nessun piano garantisce utilizzo illimitato.

La pressione competitiva con Anthropic e la crescita di Codex

Il tempismo di questa mossa non è casuale. Anthropic ha recentemente rivelato un ARR superiore ai 30 miliardi di dollari, superando la stima di OpenAI ferma tra i 24 e i 25 miliardi, e il suo tier “Max” per Claude è offerto esattamente a 100 dollari al mese: lo stesso prezzo del nuovo piano OpenAI. La competizione si è ulteriormente inasprita il 4 aprile 2026, quando Anthropic ha ufficialmente bloccato l’utilizzo degli abbonamenti Claude per strumenti AI agentici di terze parti come OpenClaw.

OpenAI risponde anche sul piano dei dati: oltre 3 milioni di persone utilizzano Codex ogni settimana, con una crescita superiore al 70% mese su mese. Il run-rate revenue dello strumento aveva già superato i 2,5 miliardi di dollari a febbraio, più che raddoppiato rispetto all’inizio del 2026. Codex era stato lanciato originariamente nell’aprile precedente e reso ampiamente disponibile a ottobre, con un’app standalone per Mac arrivata a febbraio. Con il lancio di GPT 5.2 e GPT-5.3-Codex, OpenAI ha poi significativamente potenziato velocità e capacità di ragionamento dello strumento, rendendo la scelta tra ChatGPT e Claude Opus sempre più difficile per gli sviluppatori.

Parallelamente al nuovo piano, OpenAI sta anche ribilanciando l’utilizzo di Codex incluso nel Plus, distribuendolo su più sessioni nel corso della settimana anziché concentrarlo in sessioni singole più lunghe in un giorno, una modifica che risponde a richieste emerse da tempo nelle community degli sviluppatori.