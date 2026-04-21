Il contesto è spesso l’elemento più importante nell’utilizzo degli strumenti basati sull’intelligenza artificiale, ma è al tempo stesso il più difficile da gestire, proprio per questo OpenAI ha deciso di introdurre una nuova funzionalità che promette di cambiare, almeno in parte, il modo in cui gli sviluppatori interagiscono con i propri strumenti.

Si chiama Chronicle ed è, almeno per il momento, un’anteprima di ricerca opzionale integrata nell’app Codex su macOS: una soluzione pensata per ricordare il contesto dello schermo recente e ridurre, spesso in maniera significativa, la necessità di ripetere continuamente informazioni durante le interazioni con l’IA. Un’idea che, come molti di voi avranno già notato, richiama da vicino concetti già visti in passato, e non sempre accolti con entusiasmo.

OpenAI lancia Chronicle, un sistema che ricorda Windows Recall

Il funzionamento alla base di Chronicle è piuttosto semplice, la funzione acquisisce il contesto dello schermo (tramite screenshot temporanei), lo analizza e lo trasforma in memorie utilizzabili da Codex nelle interazioni successive.

In pratica, invece di dover spiegare ogni volta su cosa si sta lavorando, che si tratti di un errore di codice, di una bozza di un documento o di un flusso di lavoro specifico, Codex è ora in grado di dedurlo automaticamente, sfruttando ciò che è stato visualizzato di recente.

Questo si traduce in un’esperienza più fluida e naturale, soprattutto in contesti professionali dove il cambio continuo di contesto rappresenta una delle principali fonti di frizione. Chronicle infatti non si limita a ricordare ciò che vede, ma cerca di comprendere gli strumenti utilizzati e le abitudini dell’utente, andando progressivamente ad adattarsi ai suoi flussi di lavoro.

È impossibile non notare una certa somiglianza con Windows Recall, la discussa funzionalità presentata da Microsoft e finita al centro delle critiche per le sue implicazioni in termini di privacy e sicurezza.

Chronicle tuttavia, si posiziona in maniera leggermente diversa: non è pensata per il grande pubblico, ma per sviluppatori e professionisti che, almeno teoricamente, sono più consapevoli dei compromessi legati a questo tipo di tecnologia. Inoltre, il sistema è opzionale e richiede un’attivazione esplicita, insieme ai permessi di registrazione dello schermo e accessibilità di macOS.

Come spesso accade con funzionalità di questo tipo, i vantaggi si accompagnano a compromessi piuttosto evidenti. Chronicle utilizza acquisizioni dello schermo che possono includere informazioni sensibili, anche se OpenAI specifica che queste vengono memorizzate solo temporaneamente e cancellate dopo alcune ore.

Le memorie generate invece, vengono salvate localmente sotto forma di file markdown non crittografati, un dettaglio tutt’altro che secondario, perché implica che altri software presenti sul dispositivo potrebbero, almeno teoricamente, accedervi.

A questo si aggiunge un altro aspetto spesso sottovalutato, ovvero il rischio di prompt injection. Dal momento che Codex può analizzare contenuti visualizzati sullo schermo (inclusi siti web), esiste la possibilità che istruzioni malevole vengano interpretate come parte del contesto operativo.

Infine, c’è anche un impatto sulle risorse: Chronicle utilizza agenti in background per generare queste memorie e, come sottolineato dalla stessa OpenAI, può consumare rapidamente i limiti di utilizzo.

Al momento, Chronicle è disponibile esclusivamente per gli utenti ChatGPT Pro su macOS e, dettaglio non trascurabile, non è ancora accessibile nell’Unione Europea, nel Regno Unito e in Svizzera; una limitazione che, con ogni probabilità, è legata alle normative stringenti in materia di privacy.

Chronicle rappresenta un interessante banco di prova per il futuro delle interazioni uomo-macchina, un sistema che prova a colmare il gap tra ciò che vediamo e ciò che l’IA comprende, riducendo la distanza tra intenzione e risultato; bisognerà vedere se questo equilibrio, tra comodità e controllo, tra automazione e privacy, riuscirà a convincere tutti.