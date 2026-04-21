Anker annuncia il lancio in Italia delle nuove cuffie over-ear della gamma Soundcore, progettate per l’utilizzo in ogni momento della giornata: si tratta delle Soundcore Space 2, che promettono una combinazione tra tecnologia avanzata, comfort e qualità audio. Scopriamo le loro peculiarità, il prezzo di vendita per il nostro mercato e dove si possono acquistare.

Le Soundcore Space 2 arrivano in Italia con ANC a 4 livelli

Anker lancia in Italia le Soundcore Space 2, cuffie wireless anticipate nei giorni scorsi insieme a un nuovo caricabatterie intelligente. Le cuffie sono progettate per offrire momenti di tranquillità in qualsiasi situazione, tra traffico, mezzi pubblici e giornate a ritmo intenso: possono creare una “dimensione” personale fatta di silenzio, musica e concentrazione in qualsiasi luogo.

Mettono a disposizione una cancellazione attiva del rumore a 4 livelli, in grado di adattare automaticamente le cuffie all’ambiente circostante, riducendo i rumori a bassa frequenza come il traffico urbano, i mezzi pubblici, il brusio in ufficio, il motore dell’aereo e così via. A livello sonoro, offrono un’esperienza ad alta risoluzione grazie ai driver da 40 mm a doppio diaframma, che combinano seta e ceramica metallica promettendo bassi profondi, voci nitide e alti cristallini. Questo per ogni genere di ascolto, dalla musica in streaming ai podcast.

Per garantire comfort pure nell’uso prolungato, le Soundcore Space 2 integrano un design ergonomico con morbidi cuscinetti in memory foam. Con la tecnologia HearID è possibile creare un profilo sonoro personalizzato, passando dall’app ufficiale Soundcore: basta un test di pochi minuti, che analizza la capacità delle orecchie di percepire le varie frequenze per generare una curva EQ specifica per un audio ottimizzato. Le chiamate possono contare su 3 microfoni e su AI Noise Reduction. Non manca Smart Wearing Detection, funzione in grado di capire quando le cuffie vengono indossate, così da mettere in pausa o far ripartire la riproduzione in automatico.

Lato autonomia, le nuove cuffie promettono fino a 50 ore di utilizzo con ANC attivo o fino a 70 ore con ANC disattivato, e possono contare sulla ricarica rapida (bastano 5 minuti per 4 ore di ascolto).

Prezzo e dove acquistare le nuove cuffie Anker

Le Soundcore Space 2 di Anker sono disponibili all’acquisto in Italia da oggi, 21 aprile 2026, nelle colorazioni Linen White, Jet Black e Seafoam Green, al prezzo consigliato di 129,99 euro, sia su Amazon sia sul sito ufficiale Anker. Fino al 20 maggio 2026 è possibile acquistarle in sconto a 119,99 euro su Amazon grazie al ribasso proposto al check-out.