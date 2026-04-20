Ci sono prodotti che esistono per risolvere un problema preciso, e altri che esistono per ridefinire un’intera esperienza. PocketBook InkPad One appartiene alla seconda categoria. Non è semplicemente un e-reader più grande degli altri: è un dispositivo che ribalta alcune delle assunzioni che diamo per scontate sulla lettura digitale, a partire da quella più radicata, ovvero che un lettore di ebook debba necessariamente stare in un taschino. InkPad One non ci sta, e va bene così. Quello che offre in cambio è uno spazio di lettura che nessun dispositivo da sei o sette pollici può replicare, e un’esperienza che, dopo qualche settimana, rende difficile tornare indietro.

Il prodotto si posiziona nella fascia medio-alta del mercato, con un prezzo di lancio di 299 euro che include nella confezione la penna digitale Stylus 2. È una scelta che PocketBook ha fatto in modo esplicito: non vendere lo stilo come accessorio opzionale ma includerlo di serie, ampliando così il pubblico potenziale senza costringere nessuno a pagare un surplus per una funzione aggiuntiva.

Design e Display

Il cuore di tutto è il pannello E Ink Mobius da 10,3 pollici con risoluzione di 1404×1872 pixel a 226 ppi. La tecnologia Mobius si distingue dai pannelli E Ink tradizionali per la struttura in plastica anziché in vetro, che garantisce una flessibilità e una resistenza agli urti superiori, un vantaggio concreto su un dispositivo di queste dimensioni che inevitabilmente si porta in giro in una borsa o in uno zaino. La superficie è completamente priva di riflessi anche sotto la luce solare diretta, e l’illuminazione SMARTlight permette di regolare sia la luminosità che la temperatura colore, spostandosi da una luce fredda a una calda e ambrata per proteggere la vista durante la lettura serale.

Una parola sulla risoluzione: 226 ppi sono leggermente al di sotto dei 300 ppi che molti competitor offrono su schermi più piccoli, e questo fatto tende a emergere nei confronti su carta. Nella pratica, sull’area di questo schermo la differenza percepita è minima. Il testo è nitido, confortevole e leggibile anche su font di dimensioni ridotte. Chi è particolarmente sensibile a questa metrica potrebbe notare una differenza rispetto ai pannelli più densi, ma la grande maggioranza dei lettori, nelle nostre sessioni di prova, non ha avvertito alcun disagio.

Di seguito il riepilogo della scheda tecnica:

Specifiche Dettagli Display E Ink Mobius 10,3″, 1404×1872 px, 226 ppi Illuminazione SMARTlight frontale, temperatura colore regolabile Processore Rockchip RK3566 quad-core 1,8 GHz RAM 2 GB Storage 32 GB interni (nessuno slot microSD) Batteria 3.700 mAh, fino a 2 mesi di utilizzo dichiarati Sistema operativo Linux personalizzato PocketBook Connettività Wi-Fi, Bluetooth Porta USB-C Dimensioni 244 × 173 × 5 mm Peso 400 g Penna PocketBook Stylus 2 inclusa Formati supportati 25 formati, inclusi EPUB, PDF, MOBI, AZW, CBR, CBZ, DjVu e altri DRM Adobe DRM supportato nativamente Audio Bluetooth, Text-to-Speech integrato Prezzo 299 euro (penna inclusa)

Tenere PocketBook InkPad One tra le mani per la prima volta con un romanzo caricato sopra produce una sensazione immediata: il testo respira. Con uno schermo di queste dimensioni non si ha mai la sensazione di inseguire le parole in uno spazio troppo stretto, il margine bianco è generoso, il testo ha spazio per essere presentato in modo arioso, e il numero di parole per pagina si avvicina a quello di un libro fisico di buon formato più di quanto qualsiasi e-reader da sei pollici possa fare.

Per i lettori veloci questo significa girare pagina meno frequentemente, riducendo una delle piccole interruzioni che in sessioni lunghe possono diventare un elemento di disturbo sottile ma persistente. La personalizzazione dell’interfaccia di lettura è uno degli aspetti che abbiamo apprezzato di più, e che distingue InkPad One da molti competitor che impongono un’esperienza predefinita.

PocketBook permette di mappare liberamente i gesti e le aree di tocco: si può decidere quale zona del display fa avanzare pagina, quale torna indietro, quale apre il menu principale, quale richiama le impostazioni di lettura. Un lettore che tiene il dispositivo con la mano sinistra può configurare i controlli in modo completamente diverso da chi lo usa con la destra, e chi preferisce navigare con gesture rapide può farlo senza dover accettare compromessi imposti dal software. Questa libertà, apparentemente un dettaglio, nella pratica significa che ogni lettore può costruire un’esperienza calibrata sulle proprie abitudini invece di adattarsi a quelle previste dal produttore.

Esperienza d’uso

Lo schermo da 10,3 pollici cambia radicalmente la fruizione dei fumetti in formato digitale. I file CBR e CBZ, che su un e-reader standard da sei pollici richiedono di ingrandire continuamente, di scorrere il pannello e di perdere la visione d’insieme della tavola, su InkPad One si presentano in modo molto più vicino all’esperienza del fumetto fisico. Una tavola orizzontale standard si legge intera o quasi intera senza bisogno di interventi, i balloon sono leggibili senza zoom, e la sequenza delle vignette si percepisce come l’autore l’ha pensata, con la giusta distribuzione dello spazio sulla pagina.

Per i formati manga, che hanno tavole verticali, la resa è ancora migliore. Il formato del display si adatta naturalmente all’orientamento della pagina, e la lettura scorre in modo fluido senza le interruzioni continue che un dispositivo più piccolo imporrebbe. Chi ha una biblioteca di fumetti digitali e fino a ora aveva rinunciato a leggerli su e-reader per via delle dimensioni insufficienti, con InkPad One troverà la risposta che cercava.

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Un manuale tecnico su un e-reader da sei pollici è spesso un’esperienza frustrante. Le tabelle diventano illeggibili, i diagrammi vanno zoomati continuamente, il layout originale del documento viene spesso distrutto dall’algoritmo di reflow del testo. InkPad One affronta questi problemi con la forza bruta dello spazio: un PDF A4 in formato originale, visualizzato su un pannello di questa dimensione, è leggibile senza modifiche. Non perfetto come su uno schermo da 13 pollici, ma abbondantemente sufficiente per lavorarci senza frustrazione.

Per gli studenti universitari che lavorano con slide in PDF, articoli scientifici o dispense in formato A4, questa caratteristica ha un valore pratico immediato. Non si tratta più di adattare il documento al dispositivo, ma di leggere il documento come è stato pensato. Le note a piè di pagina si leggono senza dover ingrandire, le formule matematiche restano intere, i grafici mostrano i dettagli senza bisogno di interazioni aggiuntive. Abbinato al supporto nativo al DRM Adobe, che permette di accedere direttamente al prestito bibliotecario digitale senza conversioni, InkPad One diventa uno strumento di studio genuinamente completo.

Scrittura e funzioni extra

PocketBook InkPad One non nasce come dispositivo per prendere appunti, e sarebbe un errore comprarlo con questa come aspirazione primaria. Ma la Stylus 2 inclusa nella confezione è un extra che, una volta disponibile, si usa più di quanto ci si aspetterebbe. La possibilità di sottolineare direttamente sul testo, di scrivere annotazioni a margine di un PDF, di segnare passaggi con una freccia o un cerchio mentre si legge un articolo tecnico, aggiunge uno strato di interazione che avvicina l’esperienza alla lettura su carta con una penna in mano.

Non è la stessa esperienza di un dispositivo pensato specificamente per la scrittura come un ReMarkable o un Boox Note: la latenza è presente, il riconoscimento del tratto è adeguato ma non straordinario, e chi fa della presa di appunti intensiva la propria attività principale troverà soluzioni più specializzate. Ma per il lettore che vuole occasionalmente marcare un testo, aggiungere un commento o schizzare uno schema mentre studia, la Stylus 2 è un complemento genuinamente utile, e il fatto che sia inclusa senza sovrapprezzo rende la proposta ancora più interessante.

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Su InkPad One gira una versione di Linux personalizzata da PocketBook, una scelta che garantisce stabilità, autonomia e assenza di dipendenze dagli ecosistemi di Google o Amazon. Il sistema include alcune applicazioni aggiuntive, tra cui un browser web, un calendario, una calcolatrice e alcuni giochi classici come scacchi e solitario. Sono funzioni che esistono, che qualcuno troverà utili, e che non danneggiano l’esperienza complessiva.

Per chi inquadra InkPad One principalmente come un lettore, però, queste app sono la parte meno interessante del pacchetto. Il browser su E Ink è lento e pensato per usi di emergenza, non per la navigazione quotidiana. I giochi sono un passatempo occasionale. Il calendario è funzionale ma non si sincronizza con le piattaforme esterne in modo nativo.

Non sono difetti, sono semplicemente funzioni secondarie che PocketBook include per ampliare la versatilità del dispositivo senza che diventino il suo punto di forza. L’integrazione con PocketBook Cloud per la sincronizzazione di libri, segnalibri e annotazioni tra più dispositivi è invece particolarmenet utile per chi usa anche l’app mobile PocketBook Reader su smartphone o tablet.

Considerazioni finali

PocketBook InkPad One è un e-reader che ha senso comprare se si sa esattamente cosa si vuole: uno schermo grande, un’esperienza di lettura generosa, e la libertà di portare qualsiasi formato senza preoccuparsi di ecosistemi chiusi. Quello che perde rispetto ai dispositivi più piccoli è la portabilità immediata: non entra in una tasca, richiede una borsa, e 400 grammi si sentono in una lunga sessione di lettura tenuta con una mano sola.

Quello che guadagna è tutto il resto: leggibilità, spazio, fumetti finalmente godibili, PDF finalmente usabili, e un’interfaccia configurabile che rispetta le abitudini del lettore invece di imporgliene di nuove. A 299 euro con la penna inclusa, il rapporto tra quello che offre e quello che costa è difficile da contestare nella sua categoria.

Pro: schermo da 10,3 Contro: risoluzione a 226 ppi inferiore ai 300 ppi dei migliori competitor



peso di 400 g e dimensioni non tascabili



portabilità ridotta rispetto agli e-reader compatti



nessuno slot microSD per espandere i 32 GB di storage interno