Non permettono di tenere d’occhio la frequenza cardiaca come le antenate, rinuncia tutto sommato trascurabile, ma le Soundcore Liberty 5 sono delle cuffie true wireless molto più complete e avanzate che, da quasi un mese ormai, ci stanno accompagnando durante queste calde giornate di tarda primavera/inizio estate. Attratti dall’ottimo rapporto tra qualità e prezzo promesso, ci è sembrato da subito un prodotto che meritava quantomeno una prova che, ve lo anticipiamo, è risultata per certi versi sorprendente, in positivo. Ma seguiteci che vi raccontiamo tutto.

Design, comfort e caratteristiche

Dietro le Soundcore Liberty 5 c’è Anker, azienda madre del marchio Soundcore, che ha lanciato sul mercato italiano le Soundcore Liberty 5 circa un mese fa, cuffie true wireless di tipo in-ear disponibili in quattro colorazioni (Black, White, Navy Blue e Apricot). Arrivano in una scatola in cui, escluso il caricabatterie, c’è tutto il necessario: un cavo USB-C per la ricarica e ben 6 misure di gommini/inserti, che sono tanti e molto utili per poter trovare la coppia che più si adatta alla conformazione del proprio orecchio.

Le cuffie sono molto leggere, con una finitura in plastica lucida e con lo stelo contornato da una striscia opaca a contrasto, che stilisticamente si accorda al bordo della stessa custodia di ricarica che divide il coperchio e lo spazio in cui risiedono i due auricolari. Quella stessa sezione opaca delle cuffie nasconde le parti sensibili al tocco che permettono di gestire la riproduzione musicale e il sistema di cancellazione del rumore. La custodia oltre ad avere un funzionale indicatore a LED, ha un meccanismo a scorrimento del coperchio molto comodo che si gestisce facilmente con una sola mano. Da segnalare anche la certificazione IP55 di resistenza ad acqua e polvere.

Dunque, tutto come da previsioni per queste Soundcore Liberty 5, che per materiali e design sono a nostro avviso un prodotto fatto bene ed esteticamente molto curato considerando la fascia di mercato cui appartengono: sia le cuffie che la custodia risultano infatti molto solide e, seppur leggere, danno l’impressione di avere in mano un prodotto di qualità.

E per quanto riguarda il comfort, le abbiamo trovate molto comode da indossare anche per diverse ore, perché leggere e facilmente adattabili grazie alle varie misure di gommini. Non sono proprio adatte per fare sport, è capitato di frequente che cadessero a terra per via del sudore e risultassero poco stabili durante una corsa, ad esempio. Ma molto dipende dalla conformazione delle proprie orecchie e anche dalla misura dell’inserto installato.

Caratteristiche chiave delle cuffie Soundcore Liberty 5 Driver da 9,2 mm Risposta in frequenza: 20-40 kHz Impedenza: 17 Ω

Audio: Adaptive ANC 3.0 , LDAC , Dolby Audio

, , Connettività: Bluetooth 5.4 Google Fast Pair Connessione multi-punto Gaming mode (bassa latenza)

Controlli: pressione, pressione doppia e tripla, premi e mantieni

Batteria auricolari: 60 mAh x 2

x 2 Batteria custodia: 580 mAh

Autonomia (senza custodia): 12 ore (senza ANC) o 8 ore (con ANC)

(senza ANC) o (con ANC) Autonomia (con custodia): 48 ore (senza ANC) o 32 ore (con ANC)

(senza ANC) o (con ANC) Ricarica: 10 minuti per 5 ore di ascolto, 1 ora per ricarica le cuffie, 3 ore per ricaricare la custodia con gli auricolari; presente anche la ricarica wireless

per di ascolto, 1 ora per ricarica le cuffie, 3 ore per ricaricare la custodia con gli auricolari; presente anche la ricarica wireless Ricarica della custodia: USB-C , wireless

, 6 misure diverse di gommini/inserti in-ear

in-ear Certificazione: IP55 (resistenza ad acqua e polvere)

Audio e cancellazione del rumore

I driver delle Soundcore Liberty 5 sono da 9,2 mm, quindi un po’ più piccoli rispetto a quelli delle Apple AirPods Pro di seconda generazione (da 11 mm) o a quelli delle Samsung Galaxy Buds 3 Pro (da 10,5 mm). Di base è un fattore significativo ma non è certo il solo a determinare la qualità e la potenza sonora di prodotti simili, in cui incidono molti altri aspetti, compresa la stessa ingegnerizzazione e le varie tecnologie utilizzate. C’è per esempio il Dolby Audio, una tecnologia che offre un’esperienza d’ascolto più immersiva della norma, vari preset per l’equalizzazione, che è personalizzabile anche a proprio piacimento, aspetto su cui ci soffermeremo tra poco, oltre al supporto alla tecnologia LDAC per la trasmissione di audio ad alta risoluzione.

Ma numeri e tecnologie a parte, le Soundcore Liberty 5 suonano bene, molto bene. Bassi davvero potenti, acuti chiari e cristallini, medi presenti e adeguati, per una firma sonora che, a nostro avviso, ben si adatta alla musica moderna, riuscendo a valorizzare i brani dei generi musicali più disparati. Le abbiamo provate ascoltandoci rock, punk rock, folk tradizionale, pop, rap, jazz e anche podcast e video. Ecco, ci hanno convinto del tutto, sia per la resa effettiva, in particolare delle basse frequenze, che per la versatilità e il volume, piuttosto elevato e privo di distorsioni anche al massimo. Un suono avvolgente, corposo e di livello premium con qualsiasi traccia audio. Nulla da eccepire a tal proposito.

Oltre al Dolby Audio, di cui è possibile attivare tre differenti preset adatti a contenuti audio diversi (musica, podcast e video), ci sono tante opzioni di personalizzazione che permettono di adattare la resa audio delle cuffie, garantendo così una notevole libertà e rendendo molto semplice trovare il preset che più fa al caso proprio a seconda del genere o della firma sonora che più piace. Di serie ce ne sono ben 22 a cui si aggiunge anche l’opzione con cui creare la propria equalizzazione potendo intervenire su otto parametri, ciascuno dei quali gestibile su 12 livelli.

Presente anche la modalità gioco che riduce la latenza, attivabile dall’applicazione e utile durante la visione di video e, per l’appunto per giocare limitando i ritardi dell’audio. E per quanto riguarda le chiamate, non abbiamo riscontrato alcun problema, nemmeno nelle situazioni più rumorose con vento e forti rumori ambientali, situazioni in cui intervengono i sistemi di cancellazione del rumore (Adaptive ANC 3.0) sia in entrata che in uscita, molto efficaci e comprensivi di una modalità trasparenza che amplifica i suoni esterni in una maniera molto naturale e fedele alla realtà, senza distorsioni e particolari artefatti che, anche nei modelli di cuffie di fascia più elevata, ci è capitato di trovare.

Insomma, queste Soundcore Liberty 5 sono delle cuffie true wireless che suonano davvero bene e, a nostro avviso, sono equiparabili a prodotti che costano anche più del doppio. Questo vale sia per la mera resa audio che per l’efficacia del sistema di cancellazione del rumore, che è funzionale, adattabile e facilmente gestibile.

Connettività, app e controlli

L’accoppiamento delle Soundcore Liberty 5 con lo smartphone è immediato, merito del Google Fast Pair (con smartphone Android) e del Bluetooth 5.4, la cui portata è in questo caso egregia. Zero problemi anche con mura e perfino pavimenti di mezzo, connettività che permette anche di tenere connessi due dispositivi insieme, potendo passare dall’uno all’altro senza la necessità di doverli accoppiare di nuovo.

L’equalizzazione, la cancellazione del rumore, i controlli touch e altre funzionalità minori si gestiscono tutte tramite l’app companion Soundcore, uno strumento fatto bene, ricco di funzioni e semplice da usare. Ci sono gli indicatori di carica con le percentuali dei due auricolari e della custodia, le opzioni per fare dei test uditivi utili per valutare il proprio livello, quella per attivare la modalità gioco e la sezione effetti sonori dalla quale attivare l’audio Dolby, selezionare il preset preferito per l’equalizzazione o crearne di propri.

Molto utile anche la sezione dell’app che permette di gestire il sistema di cancellazione del rumore. Oltre ad attivarlo e a disattivarlo, è possibile azionare la modalità trasparenza con anche l’opzione per ridurre il rumore del vento mentre è attiva. Della cancellazione del rumore è inoltre possibile scegliere 5 livelli di intensità oppure attivare la modalità di trasporto “aereo” o “veicolo” che adatta l’intervento dell’ANC all’ambiente esterno.

Premendo l’icona dell’ingranaggio si accede alle Impostazioni, in cui ci sono altre opzioni a disposizione tra cui la funzione di sensibilizzazione acustica durante la chiamata per passare automaticamente alla modalità trasparenza durante la chiamata, l’opzione che mette in pausa l’audio quando alla rimozione degli auricolari, la compensazione adattiva della distorsione sonora che rileva eventuali perdite audio e le compensa, un limitatore del volume, l’opzione per impostare la modalità audio preferita, la prova d’adattamento, lo spegnimento automatico e altro ancora.

Utile anche lo strumento Comandi con cui personalizzare i controlli touch delle Soundcore Liberty 5, che sono tuttavia poco intuitivi da utilizzare. È questo il loro punto dolente: dovendo pizzicare lo stelo delle cuffie con due dita, ci è capitato più volte di non riuscire a impartire il comando corretto, soprattutto nel caso di comandi con doppia o tripla pressione, che sono poco pratici da utilizzare. Più semplice gestirle con la pressione singola o prolungata, ma resta una pecca significativa, benché comune a molti altri modelli di cuffie true wireless che ancora oggi faticano a implementare un sistema di controllo tattile efficace e funzionale.

Autonomia e ricarica

Con una batteria da 60 mAh integrata in ciascun auricolare e una custodia da 580 mAh, le Soundcore Liberty 5 riescono a offrire un’autonomia eccellente, ai vertici della categoria. Il produttore dichiara fino a 8 ore di riproduzione continuativa con ANC attivo, che diventano 12 ore da spento, valori dichiarati che abbiamo rilevato essere in linea con i nostri test: 6/7 ore di autonomia, anche a volumi alti, e con cancellazione del rumore attiva sono garantiti.

E grazie alla custodia di ricarica l’autonomia complessiva è tripla: 32 ore con ANC e 48 senza, custodia che offre 5 ore di ascolto in 10 minuti di ricarica, ricarica completamente le cuffie in un’ora circa, e si ricarica da zero, con le cuffie scariche dentro, in circa 3 ore. C’è anche la ricarica wireless, cosa nient’affatto scontata considerando il prezzo al quale il produttore propone queste cuffie.

Considerazioni finali e dove comprarle

Parliamo quindi di prezzi, perché è un altro dei punti forti delle Soundcore Liberty 5. Di listino costano 99,99 euro ma grazie al nostro codice sconto TUTTOIT20 per Amazon sono scontate a 79,99 euro che, considerando cosa offrono, è un prezzo sorprendentemente basso. Nonostante la grande quantità di potenziali rivali, è davvero difficile trovare di meglio a queste cifre.

Soprattutto per la qualità audio potrebbero costare più del doppio, come dicevamo. Come è di alto livello anche il sistema di cancellazione del rumore, ottima la connettività ed eccellente l’autonomia. Sono a nostro avviso delle cuffie ottime anche per design, comfort e funzionalità in senso lato; peccato solo per i controlli touch, scomodi e poco pratici.

Pro: audio



autonomia



design e comfort



app e personalizzazione Contro: controlli touch