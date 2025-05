Nel giorno del lancio dei due smartphone della serie OPPO Reno14 e del tablet OPPO Pad SE sul mercato cinese, OPPO ha ufficializzato anche un nuovo paio di cuffie true wireless chiamate OPPO Enco Clip.

Rispetto alle classiche Enco che abbiamo conosciuto fino a oggi, si tratta del primo modello di cuffie “open-ear” del produttore cinese e, sia dal punto di vista del design che dal punto di vista della modalità di utilizzo, ricordano molto da vicino le HUAWEI FreeClip. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Le OPPO Enco Clip sono ufficiali

Come anticipato in apertura, OPPO ha ufficializzato le nuove OPPO Enco Clip, cuffie true wireless che si presentano con un design elegante, paragonato quasi a un paio di orecchini dal produttore cinese, e che puntano sul fattore di forma open-ear (quindi non c’è alcun gommino che si incastra nel padiglione uditivo).

Il produttore cinese ha scelto di realizzare queste cuffie in titanio e in lega di nichel-titanio, materiali leggeri e resistenti che, secondo quanto dichiarato, contribuiscono a non dare alcun fastidio nell’utilizzo quotidiano, anche prolungato.

Per donare alla parte di “aggancio” un design ergonomico, i progettisti di OPPO hanno analizzato oltre 10.000 modelli di orecchio umano al fine di realizzare un prodotto che aderisse perfettamente all’orecchio, sia per gli utenti con orecchie grandi che per quelli con orecchie piccole, a prescindere dal contesto di utilizzo (è presente anche la certificazione IP55, sintomo del “supporto” alle attività di allenamento).

Dal punto di vista dell’audio, tutto ruota attorno al driver dinamico da 11 mm che viene “contenuto” al fine di non disperdere il suono, nonostante bassi di buon livello. C’è il supporto all’audio spaziale 3D. Ogni cuffia integra, poi, un sistema di tre microfoni che, abbinato ad alcuni algoritmi di intelligenza artificiale per la riduzione del rumore, contribuisce a rendere più nitido l’audio in chiamata.

Le OPPO Enco Clip si connettono rapidamente tramite Bluetooth 5.4 con bassa latenza e supportano funzioni smart come la modalità “tutor” d’inglese (tramite l’app ufficiale).Dal punto di vista dei controlli, le cuffie supportano i controlli tramite tocco o i controlli vocali.

Ogni cuffia integra una batteria da 58 mAh e arriva a offrire 9,5 ore di autonomia in riproduzione musicale (con volume al 50%); si arriva a 42 ore di autonomia con la custodia di ricarica (che dispone di una batteria da 530 mAh e si ricarica tramite USB-C). Una ricarica completa delle cuffie si effettua in 55 minuti, mentre ci vogliono 90 minuti per “un pieno” alla custodia di ricarica.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove OPPO Enco Clip.

Dimensioni: 27,45 x 25,7 x 22,9 mm (singola cuffia) e 61 x 51,8 x 29,95 mm (custodia di ricarica)

x x (singola cuffia) e x x (custodia di ricarica) Peso: 5,8 grammi (singola cuffia) e 41,1 grammi (custodia di ricarica)

(singola cuffia) e (custodia di ricarica) Materiali: titanio , lega di nichel-titanio

, Certificazione: IP55

Audio: driver dinamico da 11 mm Audio spaziale 3D Tre microfoni integrati (per cuffia) con algoritmi potenziati dall’IA per la riduzione del rumore

Connettività: Bluetooth 5.4 Latenza: 47 ms Compatibilità: ColorOS 12+ , Android 7+ , iOS 13.2+ Funzionalità: tutor d’inglese (tramite IA con l’app ufficiale)

Batteria: 58 mAh (singola cuffia) e 530 mAh (custodia di ricarica) Autonomia: fino a 9,5 ore (cuffie) o 42 ore (con custodia di ricarica) Ricarica completa: 55 minuti (cuffie) o 90 minuti (custodia di ricarica)

(singola cuffia) e (custodia di ricarica)

Disponibilità e prezzo delle OPPO Enco Clip

Le nuove OPPO Enco Clip sono già disponibili all’acquisto in Cina, dove vengono proposte al prezzo di 799 yuan (pari a circa 99 euro al cambio attuale) nelle due colorazioni Pearl Sea e Star Rock Gray.

Non sappiamo ancora se queste cuffie, rivali designate delle HUAWEI FreeClip, verranno mai rese disponibili sul mercato europeo (e in Italia): è probabile che ne sapremo di più nel giro di qualche mese, quando gli smartphone della serie OPPO Reno14 verranno ufficializzati dalle nostre parti.